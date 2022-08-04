Взгляд
4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
Разделы

Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
Перейти в раздел…

Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
Перейти в раздел…

Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города РИА Новости
Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...

Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Провокация Пелоси была только началом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

Кто взрывает склады с оружием в ЕС

Перейти в раздел…

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...

Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
    Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно Российская ПВО отразила попытку ВСУ ударить по мосту в Херсоне На Украине анонсировали массовую приватизацию Россияне зарегистрировали в Грузии рекордное число компаний
    Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань На подмосковном складе Ozon ликвидирован открытый огонь
    СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом» Поставщики IKEA начали продажу товаров на «Яндекс Маркете»

    пожар в Грюневальде


    Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов

    разговор с Си Цзиньпином


    Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая

    возврат к «Березкам»


    Соловьев отреагировал на идею создания магазинов «Duty free» для зарубежных дипломатов

    Видео

    дружественная валюта


    Когда юань займет место доллара и евро в России

    символ Одессы


    Украина дразнит Россию памятником Екатерине Второй

    Т-34 в Нарве


    Легендарный советский танк стал главной проблемой Эстонии

    обзор прессы


    Мировые СМИ: Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    главная жертва


    Олег Хавич: Поляки пожинают горькие плоды русофобии

    справедливое отношение


    Тимофей Бордачёв: Чем закончится терпение Китая

    отступление Китая


    Геворг Мирзаян: Провокация Пелоси была только началом

    на ваш взгляд


    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?

    Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

    На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города
    		   4 августа 2022, 13:04
    Фото: РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север?

    В оперативном командовании «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили: российские военные создают ударную группировку, которая готовится к наступлению на Кривой Рог, второй по величине центр Днепропетровской области и родной город украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в среду сообщило украинское издание «Страна». «Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области», – цитирует Telegram-канал «Страны» сообщение командования ВСУ «Юг».

    Как отмечает то же издание, в понедельник с заявлением о том, что российская сторона собрала около тридцати БТГ (батальонных тактических групп) с целью наступления по двум направлениям – на Кривой Рог и Николаев, выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он утверждает, что Вооруженным силам России поставлена задача быть готовыми к наступлению в субботу, 6 августа.

    Глава военной администрации Кривого Рога, Александр Вилкул, в среду также заявил «Стране», что «россияне накапливают военную технику и солдат на Криворожском направлении». По словам чиновника, фиксируется «накопление живой силы и техники». «Также за последнюю неделю усилились обстрелы по линии соприкосновения. Это и РСЗО, и ствольная артиллерия, и минометы, и танки, и применение боевой авиации», – перечислил Вилкул. Мэр Кривого Рога сообщил, что постоянно проводится эвакуация населенных пунктов, находящихся у линии фронта. «Линия фронта – в 50 км от Кривого Рога, – констатировал Вилкул. – Что касается Кривого Рога, наш город длиной 120 км, и мы еще в начале войны проводили внутреннюю эвакуацию из южных в северные районы города. Если будет необходимо, мы снова будем это делать. Пока такой необходимости нет».

    О нервозной обстановке в Кривом Роге может свидетельствовать то, что в минувшие выходные Вилкул, вслед за военным губернатором Николаевской области Виталием Кимом, объявил охоту на «шпионов и агитаторов». За донос на сторонников «так называемого русского мира» мэр обещает лично выплачивать по 10 тысяч гривен (270 долларов), за информацию о подтвержденных «шпионах» – по 50 тысяч гривен, или более 1,3 тысяч долларов.

    Во вторник появились сообщения о панике у властей регионального центра – Днепропетровска (Днепра). «Идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат. Документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», – привел ТАСС сообщение помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

    К сообщениям о панике в Кривом Роге и Днепропетровске, равно как и к заявлениям Вилкула о готовности отразить наступление 30 российских БТГ, надо относиться осторожно, подчеркивает полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. «Идет деза, вокруг море лжи», – сказал Баранец газете ВЗГЛЯД. По мнению эксперта, если допустить, что готовится наступление от северной границы Херсонской области по направлению к Кривому Рогу, то такое наступление последует лишь после разрешения насущных боевых задач на донбасском театре боевых действий, а конкретнее – по завершении операции в агломерации Славянск – Краматорск.

