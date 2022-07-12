Историк: Российские солдаты на Украине сражаются с фашистскими недобитками

Участники российской операции на Украине продолжают подвиг советских солдат, потому что им противостоят приверженцы фашисткой идеологии, идейные наследники Гитлера. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 12 июля отмечается годовщина Прохоровского танкового сражения, в которой воины Красной армии сражались с войсками СС.

«В битве 12 июля 1943 года, которая состоялась у деревни Прохоровка Белгородской области, наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей... Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – говорит кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Напомним, 12 июля отмечается 79-я годовщина Прохоровского танкового сражения– одного из крупнейших во Второй мировой войне. В нем участвовало около 670 танков и САУ нашего Воронежского фронта и 490 германских танков и штурмовых орудий (бронетанковые части СС). Сражение считается одним из важнейших эпизодов битвы на Курской дуге, после которой Красная армия одержала стратегическую победу.

По мнению Суржика, участники нынешней спецоперации на Украине – это продолжатели славных побед красноармейцев, а зачастую – их прямые потомки. По его словам, нашим солдатам и офицерам тоже пришлось столкнуться лицом к лицу с батальонами украинских нацистов, которые ничем не отличаются от германских эсэсовцев 1940-х.

«Кроме ВСУ там действуют националистические формирования, типа полка «Азов» и батальонов «Кривбасс», «Торнадо» и других. Как и гитлеровцы, они не останавливаются перед преступлениями против мирного населения. Они и сами себя называют не защитниками, а карателями, они полностью переняли идеологию СС», – подчеркивает собеседник.

При этом идеология украинских националистических формирований опирается отнюдь не на христианство, – в ее основе полуязыческий культ РУН-веры, которая была создана в эмиграции бывшим украинским пособником оккупантов Львом Силенко».

Стоит отметить, что обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер, который руководил битвой с немецкой стороны, не понес за свои преступления практически никакого наказания. После войны он сдался западным союзникам и уже скоро оказался на свободе. В послевоенные годы Хауссер прославился тем, что издавал книги, в которым занимался обелением деятельности гитлеровцев. «Кстати, обергруппенфюрер называл НАТО организацией, выросшей из националистических легионов СС, однако, – указывает Суржик, – прародителем натовской структуры, скорее, можно назвать вермахт».

«Для глобального противостояния СССР и его симпатизантам по всему миру американские стратеги холодной войны сделали как раз ставку на подобные Хауссеру фигуры – нацистов, фашистских недобитков в самых разных странах. Эти недобитки были внедрены в полицейский аппарат и спецслужбы стран западной Европы с целью подавить просоветские симпатии своих граждан», – напомнил историк.

Хотя Нюрнбергский трибунал объявил СС преступной организацией, в западной Германии вскоре появилось общество взаимопомощи бывших членов СС. «Эта полуобщественная организация, созданная в 1951 году Хауссером, неофициально поддерживалась властями ФРГ. Хауссер в то время не только пытался оправдывать в своих выступлениях деятельность СС, но и участвовал в рождении новой милитаристской идеологии ФРГ. Эта агрессивная идеология убеждала жителей стран Запада в необходимости нового похода на Восток – против Советского Союза, ГДР и других стран Варшавского договора. Власти закрывали на это глаза, что было прямым нарушением договоренностей союзников по будущей Германии, заключенных после Победы 1945 года», – подчеркивает Суржик.