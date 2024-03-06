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    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    5 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    5 марта 2024, 23:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, сообщают информационные агентства.

    На среду запланированы консультации между Гросси и представителями России по Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Сам Гросси не исключал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    6 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Двое сыновей служат в батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на марафоне «Знание. Первые» рассказал, что его старший и средний сыновья служат в добровольческом батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне спецоперации.

    По его словам, старший и средний сыновья находятся в батальоне имени Судоплатова, а для него самым тяжелым стало просыпаться утром и смотреть на телефон, проверяя, не поступило ли ужасное сообщение, передает ТАСС.

    Касательно информации о недавней попытке покушения Балицкий отметил, что чувствует себя нормально, и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если человек не готов за свое дело отдать жизнь, не нужно его даже начинать.

    «Полностью это поддерживаю. Моя жизнь не дороже любого из вас. Любого парня, который сегодня в окопе сидит и защищает нашу Родину. Не дороже жизни какого-нибудь чиновника или учителя. Мы делаем одно большое дело. И на этом пути мы должны быть готовы. И очень важно понять, за что ты в этой жизни жил, за что ты боролся, что останется после тебя», – подчеркнул губернатор Запорожской области.

    Также Балицкий посоветовал молодым людям всецело отдаваться своему делу, «пока не получится».

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.

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    6 марта 2024, 06:26 • Новости дня
    Шольц отверг заявления о срыве из-за Джонсона мирных переговоров Москвы и Киева

    Шольц отверг заявления о «готовом мирном договоре» России и Украины в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сообщения о том, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного договора.

    Как заявил Шольц, утверждения о том, что «был готовый мирный договор», но «этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден» являются «полной ерундой», передает RT со ссылкой на Sachsische Zeitung.

    Срыв переговоров он объяснил наступлением российских войск на востоке и событиями в Буче в Киевсвой области, передает РБК.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    6 марта 2024, 01:30 • Новости дня
    Франция обещала «не переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне заверил в отсутствии у Парижа намерений «переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

    Франция обещала «не переходить границу соучастия» в конфликте на Украине
    @ Koehler/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна «никогда не переходила границу соучастия в конфликте» и «не перейдет».

    При этом послание Франции России, как заявил Сежурне, заключается в том, что французская сторона «продолжит оказывать поддержку» Украине, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Сежурне признал «неуверенность» в способности Европы долгое время поддерживать Украину, на это влияет и «нестабильность относительно выборов» в США. «Будет ли Вашингтон с нами после них?» – заявил министр.

    Он назвал «ошибочной позицией» заявления левых и националистических партий в Европе о «нежелании умирать за Украину» и их требования остановить поддержку Украины. Министр сказал, что помогать Киеву нужно «для защиты европейцев».

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

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    5 марта 2024, 23:09 • Новости дня
    США подтвердили отказ посылать войска на Украину

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США посылать войска на Украину для участия в боях

    США подтвердили отказ посылать войска на Украину
    @ Robyn Haake/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, Киев и не просит об этом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отказался «анализировать слова» президента Франции Эммануэля Макрона, который, выступая в Праге, призвал союзников в Европе «не проявлять трусость» в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Кирби заявил, что у Макрона «есть право и возможность высказывать свое мнение». Представитель Белого дома «от имени президента Байдена, главнокомандующего», заявил, что «американские войска не будут воевать на территории Украины».

    Как заверил Кирби, украинский президент Владимир Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину. В Белом доме заявили, что Киев «лишь просит предоставить средства и возможности».

    «Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Напомним, руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон уже заявлял, что администрация США не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях.

    Чешский лидер Петр Павел после переговоров с  Макроном выступил за поиск «новых способов», в том числе за возможное присутствие на украинской территории «разными способами и разными формами». При этом он пояснил, что не имеет в виду направление боевых частей на Украину.

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    6 марта 2024, 09:23 • Новости дня
    Балицкий ответил на вопрос о сроках освобождения всей Запорожской области

    Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.

    Балицкий заявил РИА «Новости», что вопрос о сроках освобождения лучше адресовать российским военным, но сам он надеется, что это произойдет в максимально короткие сроки. «Это, надеюсь, месяцы», – сказал он.

    Он также добавил, что верит в российские Вооруженные силы, в мудрость президента нашей страны и скорую победу России.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что Россия завершит в этом году спецоперацию «победой русского оружия».

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    6 марта 2024, 10:01 • Новости дня
    ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ под Угледаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупный склад боеприпасов уничтожен около Старомайорского на Угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ударом ВКС России был поражен склад боеприпасов в районе села Старомайорское, где находились боеприпасы советского и западного производства, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что последние сутки ознаменовались для ВС России уничтожением БМП Bradley ВСУ под Бердычами, о судьбе экипажа информации нет. Он добавил, что украинские войска продолжают переброску резервных сил на этот участок фронта.

    Ранее российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области

    Марочко: Войска России поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России за истекшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, за истекшие сутки БПЛА, ВКС и артиллерия ВС России высокоточными ударами поразили порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты, склады боеприпасов, техника и личный состав ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Кисловки и других населенных пунктов.

    Эксперт добавил, что в населенных пунктах Казачья Лопань, Волчанск, Купянск под удары попали скопления вооружения и военной техники, в Колодезном, Басово, Ольшанах, Дергачах и Чугуеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли до 500 человек.

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    6 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся на складе ГСМ в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.

    Обошлось без пострадавших, однако загорелся резервуар с топливом.

    Накануне российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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