Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях?

Главой правительства Запорожской области назначен Антон Кольцов, который до этого был первым вице-губернатором Вологодской области. Об этом назначении в понедельник сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона – глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий. По его оценке, «Антон Викторович имеет большой опыт как в государственной службе, так и в решении сложных задач».

В свою очередь сотрудник запорожской ВГА Владимир Рогов указал на то, что Кольцов – выпускник «школы губернаторов», Высшей школы госуправления РАНХиГС. Кроме того, отметил Рогов, образование нового главы запорожской исполнительной власти связано с металлургией (добавим, что Кольцов работал на руководящих постах на «Северстали»), что очень важно для восстановления экономики Запорожской области.

«Специалисты из России – это помощь местным управленцам, у которых есть желание работать, но не хватает опыта, – заметил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, который в последнее время неоднократно посещал освобожденные территории Причерноморья и Приазовья. – С другой стороны, поскольку социально-экономическая ситуация на Херсонщине и в Запорожье отличается от российской, то по максимуму стараются оставлять на местах местных специалистов в области ЖКХ, образования и так далее».

Для сравнения: недавние назначения руководителей освобожденных городов ЛНР и ДНР говорят о том, что в республиках Донбасса уже сложился собственный кадровый резерв управленцев, тогда как в освобожденных районах Северной Таврии с этим есть определенная проблема. В понедельник стало известно о назначении и. о. главы администрации Лисичанска, со взятием которого было завершено освобождение территории ЛНР. Пост получил Андрей Скорый – уроженец Лисичанска, который участвовал в освобождении своего родного города. Судя по биографии нового мэра, которую приводит «Луганский информцентр», у комбрига Скорого есть и управленческий опыт – в 2006-2008 годах он был заместителем мэра Лисичанска. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин распорядился назначить главой администрации Красного Лимана (города на севере республики, освобожденного в конце мая) Александра Петрикина. Ранее он занимал пост заместителя мэра Енакиево.

«В Херсонской области и освобожденной части Запорожской области процессы формирования вертикали согласовываются с Москвой, – отмечает Царев. –

В штатах новообразованных ВГА и местных администраций дают работу опытным служащим украинского времени, которые ранее себя не дискредитировали антироссийскими заявлениями и действиями. Если кто-то не справляется, идут ротации».

«Глава военно-гражданской администрации в районном центре Михайловка Запорожской области Иван Сушко был выбран и утвержден на должность региональным военным комендантом Германом Калоевым. Военком подбирал человека для руководства поселком исходя из управленческих компетенций. После вступления в должность Сушко был представлен активистам в районах, в том числе – лидерам общественного мнения», – сказал газете ВЗГЛЯД источник в Михайловской ВГА.

По его словам, из прежней администрации никто не захотел работать, поэтому Сушко «засучив рукава» в авральном режиме создавал команду с нуля – и теперь она успешно работает. «Однако здесь нет четко установленных унифицированных схем выбора глав районов, поселков, муниципалитетов – на каждой территории своя специфика и все индивидуально. Например, я знаю, что в аппаратах некоторых районов в той или иной степени остались предыдущие команды», – добавил собеседник.

Представители прежней власти, которые после освобождения доказали лояльность жителям, получают должности и на региональном уровне. Так, в новом руководстве Херсонской области пост замруководителя администрации по сельскому хозяйству получил Алексей Ковалев – бывший депутат Верховной рады нынешнего IX созыва, причем от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». После освобождения Херсонской области российскими военными Ковалев остался на родине, за что был обвинен киевскими властями и бывшими однопартийцами в пособничестве России.

При этом в правительстве Херсонской области, которое в начале июля сформировал глава ВГА региона Владимир Сальдо, ключевые должности получили специалисты из России. Главой исполнительной власти Сальдо назначил Владимира Елисеева – еще одного выпускника «школы губернаторов», который до этого момента был первым вице-премьером и главой аппарата правительства Калининградской области.

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Также напомним, что вице-премьером по внутренней политике в херсонском правительстве стал еще один выходец из команды калининградского губернатора Антона Алиханова: Владимир Беспалов был первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике. Портфель министра образования в правительстве Елисеева получил Михаил Родиков, ранее занимавший должность заммэра в подмосковной Кашире. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Родиков также имеет опыт работы на освобожденных от Украины территориях – три года возглавлял департамент образования Севастополя. Добавим, что, по словам Сальдо, структура херсонского правительства была выстроена с учетом опыта российских регионов.

