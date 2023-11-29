Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

Зачем Китай скрытно скупает российское золото Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности Перейти в раздел

Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла» Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности Перейти в раздел

Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности Перейти в раздел

Кто отравил жену главного разведчика Украины На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел