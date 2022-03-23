Проценко отреагировал на призывы украинского врача калечить пленных

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение, что руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавший к насилию над российскими пленными, может не в полной мере осознавать главную цель медицины – спасать пациентов.

«Боевые действия неизбежно приводят к потере контроля эмоций,... но всегда нужно помнить о смысле и предназначении нашей профессии. Друзенко, будучи не врачом, а юристом, может не в полной мере осознавать главную цель медицины – спасать пациентов, невзирая на обстоятельства. Мы всегда на стороне пациентов и пострадавших, будем сохранять приверженность этому принципу в любых условиях», – написал Проценко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что нет более миротворческой и объединяющей профессии, чем медик, они не делят пациентов на достойных и не достойных помощи. «Наша задача в том, чтобы спасать их, а не карать. Российская и украинская медицинские школы исторически развивались в столь тесной связи друг с другом, что между ними невозможно провести границу. Границы – вообще слово не из нашего профессионального словаря», – добавил Проценко.

Главврач отметил, что медшколы, сформировавшие принципы здравоохранения РФ и Украины и повлиявшие на весь мир, «немыслимы без великих врачей и ученых, таких как как Богомолец, Василенко, Амосов, Войно-Ясенецкий, Филатов». Проценко подчеркнул, что их труд стал общим достоянием.

«Наша задача – чтить их память и не забывать о том, что медицинская этика, деонтология и многолетние принципы сотрудничества в науке и лечении пациентов не утрачивают актуальности. Миссия всех медицинских работников – помогать людям в трудной ситуации, не давая им оценку, «правильную» ли сторону он представляет», – сообщается в Telegram-канале Проценко.

Он подчеркнул, что главный принцип медицины – не навреди, а «отказ от него превращает лечение в расправу». По его словам, госпиталь всегда остается местом, за порогом которого прекращаются любые войны. «Даже в ходе вооруженного конфликта мы помним о том, кто мы такие, и в чем смысл нашего тяжелого труда. Нет никаких «раненых солдат армии противника», есть пациенты. Именно этим руководствуются российские врачи, которым приходится работать в зоне боевых действий. Врачи никогда не причинили бы вред пациентам, вне зависимости от их происхождения и профессии», – добавил главврач.

В понедельник украинский активист Геннадий Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире канала «Украина 24» призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских?

До этого было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

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