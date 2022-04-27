Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность

Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – цитирует его ТАСС.

По его словам, начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией. Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.