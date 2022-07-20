Эксперт предсказала новую волну репрессий против жителей Николаева

«Власти пытаются найти виновных в результативных ударах ВС РФ по объектам украинской армии и подавить пророссийские взгляды местного населения», – сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление главы Николаевской области Виталия Кима о планах закрыть город на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.

«Николаев остается центром крупной военной группировки украинской армии, именно отсюда планируются обстрелы Херсона, Мелитополя и других территорий, а также ведутся провокационные атаки на военные соединения российской армии. Из-за этого российская армия регулярно обстреливает военные объекты на территории Николаева. В городе сосредоточено большое количество вооружений, он весь наводнен наемниками», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«По всей вероятности, российские удары по военным объектам очень результативны, и украинская армия несет из-за этого большие потери. Теперь им нужно найти виновных», – полагает собеседница.

«Я могу с уверенностью сказать, что Николаев был и остается русским городом. Там большое количество людей ждут российскую армию, поддерживают интеграцию с Россией и рассчитывают, что Новороссия, к которой относится и Николаев, вновь станет частью России», – отметила она.

«В течение долгого времени жители Николаева постоянно подвергались репрессиям и подвергаются до сих пор. В Николаеве арестовано большое количество людей, вся вина которых заключается в том, что они высказывали свое доброжелательное отношение к России. Они говорили о том, что украинцы и россияне – это один народ», – рассказала Шеслер.

«Именно этих людей украинская власть считает виновными в том, что ракетные удары по военным объектам города носят результативный характер», – уверена правозащитница. «Но закрыть город, как это хочет сделать Ким, практически невозможно. Николаев связан и с районными центрами области, и с Одессой, и с Кировоградом, и с Кривым Рогом», – отметила она.

«Подобные заявления властей говорят о желании запугать население, чтобы люди даже не пытались получать пророссийскую информацию из интернет-источников и не выдавали сведения о дислокации украинской армии», – полагает эксперт.

Оценивая реальность воплощения таких мер на практике, Шеслер полагает, что «ввести комендантский час и ограничить передвижение людей в городе можно». «Но эти меры все равно не изменят настроения людей, которые ориентированы на интеграцию с Россией», – сказала она.

«Эта власть способна на самые жестокие репрессии и самое тоталитарное подавление любого инакомыслия. Они уже давно это делают. А после таких заявлений вполне ожидаемо, что репрессии начнутся с новой силой», – резюмировала Шеслер.

Накануне глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию. Ким уточнил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».

Также Ким сообщил, что «вчера в администрацию пришло 18 писем о предателях и коллаборантах». Как отмечают украинские СМИ, подобные меры украинских властей обусловлены тем, что местные жители якобы выступают в роли наводчиков и информаторов, которые предоставляют ВС России данные о расположении военных объектов на территории Николаевской области.

Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД