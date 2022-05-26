Что Россия получит от присоединения Запорожья

Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс – этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?

После полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Об этом в среду заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

В этот же день президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области. Центры выдачи документов откроются в соседнем Крыму, о чем сообщили ТАСС власти полуострова. По словам Рогова, Запорожская область уже начала подготовку к переходу ее жителей в российское гражданство.

«Сейчас администрация занимается тем, что уточняет списки людей и ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов», – сказал представитель Запорожской ВГА в беседе с РИА «Новости». «У меня сыплются сообщения от людей, куда подавать заявления, чтобы получить гражданство, – сказал Рогов. – Это пишут обычные жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара, но больше всего из Запорожья, несмотря на то, что город пока еще, к сожалению, находится под контролем режима Зеленского».

Добавим, что освобожденные регионы Приазовья и Причерноморья сделали еще один важный шаг к интеграции с Россией. С 23 мая в Херсонской области была официально введена бивалютная зона – российский рубль используется при расчетах наравне с украинской гривной. На освобожденных территориях Запорожской области также введен расчет в двух валютах, причем «все пособия будут выплачиваться в рублях», сообщил Рогов. Он констатировал, что «приход рубля существенно оживил экономику области».

Но главные перемены – в политическом статусе – будут возможны лишь после освобождения областного центра, города Запорожье, поскольку сейчас российские войска контролируют две трети региона, подчеркивает представитель Запорожской ВГА. Напомним – если Херсонщина на данный момент полностью освобождена от украинских войск, то в Запорожской области под контролем ВСУ остается северная треть – большая часть Запорожского района с почти 800-тысячным областным центром, и часть Пологского района. Администрация освобожденных районов временно располагается в Мелитополе (где во вторник на главной площади был поднят российский триколор). Но «все к тому идет», что и Запорожье будет освобождено, уверен Рогов.

«Освобождение Запорожья с его предприятиями помогло бы создать законченные производственные цепочки, в которые были бы включены предприятия, соединенные в рамках определенных производственных циклов», – отмечает политолог Владимир Скачко. В областном центре сосредоточены стратегически важные предприятия, отмечают эксперты.

Например, это «Днепроспецсталь», которая в советские времена давала металл, необходимый для танков, самолетов, подводных лодок, кораблей, деталей космических кораблей, в том числе для челнока «Буран». Это один из крупнейших в Европе металлургических заводов «Запорожсталь», который в лучшие годы экспортировал продукцию в полсотни стран. «Кроме того, это знаменитое предприятие «МоторСич», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. – Напомню, что

интерес Турции на Украине до сих пор был связан, в основном, как раз с Запорожским промышленным районом.

Свои тяжелые беспилотники «Акинчи» Турция смогла сделать благодаря запорожским авиадвигателям. Запорожье – это пример инженерной школы, которая была хорошо развита в Советском Союзе».

По мнению Рогова, о скором освобождении Запорожья и его предприятий, свидетельствует то, что украинские националисты «уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». Правда, отметим, что на данный момент на линии Орехов – Гуляйполе, до которой продвинулись ВС России, крупных наступательных действий не ведется (активные бои, напомним, идут на донбасском театре боевых действий).

Но в любом случае, уже на первом этапе спецоперации были освобождены, в том числе: крупный город-порт Бердянск, выше упомянутый Мелитополь – промышленный центр и второй по величине город области с населением 150 тысяч человек, а также стратегически важный Энергодар и Запорожская АЭС.

Как отмечает экономист Василий Колташов, огромную выгоду России может приносить Запорожская АЭС, которая в последние годы вырабатывает около половины всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и одновременно – 22% от общей выработки электроэнергии в этой республике. АЭС должен контролировать Росатом и ей следует «войти в российскую энергетическую систему», подчеркнул собеседник. Напомним, что еще в середине марта российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил освобожденные территории, в том числе Мелитополь. Здесь он заявил, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье». Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил Хуснуллин.

Порт Бердянск обеспечит России полный контроль над Азовским морем, что усилит интеграцию Запорожья с Крымом, добавил экономист Колташов. «Бердянск остается частью одной системы с мариупольским портом. Будет логично, если они оба продолжат действовать как одно целое», – уверен Колташов.

«Вообще Запорожская область внутренне едина с Донбассом. У них единые коммуникации. У России и прежде были общие экономические интересы с Запорожьем, а теперь перед этим регионом откроются новые возможности в составе РФ», – считает Колташов.

«Приазовье – это прекрасные сельскохозяйственные и курортные земли, территории для выращивания масличных зерновых, винограда, фруктов и овощей, – в свою очередь отметил глава аналитического бюро проекта «Сонар 2050» Иван Лизан. Правда, от сельского хозяйства, по словам специалиста, ничего особенного ждать в этом году не стоит, тем более, часть территорий находится «под минами», но на следующий год уже можно будет проводить посевную пшеницы».

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«Конечно, инфраструктура на юге Украины страшно изношена, но при российских инвестициях там можно снимать очень хороший урожай», – пояснил аналитик.

«Скажем, в Днепровском районе Запорожской области производят очень много парниковых помидоров и огурцов. Правда, их выращивают крестьяне на своих огородах и наделах. Если наладить централизованные закупки, создать профильные ассоциации и помогать с энергоснабжением, то можно закрыть часть потребностей России в овощах. Запорожская область, вкупе с соседней Херсонской, могут закрыть российские потребности не только по овощам, но и по фруктам и бахчевым культурам», – сказал эксперт.

«Чем больше мы потребляем внутри страны, тем меньше у нас зависимость от экспорта. Глубокая интеграция и с Донбассом, и с южными регионами Украины, как раз и поможет экономике России», – подытожил аналитик.

«Вернувшись в родную гавань», Запорожская область может вернуть себе положение одной из всероссийских житниц. Приазовские черноземные угодья начали активно осваивать еще с конца XVIII века, когда бывшее Дикое поле было отбито у турок и крымских татар, и вошло в состав Новороссийской, а впоследствии Таврической и Екатеринославской губерний. Как напоминает Рогов, Запорожье на протяжении сотен лет было передовой частью Российской империи.

Собственно, город Запорожье имеет к средневековой Запорожской сечи (располагавшейся на днепровском острове Хортица в нынешней городской черте) весьма отдаленное отношение. С момента основания в 1770 году как крепости в Днепровской оборонительной линии – и до 1921 года, город носил имя Александровск, вероятнее всего, в честь генерал-фельдмаршала, князя Александра Голицына. Мелитополь – в дословном переводе с греческого, «медовый город», появился позже, в 40-х годах XIX, когда активно осваивалась восточная часть «материковой Таврии». Но любопытно, что название «Мелитопольский уезд», появилось гораздо раньше, при Екатерине II. Бердянск был основан в первой трети XIX века как морской форпост, организация которого была поручена адмиралу Алексею Грейгу, командующему Черноморским флотом.

О том, что нынешняя Запорожская область издавна, едва ли не со времен битвы на Калке, была южным военным форпостом Руси и России, напоминал герб Александровска: «В зеленом поле крестом поставленные два ружья со штыками. В малиновом поле черный лук с тремя стрелами, вниз обращенными, знаменуют силу нашего оружия и слабость силы Татарской».

Показательно, что новая власть во главе с руководителем Запорожской ВГА Евгением Балицким, возвращает прежнюю символику – герб Александровска времен Российской империи. Соответствующие наклейки начали появляться на автомобильных номерах поверх украинского флага. Там же аббревиатуру UA – «Украина» меняют на TVR, призванную напомнить о Таврической губернии. По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.

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