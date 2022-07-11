В России оценили желание Зеленского отвоевать юг Украины

«Поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины. Реализация такого плана будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский приказал силой вернуть юг страны.

«Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков

«Чтобы выполнить такую задачу, Украине придется просить Запад наращивать поставки вооружений. Им может понадобиться порядка 500-600 танков, около 1500 орудий, 200-300 зенитных ракетных систем», – отметил эксперт.

«На сегодняшний день это все поставляется в единичных экземплярах, в лучшем случае десятками штук. То есть объемы поставок нужно увеличивать в 20-100 раз. Это очень большие цифры. И сейчас такое едва ли возможно», – полагает собеседник.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно одним миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.

Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения, и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.

Вместе с тем в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.

Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.

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