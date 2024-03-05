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    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня

    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

    4 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов

    Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии

    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов
    @ t.me/bbbreaking

    Для борьбы с украинскими диверсантами в России необходимо усилить контроль на границе с Украиной, а россиянам стоит бдительнее относиться к появлению новых людей и странностям у соседей и знакомых, сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя подрыв опор моста под Самарой. Обо всех странностях он призвал сообщать правоохранительным органам.

    «Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через границу между Украиной и Россией, – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».

    Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.

    По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.

    Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.

    «Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет. 

    Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.

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    4 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Украины.

    В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.

    Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

    «Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

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    4 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии не смогли подготовиться к сдерживанию российских сил у Авдеевки, сообщил один из бойцов ВСУ в беседе с CNN.

    Дело не столько в том, что ВС России наступают, сколько в том, что украинская армия плохо подготовилась к этому, заявил неназванный украинский военнослужащий CNN, передает ТАСС.

    ВСУ не подготовили хороших позиций и по этой причине продолжали отступать. Российская армия демонстрирует превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике и продвигается вперед. Украинским военным «без оружия» не остается ничего, кроме как отступать или ждать, пока «их всех не убьют», сказал офицер ВСУ.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны.

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    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



    Результаты


    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового

    Рогов: В Запорожской области активизировались боевые действия

    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий, заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Бои фиксируются в Работино, а также со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, сказал Рогов РИА «Новости». Кроме того, оживление наблюдается у поселков Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка, добавил он.

    До этого в понедельник Рогов заявлял, что ВСУ начали активнее применять танки около Работино.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 20:12 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ
    Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Яковца новым командующим Силами поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Занимавший этот пост Дмитрий Герега уволен, следует из указов, распространенных офисом президента Украины, передает ТАСС.

    Яковец прежде был начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.

    Ранее Зеленский сообщил о назначении Александра Сырского вместо Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также назначил его заместителей и произвел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (15)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

    Коментарии (11)
    4 марта 2024, 20:29 • Новости дня
    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard

    В США усомнились в способности ракет Taurus изменить ситуацию в конфликте на Украине

    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки Германией Украине ракет Taurus могут не изменить ситуацию в конфликте, пишет газета The New York Times.

    Издание отмечает, что Европарламент включил Taurus в число необходимых видов вооружения для Украины в резолюции, которая призывает все страны-члены предоставить больше оружия. При том отмечается, что не очевидно, что это решительно изменит ситуацию в конфликте, передает ТАСС.

    Газета напомнила, что в прошлом году Германия решила отправить Киеву танки Leopard, но Украине это не позволило провести успешное контрнаступление.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    5 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен не исключил эвакуации Зеленского во Львов американцами

    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, не исключив эвакуации президента Украины во Львов американцами. Он сравнил такой шаг с освобождением Бенито Муссолини немецкими десантниками под командованием Отто Скорцени в 1943 году.

    Брайен заявил, что Украина столкнулась со «значительными кадровыми проблемами». Он указал, что попытка украинских властей применить «силовые средства для привлечения потенциальных новобранцев» провоцирует беспорядки, «в том числе в крупных городах, таких как Одесса, Харьков и Киев», передает ТАСС со ссылкой на Asia Times.

    По мнению Брайена, «никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве». На фоне «неуклонного наступления» Вооруженных сил России, усиливающихся беспорядков на Украине, «отказа от проведения выборов, заключения в тюрьму людей, выступающих против Зеленского, и целого ряда непопулярных мер удержание власти Зеленским переходит в полосу отчаяния», считает Брайен.

    Он заявил, что «Зеленский в Киеве может оказаться в смертельной опасности». Как отметил Брайен, «Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место». Львов он назвал «наиболее вероятным местом» для этого, так как город расположен «далеко на западе и до него сложно добраться русским, если они захотят добраться до Зеленского с помощью военных средств».

    «Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», – заявил Брайен. По его мнению, после этого Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Weapons and Strategy.

    Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится «на пенсию в другое место».

    Брайен подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден «не может позволить себе еще одно фиаско, подобное афганскому, но оно быстро приближается из-за военных побед России и падения обороноспособности Украины».

    В 2022 году Зеленский сообщил, что отказался от «большой глобальной эвакуации» жителей городов, чтобы «мотивировать» военных. Он отказался считать такой подходи использованием «живого щита». Зеленский отметил, что «не знает, что бы было», если бы он заявил: «Бегите, и я с вами побегу». «А что, мне одному оставаться здесь?» – сказал он.

    Коментарии (4)
    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 01:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о четырех сериях взрывов, передает РИА «Новости».

    Также взрывы произошли в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    В воскресенье взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали в Николаеве.

    Коментарии (4)
    5 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.30 мск российская ПВО уничтожила в небе над Курской областью украинский беспилотник.

    Ранее украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Никто не пострадал.

    Коментарии (3)
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