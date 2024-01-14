Российские танки получили новую защиту от беспилотников

Разработчик рассказал, как устроены комплексы подавления FPV-дронов «Сания»

Tекст: Алёна Задорожная

Вот уже несколько месяцев в профессиональной экспертной среде ведутся дискуссии о роли танков в условиях современных боевых действий. БпЛА стали серьезной угрозой для бронетехники. Хорошо защищенные в лобовой проекции, танки оказались беззащитны в верхней полусфере, их броня здесь гораздо тоньше. Именно в эти места и поражают танки сверху БпЛА.

Не означает ли это крах всей системы применения бронетехники, как мы ее знаем со времен Второй Мировой войны? Ведь именно танки десятилетиями являлись главной ударной силой сухопутных войск.

Зазвучали голоса о том, что в современной войне танк более не может применяться так, как это было изначально задумано. «Быстрые и остроглазые птицы-беспилотники безнаказанно клюют слепых стальных черепах», метафорически объясняли суть проблемы военные эксперты. Минувшим летом газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в этой проблеме.

«Малые коптеры – это дешевое и очень точное оружие. Они компактные и легкие. И получается, что самый обыкновенный джип может увезти по массе раз в пять больше единиц поражения - то есть подобного рода беспилотники - чем если бы он вез ПТУР. То есть, если раньше один украинский расчет представлял угрозу лишь для нескольких наших танков, то теперь угроза создается практически для целого батальона, а это более 30 машин», – указывает военный эксперт Максим Климов.

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали одним из самых эффективных систем вооружений в ходе спецоперации. Они сыграли значительную роль в отражении украинского контрнаступления лета 2023 года. «Ланцеты» поражали и танки, в том числе западного производства, и другую бронетехнику ВСУ.

Не менее серьезным оружием против танков стали так называемые FPV-дроны.

«FPV-дроны – это опасное оружие. Во-первых, они очень дешевые. Средняя цена небольшого коптера в России составляет порядка 50 тыс. рублей. И их можно делать много, – добавляет сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров. - Кроме того, они высокоточные. И в-третьих, это оружие уровня взвода. То есть, любой пехотный взвод в своем арсенале имеет FPV-дроны, которые могут поражать локальные цели на расстоянии до десяти км. И в зоне риска, в том числе, оказываются наши танки».

С самого начала СВО встал вопрос о том, как защитить танк от атак беспилотников. Вскоре в сети стали появляться фото и видео, на которых военная техника была оснащена металлическим козырьком, прикрывающим верхнюю полусферу. За внешнее сходство он был прозван «мангалом».

Сейчас эта технология пассивной защиты танков поставлена на поток. Так, концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Варианты модернизированных танков демонстрировались на форуме «Армия-2023». Такие же «мангалы» устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР.

Эксперты отмечают – постоянная модернизация FPV-дронов, в том числе в рядах противника, создает все новые угрозы для российских танков. Одного лишь «мангала» недостаточно для того, чтобы гарантировать сохранность машины. В связи с этим разработчики и перешли к усовершенствованию систем РЭБ, позволяющих подавлять аппараты противника еще до того, как те подлетят к российской бронетехнике. В совокупности применение этих технологий позволит свести к минимум угрозу для наших танков, полагают собеседники.

И вот теперь, похоже, у России появился еще более эффективный ответ на данную угрозу, чем просто мангалы. Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.



Комплекс работает автоматически. По данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра.

«Сания» способна работать и при движении машины. «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.

«Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.





По словам разработчика, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник. Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

«Каждая из противоборствующих сторон следит за теми системами, которые оппонент применяет как в целях нанесения ударов, так и в целях защиты. С учетом этого ведутся работы по созданию систем вооружения и военной техники, а также корректируются и формулируются новые тактические приемы по применению этой техники», – говорит Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

«Не припоминаю, чтобы на момент начала СВО кто-то предполагал, что в рамках современных боевых действий FPV-дроны могут быть в целом применимы. Они считались средством развлечения и элементом зрелищных спортивных состязаний по дрон-рейсингу.

Однако практика показала, что они не просто применимы, но и могут стать довольно востребованным средством с учетом соотношения эффективности и стоимости», – рассуждает аналитик.

Собеседник обращает внимание на то, что боевые действия в рамках спецоперации отличаются высокой скоростью создания и внедрения инноваций в военном деле. «Перманентное появление новых угроз обусловливает актуальность работ по модернизации защитных средств. Упомянутая система «Сания» является одним из тех технических решений, которые предлагает ответ на новые вызовы и угрозы», – считает он.

Эксперт выразил уверенность в том, что в перспективы появятся очередные разработки, а боевые действия покажут, какие из них наиболее эффективны. «Однако наличие «Сании» не отменяет целесообразности применения и других средств защиты, в том числе физических, таких как, к примеру, небезызвестные «мангалы», – указывает Федутинов.

«Все эти меры, безусловно, резко повышают выживаемость бронетехники. В тандеме с «Санией» эти способы защиты должны дать серьезное преимущество российским танкам в зоне спецоперации», – заключил Климов. Таким образом, российские разработчики фактически предложили сильный аргумент в пользу того, что танки еще далеко не отжили свое и способны противостоять в том числе и БпЛА.