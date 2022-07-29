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29 июля, пятница | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
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Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений.
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Почему ВСУ с такой маниакальной настойчивостью бьют по Антоновскому мосту? Мне видится только один логичный ответ: выведение его из строя – это отличный повод для пиара успехов ВСУ при их полном отсутствии.
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.
Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.
Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.
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Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
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Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.
В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.
Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.
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Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара
Украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Марочко добавил, что дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.
Ранее разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 9.20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9.40 – по Никитовскому району Горловки нанесли удар 18 неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска, сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
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В ЛНР раскрыли планы наступления после зачистки Углегорской ТЭС
Союзные силы ЛНР, ДНР и России после зачистки от украинских силовиков Углегорской ТЭС будут продвигаться в сторону Артемовска, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он указал на то, что буквально каждый клочок земли на Углегорской ТЭС заминирован, везде растяжки и осуществлялось дистанционное минирование.
«Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много. Ну а наши военнослужащие после зачистки данного района выдвинутся дальше в сторону населенного пункта Артемовск», – передает ТАСС слова Марочко.
Он также заявил, что Углегорская ТЭС «имеет ключевую, важную, стратегическую роль». ТЭС обеспечивает энергией множество городов и районов на территории ДНР и за ее пределами. Углегорская ТЭС является самой крупной в Европе.
Ранее сообщалось, что народная милиция республики взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков.
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Эрдоган заявил о желании Москвы сотрудничать с производителем Bayraktar
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Россия и ОАЭ выразили желание наладить сотрудничество с Анкарой по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.
По словам турецкого лидера, Путин озвучил предложение начать производить беспилотники в России в ходе встречи в Тегеране.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – приводит телеканал слова Эрдогана, передает РИА «Новости».
Также турецкий президент заявил, что ОАЭ заявили о «желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории».
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber. В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.
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В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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В ДНР рассказали о боях у Авдеевки
Союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км, сообщил первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил, что «отличились бойцы девятого полка армии ДНР, которые продвинулись на 1,5 км севернее Авдеевки», также «отметились пятая бригада и 11-й полк». По его словам, штурму подверглись украинские позиции в Марьинке, в результате «украинские вояки сбежали со своих позиций в районе вентиляционного ствола шахты» на северных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.
Как указывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка – серьезный укрепленный район, который создавался украинской армией с 2014 года. По его словам, любое продвижение в этом направлении является большим успехом.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка артиллерией калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. В 7.24 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по городу Макеевка со стороны Авдеевки», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне двое мирных жителей погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских военных.
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Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек
Число погибших в результате удара украинских военных по исправительной колонии в Еленовке, где содержались военнопленные, возросло до 53 человек, еще 75 получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным властей ДНР, всего в колонии находились 193 человека.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией в целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Депутат ДНР: ВСУ убивают тех, кого Зеленский называл «героями»
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«Зеленскому выгодно убрать всех, кто мог бы рассказать правду о событиях на Украине. Но сделать это невозможно. Убить всех невозможно. На суде все станет известно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя информацию об обстреле Еленовской колонии, где содержались плененные «азовцы».
«Это наверняка связано с тем, что пленные начали давать свидетельские показания. Опять же, есть надежда, что всех их ждут открытые судебные процессы. Тогда мы сможем узнать много разной информации, о которой украинское руководство предпочитает умалчивать», – сказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что это не первая попытка ВСУ ликвидировать пленных. «Месяц назад ВСУ обстреляли больницу, где находились раненые боевики с «Азовстали». Так что это уже можно назвать некой системой. Они пытаются уничтожить этих людей», – отметил он.
«Зеленскому и его окружению наверняка хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. И нет никаких сомнений в том, что при проведении обстрелов ВСУ точно знали, что именно в этой локации находятся пленные. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные», – подчеркнул депутат.
«Теперь пленных, которые еще остались в живых, наверное, стоит перевести куда-то вглубь ДНР. В качестве варианта можно рассмотреть тыловые колонии. Но пока нет уверенности в том, что это будет сделано», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число погибших возросло до 47 человек.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.
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В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Кремль подтвердил предстоящие 5 августа в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Да», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, состоится ли такая встреча.
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
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Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией»
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ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», – приводятся слова Конашенкова в Telegram-канале военного ведомства.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.
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