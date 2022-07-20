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20 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах РИА Новости
Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

    После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах
    		   20 июля 2022, 13:26
    Фото: РИА Новости
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях?

    Главой правительства Запорожской области назначен Антон Кольцов, который до этого был первым вице-губернатором Вологодской области. Об этом назначении в понедельник сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона – глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий. По его оценке, «Антон Викторович имеет большой опыт как в государственной службе, так и в решении сложных задач».

    В свою очередь сотрудник запорожской ВГА Владимир Рогов указал на то, что Кольцов – выпускник «школы губернаторов», Высшей школы госуправления РАНХиГС. Кроме того, отметил Рогов, образование нового главы запорожской исполнительной власти связано с металлургией (добавим, что Кольцов работал на руководящих постах на «Северстали»), что очень важно для восстановления экономики Запорожской области.

    «Специалисты из России – это помощь местным управленцам, у которых есть желание работать, но не хватает опыта, – заметил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, который в последнее время неоднократно посещал освобожденные территории Причерноморья и Приазовья. – С другой стороны, поскольку социально-экономическая ситуация на Херсонщине и в Запорожье отличается от российской, то по максимуму стараются оставлять на местах местных специалистов в области ЖКХ, образования и так далее».

    Для сравнения: недавние назначения руководителей освобожденных городов ЛНР и ДНР говорят о том, что в республиках Донбасса уже сложился собственный кадровый резерв управленцев, тогда как в освобожденных районах Северной Таврии с этим есть определенная проблема. В понедельник стало известно о назначении и. о. главы администрации Лисичанска, со взятием которого было завершено освобождение территории ЛНР. Пост получил Андрей Скорый – уроженец Лисичанска, который участвовал в освобождении своего родного города. Судя по биографии нового мэра, которую приводит «Луганский информцентр», у комбрига Скорого есть и управленческий опыт – в 2006-2008 годах он был заместителем мэра Лисичанска. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин распорядился назначить главой администрации Красного Лимана (города на севере республики, освобожденного в конце мая) Александра Петрикина. Ранее он занимал пост заместителя мэра Енакиево.

    «В Херсонской области и освобожденной части Запорожской области процессы формирования вертикали согласовываются с Москвой, – отмечает Царев. –

    В штатах новообразованных ВГА и местных администраций дают работу опытным служащим украинского времени, которые ранее себя не дискредитировали антироссийскими заявлениями и действиями. Если кто-то не справляется, идут ротации».

    «Глава военно-гражданской администрации в районном центре Михайловка Запорожской области Иван Сушко был выбран и утвержден на должность региональным военным комендантом Германом Калоевым. Военком подбирал человека для руководства поселком исходя из управленческих компетенций. После вступления в должность Сушко был представлен активистам в районах, в том числе – лидерам общественного мнения», – сказал газете ВЗГЛЯД источник в Михайловской ВГА.

    По его словам, из прежней администрации никто не захотел работать, поэтому Сушко «засучив рукава» в авральном режиме создавал команду с нуля – и теперь она успешно работает. «Однако здесь нет четко установленных унифицированных схем выбора глав районов, поселков, муниципалитетов – на каждой территории своя специфика и все индивидуально. Например, я знаю, что в аппаратах некоторых районов в той или иной степени остались предыдущие команды», – добавил собеседник.

    Представители прежней власти, которые после освобождения доказали лояльность жителям, получают должности и на региональном уровне. Так, в новом руководстве Херсонской области пост замруководителя администрации по сельскому хозяйству получил Алексей Ковалев – бывший депутат Верховной рады нынешнего IX созыва, причем от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». После освобождения Херсонской области российскими военными Ковалев остался на родине, за что был обвинен киевскими властями и бывшими однопартийцами в пособничестве России. 

    При этом в правительстве Херсонской области, которое в начале июля сформировал глава ВГА региона Владимир Сальдо, ключевые должности получили специалисты из России. Главой исполнительной власти Сальдо назначил Владимира Елисеева – еще одного выпускника «школы губернаторов», который до этого момента был первым вице-премьером и главой аппарата правительства Калининградской области.

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    Также напомним, что вице-премьером по внутренней политике в херсонском правительстве стал еще один выходец из команды калининградского губернатора Антона Алиханова: Владимир Беспалов был первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике. Портфель министра образования в правительстве Елисеева получил Михаил Родиков, ранее занимавший должность заммэра в подмосковной Кашире. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Родиков также имеет опыт работы на освобожденных от Украины территориях – три года возглавлял департамент образования Севастополя. Добавим, что, по словам Сальдо, структура херсонского правительства была выстроена с учетом опыта российских регионов.

    Управленцы из России получили важные посты и в республиках Донбасса. В начале июня и. о. премьер-министра ДНР стал Виталий Хоценко – выпускник четвертого потока «школы губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, который до своего назначения в Донецк возглавлял один из департаментов Минпромторга. Первым вице-премьером ЛНР назначен Владислав Кузнецов – выпускник того же потока Высшей школы госуправления РАНХиГС, который до начала этого года был вице-губернатором Курганской области. Но в случае Хоценко и Кузнецова и в случаях новых чиновников в Херсоне и Запорожье есть различия. В первом случае решения о назначениях приняли главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник – как руководители признанных государств, избранные всенародным голосованием. У глав ВГА на освобожденных территориях – иной статус.

    «Сами руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей – Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – утверждены российской стороной. «Человек с ружьем сейчас» – главная власть в этих регионах, – подчеркивает Царев. – Военные комендатуры делегируют управленческие полномочия военно-гражданским администрациям. Далее руководители ВГА подбирают штаты по согласованию с российской стороной. Все назначения идут за подписью Сальдо и Балицкого».

    Судя по публикации издания «Известия», несколько иным образом была сформирована новая властная структура на освобожденных территориях Харьковской области. В начале июня в Купянске – центре освобожденных территорий – прошло собрание руководителей освобожденных населенных пунктов и районов Харьковской области, делегированных населением. По итогам голосования главой временной гражданской администрации единогласно избран Виталий Ганчев (до Майдана – замначальника Дергачевского райотдела милиции Харьковской области, в дальнейшем – боец ополчения и Народной милиции ЛНР).

    «По Харьковской области сформирована ВГА области, только с формулировкой не «военно-гражданская администрация», потому что в нашем случае в составе нет военных. У нас только гражданские служащие, поэтому «временная гражданская администрация». И в составе области формируются сейчас четыре ВГА по тем четырем районам, которые находятся под контролем у нас», – пояснил Ганчев в комментарии ТАСС.

    По оценке Царева, на занятие вакантных должностей в освобожденных регионах выстроилась очередь из граждан России. По его словам, некоторые эти кандидаты либо местные, либо имеют там родственников в Херсонской, Запорожской или Харьковской областях. «Такие предложения рассматриваются. Но сейчас следует сказать, что вертикаль уже сформирована», – полагает собеседник, оценивая комплектование штата местных чиновников.

    «Российские власти извлекли крымский урок 2014 года, когда после воссоединения полуострова с Россией в местную администрацию полуострова валом повалили деятели из проворовавшейся насквозь украинской вертикали Крыма, а также люди из «Меджлиса крымско-татарского народа*», – отметил бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко. «Всех в итоге проверили. Кого не взяли на работу, а кого и заслуженно посадили в тюрьму», – напомнил собеседник.

    О том, что проверенные кадровые резервы из Крыма могут направить на освобожденные территории для формирования временных администраций, заявлял председатель крымского Госсовета Владимир Константинов. По его словам, прежние сотрудники разбежались, а функции местной власти выполнять кто-то должен. «У нас уже ходит шутка, что скоро будет рекрутирование среди наших чиновников в эти органы, нужно будет много администраций. Хотя тут не до шуток, что-то такое обязательно будет. Самое время мобилизовать наши кадровые резервы», – цитировало Константинова агентство «Крыминформ».

    «Что касается сотрудников силовых структур, то те силовики, которые хотят поступить на службу, но при этом замараны в крови, отсеются при фильтрации. Кто был честным служителем закона – останутся, продолжат служить. Эти люди будут взаимодействовать с силовыми структурами России», – отметил Журавко. Он привел параллель с тем, как восстанавливались местные власти во время Великой Отечественной войны, на территориях, освобожденных от фашистов. «Тогда в органы власти брали желавших работать на благо Родины людей, которые не запятнали себя сотрудничеством с нацистами. Проводилась фильтрация», – напомнил собеседник.

    О формировании отделов милиции в Мелитополе и Энергодаре (Запорожская область) рассказывал в своем Telegram-канале начальник Энергодарского межрайонного управления милиции подполковник Алексей Селиванов. По его словам, «они комплектуются сотрудниками органов внутренних дел, сохранившими совесть». На службу приглашаются прежде всего люди с опытом службы в правоохранительных органах – «честные милиционеры и полицейские, в том числе пенсионеры и отставники». «Выжидающих и перестраховщиков брать на службу не буду, – обращается офицер. – Органы милиции будут сформированы с вами или без вас!» 

     

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