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9 июля, суббота | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ
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Над Мелитополем средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината», – цитирует Рогова ТАСС.
По его словам, украинские военные с помощью таких ударов намерены лишить мирных жителей хлеба.
Ранее в июле в Мелитополе средства ПВО сработали по украинскому беспилотнику.
На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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В офисе Зеленского захотели отгородить Украину от России железным занавесом
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Украина должна полностью изолироваться от России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес – обязательно», – сказал Подоляк, признав, что реализовать это будет сложно. По его словам, «серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых», передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «24».
Подоляк заявил, что Украине необходим «железный занавес», стране требуется «переориентироваться». Он отметил, что «будет сложно», но «это нужно сделать до конца» – «технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского». Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Киев призвал жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям Херсонской и Запорожской областей следует как можно скорее эвакуироваться.
Верещук объясняет такой призыв тем, что ВСУ собирается проводить «деоккупацию», которая «включает в себя вооруженное применение силы». По ее словам, «артиллерия должна работать». В связи с этим она призвала «выезжать и вывозить своих родных всеми доступными способами», пишет «Страна.ua».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории.
В частности, в оперативное окружение может попасть целая группировка ВСУ на южном участке фронта. Занятие Артемовска открывает движение по степи в направлении Запорожья, что автоматически ставит в критичное положение противника на фронте от города Запорожье до Гуляйполя.
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Военный историк: На Украине востребованы методы разведчика Судоплатова
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«Павел Судоплатов стал одним из символов борьбы против бандеровцев. Открытие памятника ему именно сейчас – во время спецоперации – носит очень сильное символическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Никифоров. Ранее в освобожденном Мелитополе открыли памятник легендарному главе советской внешней разведки Павлу Судоплатову.
«Отдел под руководством Павла Судоплатова боролся с агентами иностранных разведок и эмигрантами-бандеровцами, которые после окончания Второй мировой войны образовали разветвленную сеть в различных странах, а также на западе Украинской ССР, где занимались диверсионной деятельностью», – пояснил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
То, что в Мелитополе был открыт бюст Судоплатову, – это не просто дань памяти уроженцу этого города и выдающемуся деятелю советских спецслужб, подчеркнул собеседник. «Здесь видны исторические параллели с нынешней спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине и преемственность наших военных традиций», – подчеркнул Никифроров.
Как отметил историк, важно то, что разведывательные и контрразведывательные подразделения, которыми руководил Судоплатов, ставили целью не только физическое устранение противников, но и нейтрализацию враждебной – в том числе бандеровской – идеологии. «Очень много сил, по словам самого разведчика, советские спецслужбы прилагали для того, чтобы убеждать бандеровцев в том, что они воюют за ложные идеалы, – отметил Никифовров. – И сейчас точно так же российские военные нормально обращаются с пленным бойцами ВСУ и пытаются им показать ошибочность их пути.
Задача, как тогда, так и сейчас – не порубить всех в капусту, а искоренить бандеровскую, нацистскую идеологию».
По словам Никифорова, особенно ярко методы контрпропагандистской работы, которую вел Судоплатов и его коллеги, проявились в истории с группой боевиков ОУН*-УПА*, которые были арестованы в 1951 году под Ровно. Парашютная группа бандеровцев, сброшенная с британского самолета (о чем заранее знала советская контрразведка), была захвачена оперативниками МГБ на подставной явочной квартире. После этого, «арестовав всю группу, Судоплатов и его люди дали бандеровцам своими глазами убедиться в том, что все, что рассказывала им западная пропаганда о подавлении украинского языка и культуры в СССР – это все ложь», – рассказал Никифоров. «Более того, на Западе эти люди никогда не видели опер на украинском языке, а в СССР они были», – добавил историк.
«Хотя конечно, не всегда можно достигать своих целей убеждением. Поэтому в годы войны для силовых методов работы Судоплатов создал спецотряды ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вместе с партизанским движением на оккупированных нацистами территориях были созданы боеспособные диверсионные группы», – подчеркнул Никифоров.
Памятник Судоплатову достоин стоять и в любом городе России в память его заслуг перед Родиной, отметил историк. «Даже в ряду тех сотрудников правоохранительных органов, которые посвятили себя борьбе за безопасность нашей страны, его имя овеяно легендарной славой, а сам он является примером для нынешних сотрудников спецслужб», – резюмировал Никифоров.
