На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»

Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского

Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.

«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.

К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.

«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.

Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.

«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.

В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.

По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.

Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.

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