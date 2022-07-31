Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта?

В пятницу Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь ДНР и ЛНР с восстановлением социальных объектов, инфраструктуры и домов – так, чтобы жители Донбасса встретили зиму в нормальных условиях. «Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь ДНР и ЛНР, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями», – отметил президент. Руководство республик обращается к России с просьбой оказать помощь в восстановлении освобожденных районов, подчеркнул Путин.

Глава государства и замруководителя правительства обсудили возможность предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность приобретать жилье по жилищным сертификатам и получать выплаты на ремонт. Президент также напомнил, что руководство ДНР обратилось к Москве с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке, и предложил привлечь к проекту Федеральное медико-биологическое агентство.

Хуснуллин в свою очередь рассказал о темпах восстановления Мариуполя, которое идет по утвержденному главой государства мастер-плану развития этого города. По оценке вице-премьера, второй по величине город ДНР можно будет полностью восстановить за три года. «В этом году будет починено 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы. Мы уже на 85% закончили обследование всего жилого фонда – раз, и все, что можем восстановить, все восстановим. Все, что не можем восстановить, будем строить», – заверил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал о планах создания в Мариуполе транспортно-пересадочного узла, в котором задействуют железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. «Мы отработали полностью историческую часть города и планируем проводить конкурс с участием известных наших архитекторов. Отработали всю инженерную инфраструктуру полностью в городе, отработали новую набережную», – добавил Хуснуллин. Замглавы кабмина указал на возможность сохранить часть рабочих мест на «Азовстали» без восстановления вредного производства. При этом он заметил, что на предприятии скопилось 40 млн тонн отходов – и это экологическая проблема, которую тоже надо решать.

«Многие мои родственники и знакомые из Мариуполя уже говорят о том, что специалисты начали обследовать состояние уцелевших домов и определяют дальнейшие работы по восстановлению. Все поражены, насколько оперативно и продуктивно работают российские специалисты», – рассказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

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«Восстановление Мариуполя в три года – срок, который обозначил вице-премьер Хуснуллин, говорит о том, что российские власти трезво оценивают объемы необходимых работ в городе, – в свою очередь отметил политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. – Три года означают, что мариупольцам до полного восстановления города надо будет прожить три зимы. Мариуполец, который живет в многоквартирном доме, без государственной помощи в одиночку не справится с тем, как ему прожить зиму. Поэтому предусмотрены разного рода гуманитарные проекты, предоставление мариупольцам временного жилья, пока восстанавливаются родные дома горожан. Какой-то фонд этого временного жилья будет развернут в России».

Во вторник Хуснуллин сообщил газете «Известия», что в целом на территории республик Донбасса работают более 10 тысяч строителей из России и около 1,6 тыс. единиц техники. В июне в Минстрое разъяснили: основной упор при восстановлении освобожденных районов ДНР и ЛНР сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зиме. Проекты по реконструкции региона курируют вице-премьер Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Россия не только восстанавливает то, что было разрушено за время спецоперации, но и решает те проблемы, которые достались от украинской власти республикам Донбасса и освобожденным территориям, отмечает Шеслер.

«Центральное водоснабжение Донбасса было очень сложной задачей последние 15 лет.

Водная артерия шла из Северского Донца. Сейчас в Донецке, Горловке и Макеевке очень тяжелое положение с водой. До тех пор, пока источник воды не будет освобожден от Украины, нормального водоснабжения не будет. Нужна не только новая инфраструктура, но и резервные источники подачи воды», – отмечает собеседница.

Шеслер уверена, что Россия наведет порядок в сфере ЖКХ и особенно в водоснабжении на всех территориях от Херсонской области до ЛНР. Серьезные проблемы в этой сфере накапливались годами, потому что Украина не вкладывалась в реконструкцию водоканалов и строительство очистных сооружений, что привело к плохому водоснабжению на большой территории страны.

«Централизованной подачи воды нет даже во Львове. После атаки ВСУ по водопроводу, который шел из Херсона, без воды долгое время оставался Николаев. Теперь город снабжается неочищенной речной водой, которая добивает местные водопроводные сети. Эта техническая вода настолько грязная, что горожане не могут использовать ее для мытья», – констатирует руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

Украинская власть не думает сейчас, например, о такой насущной проблеме, как подготовка граждан Украины к осенне-зимнему отопительному сезону, в свою очередь отметил Баширов. «Раз так, об этом вынуждена думать российская власть, – подчеркнул эксперт. – Сейчас – конец июля, еще тепло. Но еще два–два с половиной месяца, и на Украине уже будет достаточно холодно и сыро. Жители частных домов с печным или автономным отоплением как-то могут перебиться. Но если у украинца, который живет на освобожденной или освобождаемой территории, в доме централизованное отопление, о его проблемах некому беспокоиться, кроме России».

О том, что ситуация в сфере ЖКХ разительно меняется, свидетельствуют платежки за коммунальные услуги, которые получили жители Херсонской области. «Херсонцы отдавали за коммуналку более 50% дохода... Для сравнения: россияне тратят до 10%, а европейцы – до 20%», – отметила в своем Telegram-канале замглавы Херсонской областной администрации Екатерина Губарева. Теперь, подчеркивает она, по решению нового руководства Херсонщины с грабительскими тарифами покончено.

Плата за электричество снижена с 3,46 до 2,12 рублей за киловатт-час, а для многодетных, приемных семей и детдомов семейного типа она станет и того меньше – 92 копейки. Тариф на холодное водоснабжение снижен с без малого 34 рублей до 25 рублей за кубометр, и с 33 до 12 рублей за водоотведение. «По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в три раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрение российских стандартов соцобеспечения – начало пути к достойной жизни», – подчеркивает Губарева.

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Шеслер подтверждает: по ее сведениям, в Херсоне и втором по величине городе региона – Каховке, а также во временной столице освобожденных районов Запорожской области – Мелитополе, платежки за ЖКХ уже стали гораздо ниже, чем в украинское время. «Услуги ЖКХ вообще неподъемны для простых украинцев, – заметила собеседница. – Куб газа с учетом доставки стоил 10-12 гривен до страшной девальвации (около 18-20 рублей по тогдашнему курсу). Сегодня на южных территориях, где население еще неплатежеспособно, сильно понизили цены на электроэнергию. Вода подешевела примерно в три раза. Все это привело к тому, что жители Мелитополя, Бердянска, Херсона стали получать платежки с пониженными тарифами на услуги ЖКХ».

«Итогом сотрудничества Москвы с региональными властями России в восстановлении освобожденных районах Украины будет следующее: граждане Украины увидят огромную разницу между социально-экономической политикой Москвы и Киева, примут помощь от России с благодарностью, – подчеркивает Баширов. – Всем станет понятно, что как только граждане Украины оказываются жителями освобожденных Россией территорий, в Киеве перестают этих людей считать гражданами Украины».

С другой стороны, отметил экс-премьер ЛНР, налаживаются горизонтальные связи между освобожденными районами, Донбассом и российскими регионами. «Многие регионы России берут социально-экономическое шефство над освобожденными районами, помогают там восстанавливать инфраструктуру. Региональные власти, вместе с властями федеральными, делают все возможное, чтобы поселки и города в этих районах были обеспечены всем, что нужно человеку для нормальной жизни», – подчеркнул Баширов.

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