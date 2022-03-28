Пушилин обсудил с Кадыровым освобождение и восстановление Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий, сообщил лидер ДНР.

«Обсудил в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР также сообщил, что вручил Кадырову орден Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса.

Ранее в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь». Сам Кадыров сообщил, что решил нанести визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.

Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя в восточной части города.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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