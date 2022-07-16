Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и «Центр» генерал-полковника Александра Лапина во время инспекции войск, принимающих участи в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что «на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач».

«В завершении заслушивания [докладов командующих группировок «Юг» и «Центр»] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», – заявили в ведомстве.

Шойгу во время инспекции группировки российских войск во исполнение указа президента страны вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.

Это вторая инспекция министра обороны российских войск, задействованных в спецоперации. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в СВО, российское оборонное ведомство сообщило 26 июня. По информации Минобороны, тогда глава военного ведомства отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих. Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.