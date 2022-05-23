Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны?

Сегодня, 23 мая с утра пришел в движение фронт по дуге от Светлодарска до Авдеевки, стоявший без движения с 2015 года. Наступление союзников, ВС РФ и милиции ДНР привело к результатам. Украинский фронт за несколько часов рухнул, части ДНР и ЧВК «Вагнер» заняли поселок Мироновский, прикрывавший Светлодарск. Части ВС РФ серьезно продвинулись севернее Авдеевки, а украинские войска начали спешное отступление с так называемой светлодарской дуги в сторону Артемовска.

Авдеевка, представлявшая из себя много лет один из символов украинской оккупации части ДНР, быстро попадает в очередной «малый котел», что вместе с продвижением российских войск и милиции ЛНР севернее в направлении Славянска превращается в стратегическую угрозу для одной из самых крупных группировок ВСУ и нацбатов на донбасском фронте.

«Малый котел» вокруг Авдеевки

Тридцатитысячная Авдеевка с ее гигантской «промкой» – промышленной зоной бывшего Авдеевского коксохимического комбината справедливо считается одним из символов войны в Донбассе наравне с Мариуполем и Славянском. Правды ради стоит уточнить, что сейчас большинство крупных городов Донбасса, пока еще остающихся в руках Киева, в той или иной степени – символы.

Славянск и Краматорск – с них вообще все началось, и их освобождение – дело чести. Северодонецк и Лисичанск в ЛНР – последняя крупная агломерация, с освобождением которой можно будет говорить о завершении спецоперации на территории ЛНР. Марьинка – место тяжелейших боев с огромными потерями еще в 2015 году, занятие которой будет означать снятие формальной осады с Донецка с западного направления. Пески – крошечный поселок городского типа, примыкающий к бывшему донецкому аэропорту с севера, – один из основных пунктов, откуда семь лет ведется обстрел жилых кварталов Донецка с севера. Каждый из этих населенных пунктов – в той или иной степени символ, освобождению которого можно придавать и символический, и исторический, и практический смыслы.

В частности, Авдеевка, помимо всего прочего, – едва ли не главная позиция для регулярных обстрелов Донецка. Длительное время многим не давал покоя вопрос, почему до сих пор невозможно прекратить постоянные обстрелы жилых кварталов Донецка. Ответ: потому что есть Авдеевка, Марьинка и Пески.

Бои в сильно укрепленной Марьинке уже месяц как зависли у последнего террикона, обойти который не представляется возможным без применения стратегической авиации. Пески – не та позиция, ради которой стоит тратить время на тактическое наступление. Авдеевка же представляет собой укрепрайон с опорой на промку коксохима, в чем-то похожую на мариупольскую «Азовсталь».

Все предыдущие годы бои на окраине промки велись в основном силами снайперских групп, которые со стороны ДНР возглавлял Деян Деки Берич, сербский доброволец, отвечавший за снайперов. Попыток штурмовать Авдеевку в лоб не предпринималось никогда в силу бессмысленности этой затеи. Не делается этого и сейчас. Просто сейчас звезды сложились иначе.

«Малый котел» вокруг Северодонецка

В результате разгрома украинских частей в районе Попасной наступление было развернуто по всем направлениям вокруг этого населенного пункта (от него практически ничего не осталось). ВСУ лишились единственной дороги снабжения от Бахмута на Лисичанск, и командующие группировкой в Северодонецке стали требовать разрешения на выход из потенциального «малого котла».

Части ВСУ вчера стали самовольно покидать Северодонецк, уходя на Лисичанск, а оттуда в сторону Славянска. Для этого использовались три моста через Северский Донец. С утра понедельника один из этих мостов был уничтожен артиллерией ВС РФ, а второй поставлен под огневой контроль. Выход из Северодонецка на Лисичанск превратился в бегство по последнему оставшемуся мосту.

Лисичанск ранее рассматривался в Киеве как удобная оборонительная позиция, поскольку этот город расположен на возвышенности посреди степи вокруг градообразующего химического завода. Но быстрое продвижение за вечер воскресенья и утро понедельника российских и луганских войск в сторону Северодонецка лишает Лисичанск даже этой позиции. К середине дня понедельника российские войска заняли уже несколько кварталов Северодонецка с высотными домами, хотя ранее пехотные бои шли только в лесопосадках вокруг города. И, кстати, стотысячный Северодонецк – тоже серьезный символ: именно в нем до самого последнего времени находилась украинская «администрация Луганской области» во главе с Гайдаем – одним из самых отмороженных представителей киевского режима.