Управленцы из России получили важные посты и в республиках Донбасса. В начале июня и. о. премьер-министра ДНР стал Виталий Хоценко – выпускник четвертого потока «школы губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, который до своего назначения в Донецк возглавлял один из департаментов Минпромторга. Первым вице-премьером ЛНР назначен Владислав Кузнецов – выпускник того же потока Высшей школы госуправления РАНХиГС, который до начала этого года был вице-губернатором Курганской области. Но в случае Хоценко и Кузнецова и в случаях новых чиновников в Херсоне и Запорожье есть различия. В первом случае решения о назначениях приняли главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник – как руководители признанных государств, избранные всенародным голосованием. У глав ВГА на освобожденных территориях – иной статус.

«Сами руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей – Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – утверждены российской стороной. «Человек с ружьем сейчас» – главная власть в этих регионах, – подчеркивает Царев. – Военные комендатуры делегируют управленческие полномочия военно-гражданским администрациям. Далее руководители ВГА подбирают штаты по согласованию с российской стороной. Все назначения идут за подписью Сальдо и Балицкого».

Судя по публикации издания «Известия», несколько иным образом была сформирована новая властная структура на освобожденных территориях Харьковской области. В начале июня в Купянске – центре освобожденных территорий – прошло собрание руководителей освобожденных населенных пунктов и районов Харьковской области, делегированных населением. По итогам голосования главой временной гражданской администрации единогласно избран Виталий Ганчев (до Майдана – замначальника Дергачевского райотдела милиции Харьковской области, в дальнейшем – боец ополчения и Народной милиции ЛНР).

«По Харьковской области сформирована ВГА области, только с формулировкой не «военно-гражданская администрация», потому что в нашем случае в составе нет военных. У нас только гражданские служащие, поэтому «временная гражданская администрация». И в составе области формируются сейчас четыре ВГА по тем четырем районам, которые находятся под контролем у нас», – пояснил Ганчев в комментарии ТАСС.

По оценке Царева, на занятие вакантных должностей в освобожденных регионах выстроилась очередь из граждан России. По его словам, некоторые эти кандидаты либо местные, либо имеют там родственников в Херсонской, Запорожской или Харьковской областях. «Такие предложения рассматриваются. Но сейчас следует сказать, что вертикаль уже сформирована», – полагает собеседник, оценивая комплектование штата местных чиновников.

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«Российские власти извлекли крымский урок 2014 года, когда после воссоединения полуострова с Россией в местную администрацию полуострова валом повалили деятели из проворовавшейся насквозь украинской вертикали Крыма, а также люди из «Меджлиса крымско-татарского народа*», – отметил бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко. «Всех в итоге проверили. Кого не взяли на работу, а кого и заслуженно посадили в тюрьму», – напомнил собеседник.

О том, что проверенные кадровые резервы из Крыма могут направить на освобожденные территории для формирования временных администраций, заявлял председатель крымского Госсовета Владимир Константинов. По его словам, прежние сотрудники разбежались, а функции местной власти выполнять кто-то должен. «У нас уже ходит шутка, что скоро будет рекрутирование среди наших чиновников в эти органы, нужно будет много администраций. Хотя тут не до шуток, что-то такое обязательно будет. Самое время мобилизовать наши кадровые резервы», – цитировало Константинова агентство «Крыминформ».

«Что касается сотрудников силовых структур, то те силовики, которые хотят поступить на службу, но при этом замараны в крови, отсеются при фильтрации. Кто был честным служителем закона – останутся, продолжат служить. Эти люди будут взаимодействовать с силовыми структурами России», – отметил Журавко. Он привел параллель с тем, как восстанавливались местные власти во время Великой Отечественной войны, на территориях, освобожденных от фашистов. «Тогда в органы власти брали желавших работать на благо Родины людей, которые не запятнали себя сотрудничеством с нацистами. Проводилась фильтрация», – напомнил собеседник.

О формировании отделов милиции в Мелитополе и Энергодаре (Запорожская область) рассказывал в своем Telegram-канале начальник Энергодарского межрайонного управления милиции подполковник Алексей Селиванов. По его словам, «они комплектуются сотрудниками органов внутренних дел, сохранившими совесть». На службу приглашаются прежде всего люди с опытом службы в правоохранительных органах – «честные милиционеры и полицейские, в том числе пенсионеры и отставники». «Выжидающих и перестраховщиков брать на службу не буду, – обращается офицер. – Органы милиции будут сформированы с вами или без вас!»