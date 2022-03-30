Наличию нацизма на Украине получены железные доказательства

Украинские власти судорожно ищут способы оправдаться за военные преступления, которые совершают их подчиненные. Речь идет о страшных видеозаписях - пытках и зверских убийствах военнопленных и мирного населения. Тем, кто все эти годы не верил, что на Украине есть настоящий нацизм, предъявлены железные доказательства. И эти преступления требуют соответствующего наказания.

Вряд ли можно сильно погрешить против истины, сказав, что после 2014 года новости из Украины стали для россиян чем-то вроде отдушины - иначе бы не было известного мема** «Чо там у ...», авторы которого почувствовали это настроение. Иногда встречалось и снисходительное отношение к картинке некоторых российских телеканалов. Дескать, говорят, конечно, про украинский режим всё правильно, только уж слишком перебарщивают. Не может быть, чтобы на Украине был такой ужас. Все же мы очень долго были одной страной, и по-прежнему, по сути, один народ.

Это настроение ухватили и некоторые журналисты, причём как с российской, так и с украинской стороны. Можно вспомнить эти как под копирку сделанные репортажи: «Я на Майдане/в львовской «Криївке»/на факельном марше - и тут совсем нет нацистов, ни одного». Мы даже готовы поверить в искренность авторов этих репортажей, в том числе с украинской стороны. Не верили в то, что на Украине – реально нацизм.

Понятие «нацизм» прежде всего связано с миллионами жертв Холокоста, в эту ловушку осознанно или неосознанно попадается даже президент США Джо Байден: «Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину, – это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией». И эти миллионы заслоняют главное: ни один немецкий нацист не начинал с военных преступлений и преступлений против человечности. Ни один из них не шел сразу пытать пленных или выжигать свастики на телах изнасилованных женщин.

Все они начинали с террора против таких же немцев, как они сами. А ведь именно это давно существует на Украине. Пытки и издевательства – один из главных симптомов нацизма.

Не вдруг, это система

О предпосылках того, с чем мы теперь имеем дело, многое уже сказано, а многое ещё ждет своего часа. Давно было известно о пыточном подвале украинского добробата «Торнадо» (сели по целому букету обвинений, отличившись зверствами даже на фоне «побратимов», сейчас снова воюют). Теперь знаем еще и о подвале мариупольского аэропорта – где тоже обнаружились пыточные камеры – а военкоры находят все новые и новые свидетельства.

Впрочем, даже того, что было известно в 2014-2021 гг, с лихвой хватало, чтобы факты пыток признавали даже структуры вроде Amnesty International. В ООН в какой то момент даже поняли, что «[сами пытки] это лишь верхушка айсберга, поскольку в Украине пытки представляют собой систематическую проблему, которая обострилась из-за вооруженного конфликта».

Возможно, кто-то до сих пор думает, что связи тут нет никакой. И война на Донбассе все эти годы – это как бы само по себе, а издевательства над российскими пленными в нашумевшем видео – само по себе. И вообще прискорбный инцидент и случайность.

На этот случай у нас тоже припасены аргументы: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поднимала вопрос пыток и издевательств над российскими пленными еще 28 февраля, отреагировав на заявление МО РФ (27 февраля). А ведь информация еще должна пройти по инстанциям, ее должны обработать, заявление должны согласовать и т.п. Иначе говоря, пытки украинцев над российскими пленными начались уже в первые дни специальной военной операции (СВО). Так что простреленные ноги и прочее – это, пользуясь терминологией ООН, верхушка айсберга.

«Азов» и Невзоров

Но опять-так – а вдруг не все там такие? Тот же «Азов», которым телевизор пугает с той же частотой, что в 2014-2015 годах пугал «Правым сектором*». Вот и Невзоров пишет: «Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» – полк «АЗОВ». Связался. Потрясающие люди...».

Но еще до начала СВО в ООН фиксировали преступления «Азова» на Донбассе. Вот здесь ссылка на один из отчетов с упоминанием «потрясающих людей», и таких отчетов там по 3-4 в год.Одного не знаем: какой процент (доля процента?) в эти отчеты попадало.

Что же касается нашумевшего видео, то и там «потрясающие люди» засветились: сообщается, что один из изуверов - Сергей Величко, позывной «Чили». 28 лет, богатое криминальное прошлое, боец полка «Азов». Из «штрафников»: до начала СВО отбывал наказание, но родина позвала на подвиги – и он смывает свою вину кровью пленных.

А что украинские власти?

Об обращении Москальковой мы уже сказали, поэтому глупо было бы возражать в стиле: «Это все самоуправство, командование и власти не знали». Все они знали и знают. Просто реагируют по-разному.

Министр обороны Украины Валерий Залужный заявил, что видео – постановочное, снято для дискредитации его страны, призвав доверять только официальным источникам (ждать, пока такие ролики МО Украины будет на своем сайте выкладывать?). А вот советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сходу все признал. Персонаж он, конечно, неоднозначный, но в вопросах пиара и коммуникаций разбирается куда лучше министра обороны. И понимает, что от такого нужно дистанцироваться сразу. А не отрицать до последнего, чтобы в итоге изваляться по уши.

Пока Зеленский и его Офис отмалчиваются, за них информационно разруливает ситуацию традиционно русофобский Bild в лице Джулиана Репке. По подаче материала видно, что журналисту хотелось бы найти хоть что-то, чем можно было бы опровергнуть причастность украинских военных к пыткам. Вместо этого приходится признать, что все это правда. Поэтому Bild выкручивает ситуацию: мол, это единичный прискорбный случай, ни в коем случае не система и не обычное обращение с пленными.

Однако с того, что это именно обычное обращение, а пытки для украинских вояк – элемент службы, мы как раз начинали. Мы и ООН. Что до «не скрывают», то в украинских соцсетях и СМИ такого море, его тоже не скрывает никто. И пытки, и оды Эйхману в телеэфире и призывы кастрировать пленных.

Политрук не лжёт

Есть вещи, которые крайне важно до миллиметра правильно уложить в своей голове, чтобы они не превратились в свою противоположность. Никто в здравом уме не может выступать «за войну», «за СВО» или за любой из синонимов. Точно так же любой здравый человек скажет, что лучше решить все миром и переговорами и чем быстрее это случится – тем лучше. Но выступать «за мир против войны» в стиле в стиле Офиса президента Украины – это желать новых пыток и смертей.

Последние восемь лет власть на Украине находится в руках людей, для которых факт российского влияния и пророссийских настроений на Украине – достаточная причина для того, чтобы заключить союз хоть с сатаной.

Если вдруг завтра, по немыслимому волшебству, силы ВС РФ и республик исчезнут с территории Украины, смерти и пытки не прекратятся. Ведь нацисты-то останутся. Не будет российских солдат – будут снова убивать своих же сограждан, как делали это годами.

Помните новость о девушке, с выжженой на теле свастикой? (осторожно, шок-контент). Вот вам похожая история из далекого 2014 года.

Все эти годы так называемая «российская пропаганда» говорила правду. Возможно, это порой казалось невероятным, в некоторые вещи нормальному человеку вообще сложно поверить. И то, что, к сожалению, происходит сегодня на Украине, ничем не отличается от зверств украинских нацистов над жителями Украины за все эти годы.