    Кроме того, следует обеспечить безопасность Херсона в случае наступления ВСУ со стороны Николаева, указывает собеседник. «Зеленский, а потом и министр обороны Украины Алексей Резников заявляли о контрнаступлении на Херсон, – напомнил Баранец. – Туда стали стягиваться силы. Украинцы несколько раз пытались нащупать нашу оборону и подготовкой к наступлению наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр. Зачем? Чтобы отрезать наши пути снабжения на правобережье. До вчерашнего дня все шло к тому, что именно там грядет основное сражение».

    Баранец допускает – не исключено, что концентрация сил в направлении родного города президента Украины представляет собой отвлекающий маневр. «У меня впечатление, что, концентрируя войска под Кривым Рогом, российский Генштаб решил сорвать задуманное Зеленским наступление на Николаевско-Херсонском направлении, – рассуждает эксперт. –

    Это правильный маневр – перебросить резервы и разрушить планы Зеленского, вынудить его войска броситься латать криворожскую западню. Это большая стратегическая игра».

    В российском Генштабе, полагает Баранец, ждали, что генеральное сражение будет на линии Славянск – Краматорск. «Вчера же главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался убедить Зеленского в том, что украинская армия потерпит поражение, если она пойдет на Херсонско-Николаевском направлении. И вот здесь замечены маневры, которые наша разведка пока не разгадала. Где будет главный удар – это пока непонятно», – констатирует полковник в отставке.

    «По всей видимости, украинцы располагают информацией о скором наступлении российских войск», – в свою очередь полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, именно этим объясняется вывоз секретной документации из Днепропетровска, находящегося всего в 80 километрах от линии продвижения наших войск. Впрочем, прежде надо будет установить контроль над расположенным южнее Кривым Рогом, отметил собеседник. По оценке Сивкова, линия фронта здесь может измениться уже в ближайшие недели.

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник полагает, что в Днепропетровске запущен протокол эвакуации. «В таком случае вывозятся все документы, связанные с СБУ, прокуратурой, экономическими показателями и архивными данными. Мы видели вывезенные бумаги в освобожденных Северодонецке, Лисичанске. Запущенный протокол предшествует сдаче. У властей Днепропетровска уже сработал маркер, что они не способны удержать территорию», – подчеркнул собеседник.

    Ранее полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан предположил, что крупные города Украины будут освобождать «по херсонскому сценарию», а не танковым штурмом в лоб. Трухан, которого цитировала ОСН, считает, что города «просто отделят», то есть подвергнут окружению. Отставной военный также предположил, что сейчас в крупных городах активно работают наши спецслужбы и проводится серьезная политическая работа с населением. Что касается местных чиновников, уверен Трухан, – они либо сбегут, либо перейдут на российскую сторону.

    Впрочем, по мнению посла Мирошника, чиновники в Днепропетровске испугались раньше времени, поскольку в первую очередь российской армии нужно решить вопрос по Причерноморью. «Первостепенная задача – освобождение ДНР, потом движение в сторону Приднестровья, а по ходу пьесы – и все остальные движения. Я не уверен, что в первых рядах будет Днепропетровск», – добавил дипломат.

    Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер отмечает, что украинские спецслужбы всерьез относятся к угрозе падения городов юго-востока страны, в том числе Днепропетровска. «Украинские спецслужбы понимают, что рано или поздно эти города перейдут под контроль России и заранее стараются спасти документацию», – считает Шеслер.

    Руководитель СППУ подчеркивает, что Днепропетровск и соседний Кривой Рог, как и подавляющее число городов юго-востока Украины, населен русскоязычными людьми, которые не могут плохо относиться к России, какая бы оголтелая пропаганда ни велась. «Естественно, в Днепропетровске, Кривом Роге есть люди, которые хотят, чтобы российская армия пришла. Они ждут этого. Их запугивают, стараются загнать подобными угрозами в подполье, в маргинальную среду. Их хотят сделать бессловесными сторонниками нацистского режима», – уверена собеседница.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •