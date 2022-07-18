Куда в ближайшие дни ударит российская армия

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18 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Кто были первые Герои Великой Отечественной

Первый дважды Герой Советского Союза Степан Супрун РИА Новости
Июль 1941 года стал первым месяцем Великой Отечественной, когда бойцы и командиры Красной армии стали удостаиваться званий Героя Советского Союза. И порядок представления документов на эти награждения, и тем более сами подвиги военнослужащих были иногда по-настоящему исключительными. Подробности...
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Почему Зеленский начал экстренную борьбу с предателями

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ Tom Jennings/AP,SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС,
Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей двух ключевых руководителей силового блока – главу СБУ и генпрокурора Украины. По официальным данным, «в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств». Однако, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским не только провалами в работе. Что в реальности стало причиной их отстранения и к каким последствиям оно может привести? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Проект прекрасного мира без границ обанкротился

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство создало болт на одну из самых блестящих в своем иезуитстве конструкций, которые создал западный мир для расширения и удержания своей гегемонии. В основе этой конструкции лежали две главные идеи – демократия и глобализация. Подробности...
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Зеленского могут свергнуть уже осенью

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
События последней недели – конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отказ олигарха Рината Ахметова от своих медийных активов и серия конфликтов помельче – вполне могут быть предтечами политического кризиса на Украине. Подробности...
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Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
С какой целью президент Казахстана требует создать маршруты нефтяного экспорта в обход России? Может быть, у него плохие советники, которые не разбираются в ситуации? Подробности...
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Зеленский обезглавил силовой блок

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Куда в ближайшие дни ударит российская армия

    		    18 июля 2022, 21:35
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, сбываются предположения западных аналитиков о том, что оперативная пауза после взятия Лисичанска заняла всего десять дней, и предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить?

    За последние три дня министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал все три группировки российских войск – «Юг», «Центр» и «Восток», участвующие в спецоперации на Украине. Об инспекциях «Юга» и «Центра» стало известно в субботу, о посещении министром «Востока» официальный Telegram-канал оборонного ведомства сообщил в понедельник.

    В первом случае Шойгу «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях». Войскам поставлена задача – исключить возможности ВСУ наносить массированные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Донбасса «и других регионов». Командующему «Востоком» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову дано указание – приоритетом является поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.

    Отметим, что вечером в воскресенье губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт оповестил население: «Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие». Именно в Глушковском районе Курской области находится поселок Теткино, который неоднократно – в том числе с начала июля – подвергался атакам с украинской стороны. Последний по времени минометный обстрел этого населенного пункта был зафиксирован в субботу. После этого губернатор Старовойт уведомил жителей о работе наших военных по сопредельной украинской территории.

    Вскоре после сообщений об инспекционных поездках Шойгу в группировки войск в зоне СВО прозвучало заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. «Освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», – сказал полковник Басурин в эфире канала «Россия-24». В подтверждение своего тезиса Басурин упомянул продвижение союзников в районе Авдеевки – закрепившаяся здесь группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»). Кроме того, тогда же, в понедельник, силовики ЛНР сообщили об оперативном контроле над Северском – городом в 30 километрах западнее Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками.

    Одна из трасс, идущих от Северска, идет на удерживаемый ВСУ Артемовск (Бахмут) – важный транспортный узел в северной части Донбасса. Вторая дорога от Северска ведет в Славянско-Краматорскую агломерацию, где, как предполагается, сконцентрирована наиболее боеспособная часть донбасской группировки противника. Расположенный между Северском и Артемовском-Бахмутом город Соледар может быть взят в течение ближайших дней, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

    Эксперты полагают: из сообщений о новых указаниях главы Минобороны России и из сводок с передовой можно сделать вывод – завершается оперативная пауза, которую союзные силы взяли после освобождения Северодонецка и Лисичанска, завершившегося в конце июня – начале июля.

    Глава украинской администрации бывшей Луганской области Сергей Гайдай еще десять дней назад утверждал, что российская армия без каких-либо пауз продолжает наступательные действия. Вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War («Институт изучения войны») в конце прошлой недели дал более взвешенную оценку: десятидневная оперативная пауза завершается, и в Донбассе следует ожидать масштабного наступления.

