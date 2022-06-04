Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав?

С каждым днем все больше жителей Херсонской области хотят получить российское гражданство. На данный момент таких насчитывается около 1,5 тысяч. Они подали заявления в пока единственный херсонский пункт приема документов. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова, в работе находится уже более 200 пакетов документов. Он дал понять, что заявлений могло бы быть гораздо больше. Новые пункты приема документов вскоре должны появиться в Новой Каховке и прилегающем районе.

Ранее Стремоусов говорил, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. По оценкам чиновника, около 80% жителей области желают стать российскими гражданами. Всего в Херсонской области до спецоперации жило около 1 млн человек, а в Запорожской - более 2 млн.

В конце мая президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Теперь там действуют такие же правила, как в Донецкой и Луганской народных республиках. Таким образом, на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в России, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.

Не меньший ажиотаж наблюдается в Запорожской области. В Мелитополе пункт открылся на этой неделе, сотни людей выстраиваются в очереди. Как пишут «Известия», первые паспорта выдадут через три месяца. Каждый запрос отправляется на проверку в территориальное отделение МВД России. Как и другие освобожденные территории, Запорожская область постепенно входит в рублевую зону. В магазинах, на заправках принимают в том числе и российскую валюту, а не только гривны.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Запорожская и Херсонская область, где уже регулярно выплачиваются пенсии в рублях, и остальные освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России.

В субботу стало известно о заходе в морской порт Мариуполя второго судна для транспортировки металлопродукции. После разминирования и демилитаризации порт работает в повседневном режиме. В начале недели российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» стал первым вышедшим из города судном после освобождения Мариуполя от украинских националистов. Около 3 тысяч тонн листового металла отправились в порт Ростова-на-Дону. Судно прибыло в пункт назначения в пятницу. Оттуда товар передадут получателю после растаможки.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заверил, что возобновление работы порта «только начало». «Помимо завоза стройматериалов порт будет использоваться для экспорта нашей сельхозпродукции. Порт Мариуполя – это очень важное звено в логистической цепочке и серьезное подспорье для восстановления освобожденной территории ДНР», – подчеркнул политик.

Донецкий политолог Владимир Корнилов напомнил, что Мариуполь – это город металлургов, здесь стояли три промышленных и металлургических гиганта – «Азовсталь», металлургический комбинат им. Ильича и «Азовмаш» и «понятно, что в городе накопилось много всевозможной металлопродукции». Однако он указал на на заявления компании украинского олигарха Рината Ахметова о том, что «якобы вывозят их металл». «Но я не знаю, как они могут это доказать. Уж чего, а металлопродукции в Мариуполе достаточно. Также озвучивалась версия, что данный металл вывозится согласно контрактам, заключенным еще до начала спецоперации», – добавил собеседник.

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Крымский политолог Владимир Джаралла тоже говорит о возобновлении экономических связей по оптимальным схемам, которые были налажены до начала конфликта. «Мариуполь и Ростов-на-Дону поддерживали между собой тесные экономические контакты. И сейчас это судно – как первая ласточка к возвращению к нормальной жизни», – пояснил собеседник.

Как отметил эксперт, в Мариуполе после боев появилось много металла в результате разрушений, город и его окрестности усыпаны металлолом – уничтоженной бронетехникой и оружием, которые можно использовать как вторсырье. «В Мариуполе также есть металл, запасы которого были созданы до начала военных действий. Он хранился на складах, а потом был доставлен в порт и сейчас отправлен в Ростов-на-Дону», – пояснил Джаралла.

Одной транспортировкой металлов дело не ограничится, у региона большой экономический потенциал. Как говорил глава ДНР Денис Пушилин, республика создаст полноценный торговый флот. Первыми в него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. Сейчас на приколе в Мариуполе стоят шесть иностранных судов – «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов конкорд» (Турция) и «Леди Аугуста» (Ямайка). После необходимых юридических процедур они получат новые названия и на них поднимут флаги ДНР.

На освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик мирная жизнь вступает в свои права.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» начальник Ногинского спасательного центра МЧС России Евгений Гаврилюк, пиротехнические отряды разминируют территорию. Обследовано 158 гектаров, обезврежено 28 тысяч снарядов. Постепенно восстанавливается разрушенная инфраструктура, разбираются завалы. Вывезено около 90 тысяч кубометров строительного мусора. Жителям регулярно привозят питьевую и техническую воду, доставляют продукты, лекарства, нуждающимся оказывается медпомощь. Также сотрудники МЧС занимаются выдачей жителям единовременных выплат.

На освобожденных территориях людьми движет гарантия стабильности, указывает Владимир Джаралла. «Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?» В зависимости от ответа на этот вопрос каждый понимал свое дальнейшее поведение. После трагедии в Буче для людей этот вопрос стал чрезвычайно актуален и когда из уст чиновников высокого уровня прозвучало, что «Россия здесь навсегда», это дало людям представления о том, что жизнь будет строиться по-новому», – пояснил политолог.

Многие окончательно убедились в наступлении мира после празднования Дня Победы и проведения мемориального шествия «Бессмертный полк». «Было видно, что для людей это радость, что они вернулись в норму, к той жизни, которая правильная. Все происходящие сейчас на освобожденных территориях события связаны с налаживанием той новой реальности, которую они теперь определяют как свою жизнь», – почеркнул Джаралла.

Корнилов считает, что российская действительность «еще сильно отличается от действительности Мариуполя, Донецка или даже Херсона». «Достаточно проехаться по улицам Мариуполя и послушать раскаты канонад в Донецке, чтобы понять – до российской действительности нам расти и расти. Но, конечно, жителей Донбасса и Херсона не могут не радовать признаки грядущего обновления и возрождения. За восемь лет мы уже привыкли жить под бомбами и снарядами», – говорит собеседник.

Но местные не могут не реагировать на такие позитивные сигналы, как возобновление работы морского порта Мариуполя, приезд строителей и инженеров вместо саперов или подписание мэром Москвы Сергеем Собяниным в Луганске соглашения об участии столицы России в восстановлении гражданских объектов.

«Лишь бы не останавливаться на этом пути, о чем думают очень многие жители. То есть появляется надежда. А это то, чего не хватало жителям этих земель на протяжении последнего времени», – пояснил Корнилов.

Джаралла согласен, что ситуация непростая. После того, как Киев аннулировал SIM-карты и блокирует банковские счета, люди на освобожденных территориях осознают, что Украина считает их чужими, «но Россия и освобожденные территории все-таки обладают различным опытом и восприятием». Нечто похожее происходило в Крыму после 2014 года, когда при столкновении с новой реальностью возникали неожиданные конфликты из-за рассуждений о том, «куда мы торопимся, а нужно ли нам это и т.д.»

«Украина всегда была слабым государством. А когда государство слабое, то доминирует право сильного. Для тех, кто живет в российской действительности, понятно, что когда есть определенные распоряжения, их нужно выполнять. На освобожденных территориях всем придется познакомиться с новой реальностью, поэтому я бы не говорил, что это знакомство будет лишено определенных осложнений», – предположил эксперт.

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