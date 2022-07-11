Куда Киев бросит свою «миллионную армию»

«Украина сосредотачивает большие силы. Николаев переполнен военными, иностранными наемниками, огромным количеством бронетехники». Такими словами эксперты комментируют громкие заявления Киева о подготовке «миллионной армии» с целью «контрнаступления на юге». Насколько серьезна эта угроза – и почему Украина готовит удар именно здесь?

Украинская сторона намеренно выпустила ракету по гуманитарному центру в Херсоне, но ракета была сбита российскими системами ПВО. Об этом в понедельник сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо телеканалу «Россия-24». «Одна из ракет была направлена к гуманитарному центру в центре Херсона, куда пришли много людей. Циничный выбор цели», – сказал Сальдо. Он уточнил, что у двух пострадавших легкие осколочные ранения. «Пострадавшие находятся вне опасности», – добавил Сальдо.

Как напоминает ТАСС, российские системы ПВО сработали в воскресенье в небе над Херсоном, были слышны звуки четырех взрывов, на улице Перекопской в центре города наблюдался дым. Был разрушен дом, где проживала семья с ребенком, два человека пострадали.

Это произошло спустя два дня после того, как вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины (ВСУ), «включает в себя вооруженное применение силы».

Ирине Верещук вторил и министр обороны Украины Алексей Резников, заявивший, что войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. По словам Резникова, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боях Киев может привлечь около «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками». В выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения, отметил министр, призвав страны НАТО нарастить их поставки. Он также уточнил, что сейчас в Великобритании подготовку проходят две бригады украинских военных.

Эксперты обращают внимание на противоречия в словах украинского министра, а его обещание сформировать миллионную армию считают попросту невыполнимым.

«Сначала Резников говорит, что Украина несет колоссальные потери на поле боя, а затем сообщает о миллионе военнослужащих. Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Те, кто никогда не держал в руках оружие? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?» – в свою очередь задается вопросами член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Зеленский и его офис пытаются хоть как-то поднять боевой дух военных, который не просто оставляет желать лучшего, а находится на нуле», – пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД. По мнению Рогова, заявления киевских политиков нацелены на внутреннее потребление. «Эти слова позволят протянуть несколько месяцев, рассказывая про скорую победу. В итоге это все равно закончится поражением ВСУ. Зеленским совершенно упускаются из виду те факты, что нам удается каждый день, один за другим брать населенные пункты», – говорит член главного совета ВГА.

Собеседник также отметил, что «основной стратегией Киева на сегодня является политика запугивания». «Они активно используют в своем арсенале теракты. На освобожденных территориях мы видим их постоянно. Буквально сегодня совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Но напугать население этими действиями не удается», – заметил Рогов.

«Нельзя относиться к словам Киева о «возвращении юга» снисходительно и считать это блефом. Насколько мне известно, Украина сосредотачивает сейчас в Николаеве и райцентрах, расположенных по соседству от Херсонской области, большие силы. Николаев переполнен военными, иностранными наемниками, огромным количеством бронетехники: танки, системы залпового огня, артиллерия и так далее. Все это не просто так», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Думаю, такое наступление не увенчается успехом для Украины, но оно, безусловно, осложнит социально-экономическую ситуацию на юге», – предупреждает правозащитница.

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«Самая большая проблема для киевской власти состоит в том, что на юге Украины возник, можно сказать, оазис – по сравнению со всей другой территорией. Там люди живут и работают в мирных городах, которые не разрушены. Они начинают получать российские паспорта, пособия, пенсии. Открылись российские банки. Естественно, Киев хочет эти достижения поломать, но взять штурмом города ВСУ не могут», – отметила собеседница.

«Зеленский хочет помешать налаживанию мирной жизни в этом регионе, поскольку она сильно контрастирует с тем, что происходит в Харькове, Николаеве и других городах Украины, где по улицам маршируют националисты, людей наказывают просто за их взгляды, репрессии приобрели немыслимый разгул, а армия делает для себя щит из мирных жителей», – заключила эксперт.

В то же время военные аналитики полагают, что угрозы Верещук и Резникова не стоит принимать за чистую монету. «Нужно критично подходить к таким обещаниям, особенно сделанным министром обороны. На войне не принято раскрывать свои настоящие планы», – напоминает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. «Вероятно, те, кто это придумал, надеялись сдержать наше наступление в Донбассе, чтобы мы сейчас все свои силы оттуда перекинули на юг», – подозревает собеседник.

«Вместе с тем это не означает, что на юге не будет никаких атак. Возможно, ВСУ будут прощупывать ситуацию, чтобы понять, насколько мощное там присутствие нашей армии. Вполне возможен и другой вариант: Россия, чтобы оттянуть части ВСУ от Донбасса, сама ударит с юга», – считает политолог.

«При этом неслучайно ВСУ начали обстреливать Херсон так же, как и Донецк. Их злоба перемещается с жителей одного лишь Донбасса на жителей южных регионов Украины, которые оказались пророссийскими, вопреки ожиданиям Киева», – сказал эксперт.

«Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу», – отмечает доктор военных наук Константин Сивков. «Чтобы достичь цели, Украине придется просить Запад наращивать поставки вооружений. Им может понадобиться 500–600 танков, около 1500 орудий, 200–300 зенитных ракетных систем», – отметил эксперт.

«Но сегодня это все поставляется в единичных экземплярах, в лучшем случае десятками штук. То есть объемы поставок нужно увеличивать в 20–100 раз. Это очень большие цифры. Такое едва ли возможно», – полагает Сивков.

Примечательно, что угрозы из Киева прозвучали на фоне предполагаемой оперативной паузы российской армии, о которой ранее писал американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, российским войскам потребовалось «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут).

В начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин выразил уверенность в том, что российская армия нанесет поражение ВСУ в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сообщил дипломат. В случае отвода наших войск на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» подобный уход с занятых территорий, добавил Келин.

Тем временем сам Зеленский в понедельник почему-то уклонился от публичного обсуждения угроз главы Минобороны. Выступая на общем брифинге с голландским премьер-министром Марком Рютте, Зеленский заявил, что «не читал» выступление Резникова и отказался комментировать свои военные планы.