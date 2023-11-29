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    Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    6 комментариев
    29 ноября 2023, 16:50 • Инфографика

    Темпы роста выпуска российских вооружений

    Правда и победа

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    Абсолютные цифры выпуска российских вооружений по понятным соображениям не раскрываются, но даже относительные показатели демонстрируют впечатляющий рост отечественного ВПК. О том, производство каких именно видов вооружений растет быстрее всего – в нашей инфографике.

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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

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    Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

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    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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