Еще севернее российские войска вошли в Красный Лиман и продолжили движение в направлении Славянска. Северодонецкая группировка ВСУ буквально за несколько часов оказалась в тактическом окружении, поскольку автомобильная скоростная трасса на Бахмут сейчас уже под огневым контролем ВС РФ. Полностью отрезан гарнизон в районе монастыря и вообще на высоком берегу Северского Донца. Одновременно именно по этим районам были нанесены удары «Калибрами», чего ранее не отмечалось.

Южнее Попасной вдруг украинский фронт рухнул у так называемой светлодарской дуги – длинного плацдарма, который ВСУ создавали с 2015 года с целью контрнаступления на Дебальцево. «Дуга» эта часто попадала в сводки, поскольку ВСУ порой успешно отрабатывали там тактику захвата «серой зоны» и обкатывали новые тактические схемы.

Сейчас с утра понедельника остатки 58-й бригады ВСУ спешно выводятся из Светлодарска в сторону Артемовска. Дело в том, что утром «Вагнер» занял поселок Мироновский (не путать с Мироновкой, что на другом берегу реки Лугань), в результате чего светлодарская дуга перестала существовать как организованная линия обороны. А остатки украинского гарнизона оказались прижаты тылом к Угледарскому водохранилищу.

И светлодарскую дугу тоже можно уверенно записать в символы войны в Донбассе с 2015 года, поскольку Киев упорно пытался превратить этот участок фронта в показательную «перемогу», раз за разом отгрызая там квадратные километры территории в рамках стратегии «жабьих прыжков». Сейчас же впихнуть невпихуемое оказалось уже невозможным.

Наступление на Нью-Йорк

Севернее Авдеевки стало быстро развиваться наступление по степи в направлении сразу везде. В частности, части ВС РФ и ДНР быстро продвинулись вплотную к Нью-Йорку, из которого также ранее велся прицельный обстрел Ясиноватой и Горловки.

Нью-Йорк – это реальный населенный пункт, основанный еще при Екатерине Великой приглашенными заселить Новороссию меннонитами – членами крайней протестантской секты имени проповедника Менно Сименса, в основном голландцами и немцами. Со временем меннониты стали чем-то вроде субэтноса. Например, меннониткой была знаменитая певица Анна Герман, хотя и имела в силу обстоятельств польский паспорт. Нью-Йорк, как и другие протестантские колонии-фактории в Малороссии, процветал, пока в 1931 году меннонитов не выслали в Сибирь, а местечко переименовали в поселок городского типа Новогородское. В прошлом году Верховная рада вернула ему историческое название Нью-Йорк с целью привлечения инвестиций.

Реальная ценность Нью-Йорка сейчас в том, что с его окраин невооруженным глазом видны высотные дома северных кварталов Горловки. Поэтому он был превращен в опорный пункт украинской артиллерии, бьющей по жилым кварталам Горловки и Ясиноватой.

50 тысяч в котлах?

Сейчас сложно оценить, сколько именно украинских войск находится в потенциальных «малых котлах» в Северодонецке и в Авдеевке. Ряд источников утверждает, что гарнизон Авдеевки в разы превышает ликвидированный гарнизон Мариуполя. Вплоть до 50 тысяч человек личного состава.

Возможно, это преувеличение, но не настолько сильное, чтобы отрицать важность как и самой авдеевской позиции, так и возможности ВСУ ее удерживать. 50 тысяч – это критически много, учитывая рельеф местности, пресловутую промку и годами обустроенные именно под оборону позиции. И если части ВСУ со светлодарской дуги выводятся все-таки в сторону Славянска, то снабжение Авдеевки по железной дороге пока еще до конца не блокировано.

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Отдельной историей за последние сутки стала погода. Есть неподтвержденные данные, что наступление союзников было приостановлено из-за не прекращавшихся двое суток дождей, превративших поля вокруг Авдеевки и Попасной в море грязи. Тем не менее утром наступление неожиданно продолжилось со столь неожиданными положительными результатами.

Возможно, что обвальное обрушение украинского фронта стало результатом синергического эффекта от систематического разрушения системы снабжения. ВСУ уже просто не могут поддерживать эффективное снабжение всех критических точек фронта, и одновременное наступление по нескольким направлениям убивает всю украинскую оборону.

Происходящее в Донбассе за последние сутки – одна из главных положительных новостей с начала второй фазы спецоперации. Неожиданный и одновременный прорыв украинской обороны сразу в нескольких местах, почти паническое отступление частей ВСУ с еще совсем недавно казавшихся неприступными укрепрайонов – это очевидная надежда на успех.

То же касается и ситуации в Северодонецке. Высвобождение там крупных сил ВС РФ и ЛНР позволит ликвидировать и разрывы фронта севернее, в Харьковской области, и спланировать нормальное наступление на Славянск. И если задача закончить все это к 1 июня поставлена, то она вполне может быть выполнена. И дождь тут не помеха.

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