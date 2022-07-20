Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.

«Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать», – приводит слова Кима «Страна.ua».

Как заявил глава области, «это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо». Украинская власть «хочет это пресечь на корню».

Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, «город закроют на несколько дней, пойдут по домам и отработают тех нехороших людей».

Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.