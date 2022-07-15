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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

Руслан Онищенко - настоящий символ украинских зверств кадр из видео
Киевские власти выпустили из тюрьмы человека, ставшего символом самых кровавых, чудовищных и извращенных преступлений украинских националистов. Комбат роты «Торнадо» Руслан Онищенко заработал такую репутацию, перед которой меркнет даже то, что совершили нацисты батальона «Азов». Однако сегодня зверства Онищенко воспринимаются несколько иначе. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...
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Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Руслан Онищенко - настоящий символ украинских зверств
    		   15 июля 2022, 08:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    Киевские власти выпустили из тюрьмы человека, ставшего символом самых кровавых, чудовищных и извращенных преступлений украинских националистов. Комбат роты «Торнадо» Руслан Онищенко заработал такую репутацию, перед которой меркнет даже то, что совершили нацисты батальона «Азов». Однако сегодня зверства Онищенко воспринимаются несколько иначе. Почему?

    Экс-комбат роты МВД «Торнадо» Руслан Онищенко на свободе. Он вышел из тюрьмы, отсидев 7 лет из 11-летнего срока. «Освободила» Онищенко не только спецоперация ВС РФ, из-за которой массово выпускает совершивших преступления ветеранов боевых действий. Экс-комроты вытащил бывший депутат Верховной рады Украины и ветеран националистического движения Степан Хмара.

    Однако чтобы вполне представлять себе масштаб события (а оно явно потерялось в новостной повестке), нужно кратко напомнить, кто такой Онищенко и чем знаменита рота «Торнадо». 

    «Азов» на максималках

    Сегодня роль главного зла среди украинских военных прочно занята полком «Азов». И, конечно, вполне заслуженно. Языческие капища в местах дислокации подразделений, нацистская символика, многочисленные свидетельства прошедших пыточные «Азова» (и сами эти пыточные в Мариупольском аэропорту и других местах).

    Однако это все теперь. А вот в 2015 году, когда из всего перечисленного широко известной была разве что символика, «Торнадо» и его бойцы легко затмили «Азов». Если бы их не закрыли семь лет назад, имидж «Азова» был бы куда менее ярким.

    К Онищенко и его боевым побратимам отлично подходит известная присказка «выгнали из гестапо за зверства». Рота «Торнадо» была сформирована в конце октября 2014 года на базе батальона «Шахтерск». Сам «Шахтерск» 16 октября был расформирован тогдашним главой МВД Украины Арсеном Аваковым за... мародерство. Чем министр тогда очень возмущался. Мол, какие-то 50 человек опорочили честь прекрасного боевого подразделения. В итоге основная масса бойцов из «Шахтерска» перекочевала в «Торнадо».

    Уже в начале ноября 2014 года стало очевидно, что Аваков либо лукавил, либо был сильно не в курсе происходящего в «Шахтерске» (что вряд ли: он сам все эти роты-батальоны и формировал). СБУ накрыли «торнадовцев» с арсеналом оружия, происхождение которого бойцы не смогли внятно объяснить. Тогда скандал замяли, а самих «торнадовцев» услали из Запорожской области в Луганскую: в зоне АТО контроль СБУ меньше, а воли - больше.

    Но на беду «торнадовцев» председателем Луганской ОГА в то время был Геннадий Москаль - человек из домайданной Украины, а главное - старый мент. В июне 2015 года Москаль выступил со скупым заявлением о художествах «Торнадо» и потребовал разоружить подразделение.

    Он охарактеризовал его как «...фактически банду, которая занималась похищением людей, убийствами, изнасилованиями, разбойными нападениями, грабежами, кражами и другими преступлениями». 

    Тогда, в 2015 году, спустя чуть больше года после евромайдана, такое заявление звучало очень громко. Забегая вперед, отметим, что все перечисленное в итоге и подтвердилось - Москаль не упомянул разве что пыточный подвал «Торнадо» в Лисичанске, а также переписку Онищенко с одним из побратимов, где речь фактически шла об оргиях с участием малолетних. Но это, а также многочисленные фото- и видеофиксации преступлений самими же «торнадовцами» оказались у следствия уже после первых задержаний. 

    В итоге Авакову пришлось расформировать подразделение во второй раз, а полтора десятка наиболее отличившихся угодили под следствие и были осуждены. 

    Не правосудие, а разборки

    К слову, всего этого могло бы и не быть. Причиной показательной порки, скорее всего, были излишние аппетиты роты и попытки брать дань за пропуск грузовых поездов. Как раз поэтому «Торнадо» показательно «приземлили» за все то же самое, что вытворяли и другие добробаты, хоть и не в таких масштабах. 

    На это обстоятельство тогда мало кто обратил внимание: слишком велик был шок от преступлений. Скажем, слово «изнасилование» не вполне описывает то, чем занимался Онищенко и его приближенные. «Торнадовцы» похищали людей, насиловали их сами, заставляли их насиловать друг друга, записывали все на видео. Тех, кто отказывался, били и пытали до тех пор, пока не выбивали согласие. Многих после изнасилований убивали.

    Уже только за это их должны были закрыть навсегда, без права на помилование и досрочного освобождения. Но сейчас их выпускают на поруки. А тогда их посадили не за насилие и пытки, а за попытки сунуть нос в чьи-то схемы заработка в зоне АТО.

    Если бы не это, они бы спокойно убивали и насиловали до нынешнего времени. 

    Показательный пример тут - еще один знаменитый комбат, Семен Семенченко. Его тоже посадили за жадность не по чину. И не отпустили до сих пор - хотя даже такие упыри как «торнадовцы» уже на свободе. 

    Зверья стало больше

    Побратимов Онищенко начали выпускать еще в марте, в первой волне. Однако и тогда, и теперь особой сенсации это уже не вызвало ни в России, ни на Украине. В основном потому, что за последние месяцы у нас такое «Торнадо» в СМИ чуть ли ни ежедневно.

    Зверства украинских военных и официальных лиц стали обыденностью. Украинские ведущие и врачи призывают кастрировать пленных, тероборона простреливает пленным ноги, боец теробороны (явно смакуя процесс) режет пленного ножом, в конце концов убивая ударом в глаз. Сколько такого не попало в эфир, можно только догадываться. 

    И это не считая обстрелов жилых кварталов украинской артиллерией и РСЗО, а также террора в Херсонской и Запорожской областях.

    Нет, «Торнадо», конечно же, по-прежнему звери. И наверняка в этом с ними до сих пор тягаться некому. Но за прошедшие семь лет уровень озверения остальных украинских подразделений сильно подрос. Не говоря уж о том, что в тероборону (как и когда-то в добробаты) набирают без всякой оглядки на прошлое человека, его судимости, общую адекватность и наличие «тормозов». Да и в ВСУ (как видно по видеозаписям разговоров с пленными) хватает бывших заключенных и наркоманов - не самых психически стабильных людей.

    Поэтому как ни крути, а в освобождении Онищенко и прочих «торнадовцев» есть своя извращенная логика. К чему держать их в клетке, если примерно такие же упыри - не только на свободе и с оружием, но и числятся в героях?

    Ну а Семенченко сидит. Потому что не упырь, а только ворюга и решала. 


     
     
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