    Российский военный эксперт Александр Артамонов полагает, что активизация СВО не ограничится Донбассом. В комментарии газете ВЗГЛЯД аналитик заметил:

    «В ближайшее время стоит ожидать активизацию нашего действия в районе Харькова, где в данный момент идет подготовка ракетных ударов. Фактически в зоне охвата наших Вооруженных сил уже находится вкруговую вся территория Харькова».

    Задача российских войск – снять угрозу «прилетов» по Белгородской, Курской, Брянской областям, подчеркнул собеседник. «Генерализированное наступление по всему фронту отодвигает границу зоны конфликта от территории РФ», – отметил Артамонов. Он напомнил, что «дальность полета тех боеприпасов американских комплексов HIMARS, которые поставляются на Украину, – до 300 километров».

    Помимо действий на Харьковском направлении и возможного развертывания в других приграничных районах на севере следует ожидать и активизации СВО в Донбассе. Что касается линии фронта в ДНР, Артамонов указал на сообщения об активных боевых действиях в районе Авдеевки. «Сейчас уже перерезаны снабжения авдеевской группировки, и она взята в полукольцо – это еще не окружение, а круговой фланговый охват», – пояснил военный эксперт.

    Как отмечают специалисты, нейтрализация группировки ВСУ, которая контролирует промзону Авдеевки (это фактически пригород Донецка, в 13 километрах от столицы ДНР), означает если не прекращение, то резкое снижение числа «прилетов» по Донецку. Член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев полагает, что на данном этапе в приоритете будет закрепление на линии Северск – Соледар. Хотя, добавил собеседник, существует мнение, что уже сейчас надо развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Ведется подготовка к массивному наступлению на линию обороны Славянск – Краматорск, которую в течение последних лет тщательно готовили к обороне в качестве запасного варианта в случае, если войскам Украины придется отходить на запасные позиции», – отметил Артамонов. Он напомнил, что именно в Краматорске находится управление всей операции в Донбассе со стороны ВСУ.

    «Я бы при этом придерживался несколько иного сценария – движение с Изюмского направления на железнодорожную станцию Лозовая (юг Харьковской области) и ее освобождение. Это в свою очередь ограничило бы систему снабжения той группировки ВСУ, которая находится в ДНР. Далее возможно развитие наступления на Павлоград, – считает Перенджиев. – Все это должно создать хорошие условия для окружения противника, а затем и вовсе позволит отодвинуть его от Донбасса вглубь Украины. Ну а Славянск и Краматорск брать, что называется, в лоб, нельзя, потому что нас там «ждут». Наверняка украинские боевики создали ряд укреплений, которые доставят нам много хлопот».

    На ваш взгляд

     
    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  109 комментариев

    «Будет наступление по всему фронту. В частности, наступление будет по южному направлению – по линии Николаева и Одессы, по центральному – Славянск, Краматорск и далее Днепропетровск, и по северному – Харьков, Сумы, Чернигов», – высказал предположение военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, скорость и интенсивность наступательных действий будут выше, чем на предыдущих этапах СВО.

    Впрочем, как признают аналитики, наступление в Днепропетровской области (например, на Кривой Рог) и возвращение на позиции в Черниговской и Сумской областях пока следует считать лишь гипотетическими сценариями. По мнению Артамонова, можно ожидать развития наступательных действий, прежде всего, на юге.

    «В Херсонской области удалось сорвать попытку контрнаступления ВСУ из района Николаева и одновременно готовится к развитию наступательной инициативы на Николаев», – отметил военный эксперт. Артамонов ожидает, что активные боевые действия могут начаться на тысячекилометровой дуге. «Трудно определить, что важнее, потому что все названные точки и объекты: Харьков, Краматорск, район Авдеевка – Пески, Николаев, Херсон – основополагающие», – отметил собеседник.

    «Горизонтом событий должен стать сентябрь», – считает Артамонов. Он пояснил: еще в конце июня появилась информация о том, что Конгресс США заслушал секретный доклад ЦРУ, в котором говорилось: сопротивляемость украинской армии будет подавлена российской армией, если не наступит никакого перелома в середине сентября. «После этого начнется фактически эвакуация на запад, точнее – бегство. Далее возможно наступление на Одессу, но только после решения первоочередной задачи: обеспечение полного режима безопасности российской границы и границ ДНР и ЛНР», – указал военный аналитик.

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