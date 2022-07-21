Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть.

Часть жителей региона «лояльно относится к противнику», заявил в среду глава украинской Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, темпы эвакуации населения из области невысокие. Ежедневно удается вывезти 300-350 человек. Всего на подконтрольной Киеву части Донецкой области остается около 340 тысяч жителей, сообщил Кириленко.

«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относится к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам тоже известны», – пригрозил губернатор в эфире всеукраинского телемарафона и анонсировал в этой связи «более жесткие и настойчивые меры».

Мэр донецкого города Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что неделю назад запустил эвакуационный автобус в город Покровск, но желающих немного. «Нет наплыва людей, которые начинают массово выезжать», – отметил градоначальник.

Один из подписчиков Telegram-сообщества «Я люблю Краматорск», не называя своего имени, так описывает настроения, которые царят в эти дни на краматорском градообразующем предприятии «Энергомашспецсталь» (ЭМСС). «Завод, конечно, сейчас раздолбанный и разворованный. Там в конструкторском бюро пенсионеры сидят за старыми пузатыми мониторами.

Но на заводе ждут, когда россияне придут в Краматорск и переведут ЭМСС на помощь российской армии. Будут там ремонтировать русские танки – и то хлеб.

Чтобы там ремонтировались танки, на ЭМСС нужны работники из жителей Краматорска», – пишет горожанин. Другая сотрудница завода в том же паблике «Я люблю Краматорск» прямо пишет: «Никакой Украины уже нет, а Краматорск и ЭМСС были, есть и будут, россияне нам ничего плохого не сделают».

Хотя киевская пресса регулярно описывает «зверства оккупантов», называя российскую армию не иначе, как «ордами орков», львиная доля населения украинской части Донбасса все равно хочет дождаться наших, считает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. «Донбасс, само собой, остается на стороне России. Этот факт признают даже многие украинские офицеры и западные журналисты. Люди готовы пойти на риск ради спокойного будущего. Многие сидят в подвалах, понимая, что скоро их дома окажутся в зоне боев. Но они понимают и другое: если завтра они уедут в тыл, например, в Запорожье, то уже в скором времени у них дома воцарится мир и спокойствие. Только вернуться через линию фронта они не смогут. И тогда опять придется отступать дальше на запад, неизвестно куда, будучи в статусе беженца, не имея крова и дома», – пояснил эксперт.

«Кстати, такие настроения констатируют даже западные медиаресурсы, которые постоянно ведут русофобскую пропаганду. На днях британская газета опубликовала рассказ жительницы Краматорска. Женщина готовится к отъезду, но обещает потом обязательно вернуться – как только Краматорск окажется под российским контролем», – подчеркнул политолог.

Помимо Кириленко, на нежелание жителей Донбасса уезжать ранее жаловался и другой киевский наместник в регионе – глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. В конце июня он даже предложил Верховной раде ввести закон о принудительной депортации населения из зоны боевых действий.

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Киев распространяет в Сети фейки об эвакуации в Донецкую народную республику, чтобы выявить нелояльных жителей Донбасса, заявил в среду штаб территориальной обороны ДНР. «Украинские каналы и паблики в социальных сетях распространяют дезинформацию о срочной эвакуации по гуманитарным коридорам в ДНР. Оккупационные власти Киева заявили о начале сбора заявлений от населения о желании выехать в ДНР. Таким образом, украинские спецслужбы продолжают сбор подробной информации об оставшемся нелояльном Киеву местном населении», – цитирует сообщение штаба РИА Новости

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что нацполиция Украины пытается насильно увезти на территорию западных областей мирных граждан из прифронтовой зоны. «Более 80% граждан заявляют о том, что они не желают покидать свои дома. Люди, в действительности, не могут рассказать правду и сказать, что они ждут нас», – пояснил помощник главы МВД ЛНР.

Недавно известный украинский блогер, радикальный националист Кирилл Сазонов выступил на одном из киевских ТВ-каналов с интервью, посвященном боям в Лисичанске и Донецке. Сазонов с возмущением говорил, что жители этих городов не хотели уезжать, потому что они «вата». Если людям за 30 лет независимости не внушили любовь к Украине, с ними бесполезно разговаривать, жаловался блогер.

Поисками «пятой колонны» занялись украинские власти и на другом конце линии фронта. Глава Николаевской области Виталий Ким накануне предупредил, что Николаев закроют на несколько дней для облавы на горожан, поддерживающих Россию. По словам Кима, «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». Город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей», цитирует губернатора издание «Страна.ua».

«Я могу с уверенностью сказать, что Николаев был и остается русским городом. Там большое количество людей ждут российскую армию, – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер. – В Николаеве арестовано большое количество людей, вся вина которых заключается в том, что они высказывали свое доброжелательное отношение к России».

«Однако и у тех, кто хочет эвакуироваться из Донбасса или из Николаева, возникает масса проблем, – добавляет она. – Киевские власти может и в состоянии организовать транспорт, но делают это крайне редко. А главное – они не предоставляют жилье и пособия для проживания в западных регионах Украины. Если раньше беженцев размещали в школах и других социальных объектах, но сейчас их уже оттуда выгоняют. Поэтому люди, которые уезжают понимают, что останутся бездомными».

По мнению правозащитницы, киевская власть не несет ответственности за своих граждан. «За несколько месяцев боевых действий люди уже смогли в этом убедиться, увидеть своими глазами, услышать от родственников и знакомых. Сегодня из прифронтовой зоны уезжают только либо очень состоятельные люди, либо те, кто из идеологических соображений горячо поддерживает киевскую власть», – резюмировала Шеслер.

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Беженцев в глубоком украинском тылу ничего хорошего не ждет, напоминает на своей странице «ВКонтакте» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, живущий в Херсоне. Он рассказывает о злоключениях двух своих друзей на территории, которую контролируют ВСУ. Уехавший в Николаев херсонец Петр прячется от мобилизации по съемным квартирам, и при этом не может найти работу. «Кормить детей нечем. Работы найти не могу. Потому, как я призывного возраста. Воевать не хочу, так как эта война не наша. Уже получил две повестки из военкомата», – цитирует Журавко друга. Теперь же, по словам экс-депутата, его друг теперь боится попасться СБУ в ходе рейдов, обещанных губернатором Кимом.

Другой друг Журавко, киевлянин Константин отправил семью на Западную Украину, а сам остался в столице. Однако в городе сейчас высокий уровень преступности, – и Константин недавно стал жертвой ограбления. У него отобрали машину, деньги и при этом избили.

По информации информагентства EADaily, без крова во Львовской области находится более 20 тысяч беженцев с Востока. Мэрия города по этому поводу добивается от правительства в Киеве дополнительного финансирования – для организации новых пунктов временного размещения в школах, детских садах и других государственных учреждениях.

Ранее Владимир Корнилов отмечал, что у эвакуированных из Донбасса на Западной Украине возникают многочисленные конфликты с местными жителями. Поводом для конфликта служит тот факт, что жители Востока не знают украинского языка и говорят в быту по-русски.

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