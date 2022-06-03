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Москва и Луганск стали городами-побратимами
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где провел встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым. По итогам переговоров было подписано соглашение между правительством Москвы и правительством ЛНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Также была подписана совместная декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.
В ходе переговоров администрации городов-побратимов Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, передает РИА «Новости».
«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – Луганска и Донецка… Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганском и при поддержке жителей», – заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.
В ходе визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.
«Наша задача помочь Луганску восстановить нормальную жизнь, не только мирную, мирная уже здесь практически восстановлена, но восстановить и социальную, инженерную инфраструктуру так, чтобы город функционировал как положено», – сказал Собянин во время визита на один из объектов.
В восстановлении участвуют 1,5 тысячи московских специалистов и 500 единиц техники, мэр Москвы поблагодарил их за то, что приехали в Луганск и занимаются данными работами. Во время посещения разрушенной от обстрелов украинских силовиков школы в Луганске, которую на данный момент восстанавливают, Собянин пообщался с местными жителями, а также представителями образования города и предложил им дать свои идеи по благоустройству прилегающей к школе территории.
«Мы не только вашу школу, мы в этом году девять школ восстанавливаем, посмотрите, чтобы пришкольная территория была благоустроена, дайте свои предложения», – сказал Собянин.
Специалисты отчитались мэру Москвы о том, что на данный момент в Луганск завезены необходимые материалы и заведена техника для восстановления ряда объектов инфраструктуры. В том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.
Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Медведев объяснил формат спецоперации на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ЛНР сравнила бомбоубежища «Азовстали» и «Азота»
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В бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко на стриме RT сообщил, что «народ под различными предлогами заманивался на территорию предприятия», жителям «под угрозами запрещают выходить из этих бомбоубежищ», украинские военные «буквально минируют выходы». Факт нахождения мирных жителей на территории завода признали представители украинских властей, сообщалось о 800 мирных жителях, передает ТАСС.
По словам Марочко, бомбоубежище такое же укрепленное, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но имеет только один «ярус». При этом «Азот» – «завод химической промышленности», что «осложняет операцию», так как нельзя «наносить удары средствами поражения». На территории предприятия «находится большое количество химикатов – взрывоопасных веществ, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно, ювелирно», сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
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Замкомандира подразделения ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
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Заместитель командира одного из подразделений Донецкой народной республики Владимир Демченко заявил, что его дочь похитила Служба безопасности Украины (СБУ), а сотрудники спецслужб пытались принудить его к сотрудничеству.
«Шестнадцатого апреля ... посредством Telegram мне дочь написала: «Cрочно набери»... Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Демченко, разговор длился около 20 минут, во время беседы сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.
«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь... Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», – сказал он.
Между тем Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уточнила, что похищен также зять Демченко. По факту похищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса ДНР («Захват заложников»).
Ранее сообщалось, что националисты в начале марта похитили представителя ООН в Харькове.
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Посол ЛНР высмеял заявление Арестовича о «хитрой тактике ВСУ»
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«Киев все чаще называет свои провалы «стратегическими хитростями». Но нам такие методы даже на руку. Чем больше их будет, тем быстрее мы одержим победу», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской «военной хитростью» и пригрозил ударами по Крыму.
«Это очередная профанация, которую Арестович пытается натянуть на голову несчастных украинцев. Киев уже говорил, что сдача в плен боевиков с «Азовстали» – это эвакуация. Они могут сколько угодно называть это хитрыми планами, но есть факты», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Реальность такова, что никаких контратак по Северодонецку нет, да и в целом ВСУ не способны на это из-за нехватки сил и средств. То, что можно было оттуда увести, они уже увели, а что осталось – было уничтожено нашими войсками. Единственное, что сейчас делают ВСУ – ведут обстрел Северодонецка со стороны Лисичанска. Но наши штурмовые группы уже скоро доберутся до места дислокации артиллерии. И она замолчит», – утверждает дипломат.
По словам собеседника, «это уже не первая «хитрость» украинских военных». «На днях Арестович говорил, что Украина не отходит с позиций, а изматывает врага. Но любой военный скажет, что во время перехода с позиции на позицию войска наиболее уязвимы. Так что сложно назвать «хитрым ходом» постановку себя под удар. Это смешно», – подчеркнул посол.
Вместе с тем такие ошибки противника только на руку союзным войскам, заметил Мирошник. «Мы совершенно не против этих «хитростей». Если Киев будет пользоваться такими методами, то это пойдет только во благо. Так прольется меньше крови, а территории Украины будут освобождены максимально быстро», – сказал Мирошник.
Также дипломат обратил внимание на утверждения Алексея Арестовича о том, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость».
«Даже не стоит слушать этого политического трансгендера. Все уже поняли, что политическое руководство Украины не способно что-либо гарантировать и брать на себя обязательства. Любое оружие, которое может получить Украина, будет использоваться абсолютно во всех направлениях, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Крым», – отметил Мирошник.
«И тут совершенно понятно, почему Вашингтон до сих пор не отправил на Украину РСЗО большой дальности. Просто они опасаются, что могут быть нанесены удары либо по ним самим, либо по членам НАТО», – акцентировал собеседник.
