Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя

Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.

«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.

При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.

Межд тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».

«Наши подразделения, тем не менее, продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».

По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить, как можно больше гражданского населения».

Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

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