В четверг в Мелитополе представители РВИО и администрации Запорожской области открыли мемориал в память о Судоплатове. Церемония была приурочена к 115-летию со дня рождения советского разведчика. Автор трехметрового бронзового бюста – Михаил Баскаков, сообщается на сайте РВИО. «Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», – сказал глава Запорожской администрации Евгений Балицкий.
В июне в Мелитополе была переименована в честь Судоплатова улица, ранее носившего имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова.
Уроженец Мелитополя Судоплатов внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем. В 1938 году в Роттердаме он лично устранил основателя и первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В 1950 году Судоплатов также провел операцию по ликвидации главкома Украинской повстанческой армии* (в годы нацистской оккупации – гауптмана СС, одного из руководителей батальона шуцманшафта «Нахтигаль») Романа Шухевича. Устранение главаря УПА в ходе операции близ Львова означало конец масштабного и организованного бандеровского движения на территории Советской Украины.
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Появились сведения о тайных переговорах США и Европы об окончании конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины «замешательства» Запада найти нетрудно: за «дипломатическое решение» конфликта выступают большинство европейских избирателей.
На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американская газета National Interest писала, что Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. В свою очередь французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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Зеленский встретился с украинскими военными в Днепропетровской области
Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в офисе главы украинского государства.
«В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу», – цитирует сообщение пресс-службы Зеленского ТАСС.
Зеленский вручил бойцам ВСУ государственные награды.
Ранее аналогичную встречу Зеленский проводил в начале лета в Запорожье. Президент Украины тогда заявил, что 5 июня побывал в Запорожье, а также городе Лисичанске, который тогда находился на подконтрольной Киеву части Луганской области.
Президент Германии заставил Зеленского оправдываться
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После того, как Киев отменил визит Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают немецкие и украинские источники.
После скандала Германия работала над урегулированием ситуации и согласовала телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского. Как пишет Spiegel, позднее было объявлено, что «обмен мнениями был «очень важен» для президентов». Штайнмайер «выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев». «Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Как выяснил Spiegel, Зеленский выразил сожаление, назвал отмену визита «крупным недоразумение» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Дата оказалась неудобной для Штайнмайера, который к тому же захотел обсудить отмену прошлого визита подробнее, прежде чем планировать новый.
Spiegel отмечает, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент Германии потребовал объяснений. Зеленский «заявил, что ничего не знал об инциденте». Это рассердило Штайнмайера, так как «вся корреспонденция была у него перед глазами». «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас», – приводит его слова Spiegel.
Зеленский еще раз «попытался сменить тему», Штайнмайер «задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца». Как пишет Spiegel, Штайнмайер заявил: «Ладно, оставим тему».
В его администрации удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, но заявили, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». По информации СМИ, осенью он будет отозван на родину. Немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД Украины.
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Названы способные наблюдать за спецоперацией на Украине российские спутники
Как минимум три вида российских космических аппаратов могут следить за ходом спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» и «Метеор». Кроме того, зона спецоперации может попадать на изображения, сделанные аппаратом «Арктика-М». Однако «Арктика-М» расположен на высокой орбите, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российские спутники снимают территорию украинских центров принятия решений, геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна».
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
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В ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
По данным МО, в результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.
Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова», – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики», – сообщает Минобороны.
В районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области и Горное Донецкой Народной Республики перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», отметили в МО РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту
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Союзные силы России и республик Донбасса ведут активное наступление на Артемовск (украинское название – Бахмут), освобожден поселок Клиновое, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «в районе Артемовска идет активное наступление союзных сил». Поселок Клиновое примерно 6 км от Артемовска «уже под полным контролем» союзников. Также «идет активное наступление у села Веселая Долина, это в 5 км от Артемовска».
В пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силы возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском и Соледаром, привлекая к работе мирных граждан.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Украинские войска несколько недель выстраивал новую оборонительную линию вдоль автомобильной и железнодорожных трасс, идущих с севера на юг от Северска через Званово на Соледар и далее на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования 2016 года).
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Украина нарушила газоснабжение в Запорожской области
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Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <…> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», – написал Селиванов в своем Telegram-канале.
Представитель ГУ МВД отметил, что украинская пропаганда при этом «сразу обвинила во всем Русский мир. «Ну, как обычно – «сами себя обстреляли», «сами себе газ отключили». Интересно, зачем?» – добавил он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.
Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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