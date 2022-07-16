Регионы рассказали о помощи республикам Донбасса

В российских регионах рассказали о помощи Донецкой и Луганской народным республикам, регионы передают детское питание, готовят учителей, восстанавливают школы и помогают другими способами.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своем Telegram-канале, что регион помогает Амвросиевскому району ДНР.

«Мы передадим детское питание для малышей до 1 года, об этом попросило местное управление соцзащиты. Молочная смесь и каши нужны для 160 детей, еще двоим купим специальное лечебное питание. Кроме того, также по просьбе подшефной территории, сейчас закупаем абсорбирующее белье для 46 человек», – написал он.

Все средства, по его словам, отправляются со специального благотворительного счета. «Благодарю всех, кто не прошел мимо. Эта помощь стала возможна именно благодаря вам», – заключил глава региона.

Между тем делегация ямальской системы образования побывала в Волновахе, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале «Ямал. Официально».

Эксперты оценили состояние школы, которую восстанавливает ЯНАО, и осмотрели другие учебные заведения.

Педагоги Донбасса и Ямала будут совместно готовиться к началу учебного года в Волновахском районе. Северяне проведут для коллег семинары, где поделятся опытом преподавания и организации учебного процесса», – уточняется в публикации.

Также на Ямале началась акция «Собери ребенка в школу». До 20 августа жители региона соберут школьные принадлежности, которые потом отправят школьникам Волновахи в ДНР, сообщает «Ямал-Медиа».

Жителям ЛНР помогают ставропольцы, говорится в публикации сообщества «Ставрополье сейчас» в «Одноклассниках».

«Ставропольцы своих не бросают! Наши строители помогают жителям Антрацита в ЛНР восстановить одну из школ, чтобы уже 1 сентября ребята могли сесть за парты», – отмечается в ней.