«При этом у Украины уже есть технические возможности нанести удар по Крыму. Например, те же «Точки-У» добивают на расстояние в 120 км. И есть достаточно точек соприкосновения, в том числе на юге Украины, где со стороны ВСУ может быть нанесен удар по близлежащим районам РФ, включая полуостров Крым», – заключил Мирошник.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Кроме того, Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость». «Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», – сказал советник главы офиса президента.
В то же время помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
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В ЛНР заявили о невозможности второй «Азовстали» в промзоне Северодонецка
На предприятии «Азот» в Северодонецке не повторится сценарий «Азовстали», войска Луганской народной республики проводят планомерную зачистку, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Там бункеры, там есть бомбоубежища, тем есть коммуникации, поэтому там есть где спрятаться, сказать, что там будет какое-то ожесточенное сопротивление – нет. Там две опасности – туда затянули огромное количество людей... и второе – это все-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что войска республики консультируются по вопросу зачистки и «спокойно, аккуратно» разбирают ситуацию
«Там никакой «Азовстали» не будет, там идет планомерная работа по зачистке этого города», – заключил дипломат.
Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что подобные «хитрости» на руку республикам Донбасса.
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Басурин назвал сроки закрытия котла у Северодонецка и Лисичанска
Окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней, заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», – сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Также Басурин заявил, что украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Силы России и ДНР предотвратили прорыв в районе села Новгородское
В результате совместных действий военных России и Донецкой народной республики отражена попытка прорыва украинских войск в районе села Новгородское, уничтожены до 20 человек личного состава, сообщили в народной милиции ДНР.
«В результате совместных действий военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе н.п. Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что мощным огневым воздействием подавлена огневая точка противника в районе Торецка. «Понеся значительные потери, враг отступил на ранее занимаемые позиции», – уточняется в сообщении.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Накануне сводные отряды НМ ДНР и ВС России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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Заработал сайт «Аллея ангелов» о погибших детях Донбасса
В День защиты детей начал работу сайт «Аллея ангелов», посвященный маленьким жителям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов. Любой посетитель сайта может виртуально зажечь свечу памяти.
«В столице ДНР есть памятник погибшим детям Донбасса – Аллея ангелов. На темной плите высечена лишь часть имен девочек и мальчиков, которые уже никогда не станут взрослыми, не создадут свои семьи, не вырастят своих детей. В этом проекте собраны не все имена. Расскажите о тех, кого вы знали, видели, о ком владеете достоверной информацией от друзей и близких. Чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто», – говорится в обращении к посетителям на сайте проекта.
Среди тех, кто уже зажег виртуальную свечу на сайте «Аллея памяти», генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он поделился в соцсетях ссылками на сайт проекта и пригласил к участию всех желающих.
«Каждый должен зайти, чтобы понять, какая трагедия разворачивалась на глазах у всего мира эти восемь лет. Зайдите и зажгите свечу. Дети должны жить», – обратился он к своим подписчикам, передает Life.ru.
На сайте «Аллея ангелов» собраны имена и истории детей, ставших жертвами военных преступлений киевского режима с 2014 года. Здесь же можно узнать об истории памятника «Детям Донбасса, детям войны», который был установлен 1 июня 2017 года в донецком парке имени Ленинского комсомола. Его прототип – 13-летний мальчик из села Буткевич, который ценой собственной жизни спас девятилетнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го. В этом году Кириллу Сидорюку исполнился бы 21 год.
Несколько российских мобильных операторов начнут работать в Херсонской области
Дополнительно еще два российских мобильных оператора заявили о намерении приступить к работе в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй – до 1.08.2022», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
До этого первый заместитель гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщил, что абонентов Луганской народной республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380 в июле.
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Отделения Пенсионного фонда и социальные службы ДНР заработали в Светлодарске
Социальные службы ДНР, отделения Пенсионного фонда и налоговая служба заработали в освобожденном Светлодарске, заявил мэр Дебальцево Игорь Захаревич.
«Все социальные службы Светлодарска начали работу. Туда уже приехали группы сотрудников, то есть работают отделения Пенсионного фонда ДНР и Фонда социального страхования, налоговая служба и прочее. Люди подают заявки на выплаты и прочее, везде наблюдаются большие очереди. Люди осваиваются», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Захаревича.
Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса.
Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцево. Основан в 1968 году. Рядом с городом находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 в городе на митинге была принята резолюция в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Летом 2014-го город энергетиков заняли войска Украины. Город был освобожден войсками русской коалиции в конце мая 2022 года. После освобождения Светлодарск был включен в зону ответственности Дебальцево.
В ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Штаб Донецкой народной республики сообщил об освобождении и установлении полного контроля над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово, идут бои за Святогорск.
«По состоянию на 3 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово. Идут бои за Святогорск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что в результате совместных действий военных России и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе села Новгородское.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
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При обстреле ВСУ Северодонецка ранило двух журналистов Reuters
Журналисты агентства Reuters получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Севердонецком, их доставили в больницу в Рубежное.
«Дорога была обстреляна украинскими военными, и их машина была поражена [снарядом]. Небольшой фрагмент шрапнели, который попал в ногу Саше, был удален, и он может ходить. У Павла сломана рука. Они в больнице в Рубежном», – приводит ТАСС слова источника в Reuters.
Ранее съемочная группа российских журналистов из «Известий» в Попаснянском районе Луганской народной республики попала под минометный обстрел со стороны Украины.
В среду российские журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение.