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Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...
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Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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    Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить
    		   1 апреля 2022, 14:56
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья?

    По оценке военно-политического руководства ДНР, операция по освобождению от неонацистов столицы Приазовья Мариуполя близка к завершению. Во вторник был полностью зачищен центр города. К четвергу республиканская народная милиция совместно с российскими войсками и бойцами Росгвардии выбили противника более чем из 90% территории почти полумиллионного города. 

    «Войска ДНР при поддержке подразделений РФ планомерно зачищают от нацистов квартал за кварталом. Под нашим контролем левобережная часть города, аэропорт, железнодорожный вокзал», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По оценке собеседника, ресурсы и силы противника уже на исходе. «В городе, в частности в северо-западной его части, где сейчас проводится освободительная операция, националисты практически не оказывают сопротивления, проводится зачистка разрозненных групп, – указал Пушилин. – Оставшиеся силы националистов сосредоточены в промышленных зонах металлургических комбинатов имени Ильича, «Азовстали» и «Азовмаша». Места сосредоточения «азовцев» уничтожаются дистанционным вооружением, отметил глава ДНР. «Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток», – уверен Пушилин.

    Уже сейчас республиканские власти начали подготовку возвращения столицы Приазовья и морских ворот Донбасса к мирной жизни. В четверг глава ДНР распорядился создать новые структуры власти – городскую и районные администрации. Второй по величине город бывшей Донецкой области, который в 2014 году проголосовал на референдуме за независимость ДНР, а сейчас возвращается в состав народной республики, надо будет поднимать из руин.

    «Почти всё в Мариуполе нужно будет строить с нуля. Есть отдельные дома, где-то 20%, в которых повреждены только оконные пролеты, они еще подлежат ремонту, – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, который в четверг посетил Мариуполь. –

    Но остальные жилые дома повреждены настолько, что их нельзя восстановить. Есть отдельные уцелевшие заводы, но в целом промзона тоже на 80% разбита.

    И это не только в центре, но и по всем районам Мариуполя. Нет света, нет газа, нет воды – практически все коммуникации тоже разрушены. Очень тяжелая гуманитарная обстановка. На одной из окраин действует гуманитарный центр, которая открыла «Единая Россия». Там люди более-менее сейчас накормлены. Они находятся под присмотром хотя бы».

    По словам депутата, каждую ночь по освобожденным окраинам города ведется беспорядочный артиллерийский огонь. «Стреляют по всему городу куда попало нацисты из «Азова», поэтому ночью вообще никто не передвигается, очень опасно, люди сидят по подвалам, – добавил Бердичевский. – Сегодня мы забрали семью из полностью разрушенного дома, там в подвале сидит 40 человек, которые не могут оттуда никуда выдвинуться пока не прекратились массовые обстрелы».

     

    Что касается планов восстановления столицы Приазовья, то их, видимо, можно будет сравнить с восстановлением Грозного, где до первой войны было примерно такое же число населения, полагает собеседник.

    Для сравнения: точных данных о том, во сколько обошлось восстановление столицы Чечни, найти сложно, поскольку оно финансировалось сразу по многим статьям бюджета. Однако значительная часть средств была выделена в рамках специальных федеральных целевых программ. Первая из них, «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики», действовала в 2002-2007 годах. Как писал РБК, по ней из федерального бюджета было выделено 41,5 млрд рублей. 

    «Нужно вначале оценить степень разрушения предприятий Мариуполя. Отступая, боевики обычно обстреливают и взрывают все что могут», – отметил Денис Пушилин. Глава республики напомнил – если собственники этих предприятий будут готовы работать в правовом поле республики и продолжат функционировать, мы окажем всяческое содействие. «Естественно, только в том случае, если они не являются военными преступниками или их пособниками», – пояснил собеседник.

    «Конечно, мы не позволим, чтобы заводы и коллективы предприятий были брошены, как это произошло после введения Украиной экономической блокады на металлургических, коксохимических и других промышленных объектах республики, – подчеркнул глава ДНР. – Сотрудникам не выплачивалась заработная плата, производство останавливалось, продукция не отгружалась и не реализовывалась. Эти и другие факторы вынудили нас взять эти предприятия под внешнее управление. Были найдены инвесторы, и сейчас они успешно работают и расширяют производство. Так же поступим и на предприятиях на освобождаемых территориях».

    Отстроить заново заводы и жилые дома можно при поддержке российского стройкомплекса, который теперь можно развернуть и в Донбассе, уверен зампред комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин («Справедливая Россия»). «При этом остро встанет другая проблема – организационная. Важно, чтобы при освоении огромных денег, направленных на восстановление города, не произошло пресловутого «распила». Поэтому необходимо все восстановительные работы вести пока под контролем военных администраций», – предупреждает депутат.

    В первую очередь в столице Приазовья нужно будет восстанавливать системы жизнеобеспечения – водопровод, канализацию, затем электричество, отметил Делягин. «Дальше задачей будет разобрать завалы, похоронить погибших, причем как можно скорее, чтобы предотвратить эпидемии. И параллельно нужно будет сразу запускать мелкий бизнес, чтобы люди могли начать зарабатывать себе на жизнь хоть как-то», – предлагает экономист.

    В городе нужно будет сразу восстановить торговлю, вторит Делягину экономист Василий Колташов. «Первое, что нужно сделать, это административным путем запустить рыночные, автоматические механизмы восстановления экономики, что несомненно сделает сейчас местная администрация ДНР», – предположил эксперт, напомнив, что Мариуполь присоединится теперь к рублевой зоне.

    «Дальше нужно, чтобы люди получили платежные средства: раздавать не только благотворительную помощь, но и деньги – чтобы началось восстановление торговли. Насколько я знаю, на освобожденных территориях пенсионерам уже выдают по 10 тысяч рублей. В случае с Мариуполем резонно было бы расширить этот круг. Не только пенсионеры и бюджетники, но и остальные горожане: взрослые, работающие, семейные, граждане с детьми. Нужно, чтобы почти все получили», – подытожил Колташов.

    «Уже сейчас работаем над тем, чтобы пенсионеры с освобожденных территорий получали наши пенсии. Пока им назначают минималку. Но по мере установления дел, стажа, выплаты вырастут», – сообщил в своем Telegram-канале первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На прошлой неделе он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил пункт временного размещения эвакуированных жителей Мариуполя.

    «Фуры с гуманитарным грузом для людей отправляются ежедневно, – рассказал Турчак. – В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, одежда». На следующем этапе, «сразу после окончания спецоперации, в Мариуполь зайдут наши строители», сообщил сенатор. «Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками», – подчеркнул Турчак. И добавил: «Ни у кого не должно быть сомнений – Россия здесь навсегда».

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