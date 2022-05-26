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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 08:32  |  vz.ru
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Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс – этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Западным либералам пришлось принять российскую спецоперацию

Авторитет Киссинджера позволяет надеяться, что его предложение будет воспринято Западом всерьез EPA/TASS
«Украина должна отдать свою территорию России ради окончания войны». Так западная пресса интерпретирует поистине сенсационное заявление патриарха американской внешней политики, сделанное им на форуме в Давосе. Что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
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    Что Россия получит от присоединения Запорожья

    На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг
    		   26 мая 2022, 08:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Резчиков

    Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс – этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?

    После полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Об этом в среду заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

    В этот же день президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области. Центры выдачи документов откроются в соседнем Крыму, о чем сообщили ТАСС власти полуострова. По словам Рогова, Запорожская область уже начала подготовку к переходу ее жителей в российское гражданство.

    «Сейчас администрация занимается тем, что уточняет списки людей и ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов», – сказал представитель Запорожской ВГА в беседе с РИА «Новости». «У меня сыплются сообщения от людей, куда подавать заявления, чтобы получить гражданство, – сказал Рогов. – Это пишут обычные жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара, но больше всего из Запорожья, несмотря на то, что город пока еще, к сожалению, находится под контролем режима Зеленского».

    Добавим, что освобожденные регионы Приазовья и Причерноморья сделали еще один важный шаг к интеграции с Россией. С 23 мая в Херсонской области была официально введена бивалютная зона – российский рубль используется при расчетах наравне с украинской гривной. На освобожденных территориях Запорожской области также введен расчет в двух валютах, причем «все пособия будут выплачиваться в рублях», сообщил Рогов. Он констатировал, что «приход рубля существенно оживил экономику области».

    Но главные перемены – в политическом статусе – будут возможны лишь после освобождения областного центра, города Запорожье, поскольку сейчас российские войска контролируют две трети региона, подчеркивает представитель Запорожской ВГА. Напомним – если Херсонщина на данный момент полностью освобождена от украинских войск, то в Запорожской  области под контролем ВСУ остается северная треть – большая часть Запорожского района с почти 800-тысячным областным центром, и часть Пологского района. Администрация освобожденных районов временно располагается в Мелитополе (где во вторник на главной площади был поднят российский триколор). Но «все к тому идет», что и Запорожье будет освобождено, уверен Рогов.  

    «Освобождение Запорожья с его предприятиями помогло бы создать законченные производственные цепочки, в которые были бы включены предприятия, соединенные в рамках определенных производственных циклов», – отмечает политолог Владимир Скачко. В  областном центре сосредоточены стратегически важные предприятия, отмечают эксперты.

    Например, это «Днепроспецсталь», которая в советские времена давала металл, необходимый для танков, самолетов, подводных лодок, кораблей, деталей космических кораблей, в том числе для челнока «Буран». Это один из крупнейших в Европе металлургических заводов «Запорожсталь», который в лучшие годы экспортировал продукцию в полсотни стран. «Кроме того, это знаменитое предприятие «МоторСич», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы  Михаил Делягин. – Напомню, что

    интерес Турции на Украине до сих пор был связан, в основном, как раз с Запорожским промышленным районом.

    Свои тяжелые беспилотники «Акинчи» Турция смогла сделать благодаря запорожским авиадвигателям. Запорожье – это пример инженерной школы, которая была хорошо развита в Советском Союзе».

    По мнению Рогова, о скором освобождении Запорожья и его предприятий, свидетельствует то, что украинские националисты «уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». Правда, отметим, что на данный момент на линии Орехов – Гуляйполе, до которой продвинулись ВС России, крупных наступательных действий не ведется (активные бои, напомним, идут на донбасском театре боевых действий).

    Но в любом случае, уже на первом этапе спецоперации были освобождены, в том числе: крупный город-порт Бердянск, выше упомянутый Мелитополь – промышленный центр и второй по величине город области с населением 150 тысяч человек, а также стратегически важный Энергодар и Запорожская АЭС.  

    Как отмечает экономист Василий Колташов, огромную выгоду России может приносить Запорожская АЭС, которая в последние годы вырабатывает около половины всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и одновременно – 22% от общей выработки электроэнергии в этой республике. АЭС должен контролировать Росатом и ей следует «войти в российскую энергетическую систему», подчеркнул собеседник. Напомним, что еще в середине марта российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил освобожденные территории, в том числе Мелитополь.  Здесь он заявил, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье». Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил Хуснуллин. 

    Порт Бердянск обеспечит России полный контроль над Азовским морем, что усилит интеграцию Запорожья с Крымом, добавил экономист Колташов. «Бердянск остается частью одной системы с мариупольским портом. Будет логично, если они оба продолжат действовать как одно целое», – уверен Колташов.

    «Вообще Запорожская область внутренне едина с Донбассом. У них единые коммуникации. У России и прежде были общие экономические интересы с Запорожьем, а теперь перед этим регионом откроются новые возможности в составе РФ», – считает Колташов.

    «Приазовье – это прекрасные сельскохозяйственные и курортные земли, территории для выращивания масличных зерновых, винограда, фруктов и овощей, – в свою очередь отметил глава аналитического бюро проекта «Сонар 2050» Иван Лизан. Правда, от сельского хозяйства, по словам специалиста, ничего особенного ждать в этом году не стоит, тем более, часть территорий находится «под минами», но на следующий год уже можно будет проводить посевную пшеницы».

    «Конечно, инфраструктура на юге Украины страшно изношена, но при российских инвестициях там можно снимать очень хороший урожай», – пояснил аналитик.

    «Скажем, в Днепровском районе Запорожской области производят очень много парниковых помидоров и огурцов. Правда, их выращивают крестьяне на своих огородах и наделах. Если наладить централизованные закупки, создать профильные ассоциации и помогать с энергоснабжением, то можно закрыть часть потребностей России в овощах. Запорожская область, вкупе с соседней Херсонской, могут закрыть российские потребности не только по овощам, но и по фруктам и бахчевым культурам», – сказал эксперт.

    «Чем больше мы потребляем внутри страны, тем меньше у нас зависимость от экспорта. Глубокая интеграция и с Донбассом, и с южными регионами Украины, как раз и поможет экономике России», – подытожил аналитик.

    «Вернувшись в родную гавань», Запорожская область может вернуть себе положение одной из всероссийских житниц. Приазовские черноземные угодья начали активно осваивать  еще с конца XVIII века, когда бывшее Дикое поле было отбито у турок и крымских татар, и вошло в состав Новороссийской, а впоследствии Таврической и Екатеринославской губерний. Как напоминает Рогов, Запорожье на протяжении сотен лет было передовой частью Российской империи.

    Собственно, город Запорожье имеет к средневековой Запорожской сечи (располагавшейся на днепровском острове Хортица в нынешней городской черте) весьма отдаленное отношение. С момента основания в 1770 году как крепости в Днепровской оборонительной линии – и до 1921 года, город носил имя Александровск, вероятнее всего, в честь генерал-фельдмаршала, князя Александра Голицына.  Мелитополь – в дословном переводе с греческого, «медовый город», появился позже, в 40-х годах XIX, когда активно осваивалась восточная часть «материковой Таврии». Но любопытно, что название «Мелитопольский уезд», появилось гораздо раньше, при Екатерине II. Бердянск был основан в первой трети XIX века как морской форпост, организация которого была поручена адмиралу Алексею Грейгу, командующему Черноморским флотом.

    О том, что нынешняя Запорожская область издавна, едва ли не со времен битвы на Калке, была южным военным форпостом Руси и России, напоминал герб Александровска: «В зеленом поле крестом поставленные два ружья со штыками. В малиновом поле черный лук с тремя стрелами, вниз обращенными, знаменуют силу нашего оружия и слабость силы Татарской».

    Показательно, что новая власть во главе с руководителем Запорожской ВГА Евгением Балицким, возвращает прежнюю символику – герб Александровска времен Российской империи. Соответствующие наклейки начали появляться на автомобильных номерах поверх украинского флага. Там же аббревиатуру UA – «Украина» меняют на TVR, призванную напомнить о Таврической губернии.  По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.

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