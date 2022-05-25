Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»

Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода, который представляет интерес сразу для нескольких великих держав. Речь идет о запорожском «Мотор Сич» – предприятии с огромным потенциалом в авиационном двигателестроении. В чем конкретно заключается ценность этого завода и почему в будущем Россия обязательно возьмет его под контроль и модернизирует?

В среду стало известно о том, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич». На этих цехах выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения.

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

Позже под давлением США Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», а в сентябре заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия китайским инвесторам, что и вызвало соответствующую реакцию Пекина. Также в спор между США и Китаем пыталась вклиниться Турция. А в ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon (китайский инвестор предприятия) через Гаагский суд пыталась добиться выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов.

Кроме того, в марте 2022 года Минобороны России сообщило, что предприятие «Мотор Сич» запрашивало у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БПЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами могла быть создана реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

«Мотор Сич» – весомый и значимый игрок на рынке и на нем завязаны многие процессы, происходящие в мировой авиации. Это, конечно, не гигант, как General Еlectric или Rolls-Royce, но в своем сегменте – это, безусловно, важнейшая компания», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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«В целом, если мы говорим про «Мотор Сич» и находящееся на его производственной площадке конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», то основным активом там являются квалифицированные кадры. С учетом того, что удар нанесен не в рабочее время, хочется надеяться, что жертв со стороны гражданского населения не было», – отметил Пантелеев.

«Что касается производства и складских помещений, сейчас каких-то объективных, достоверных данных относительно причиненного ущерба нет, поэтому мы не можем оценить масштаб разрушения», – отметил он.

«Выпускаемая на «Мотор Сич» продукция занимает значимую долю всего мирового двигателестроения. Это в том числе двигатели семейства ТВ3-117, используемые для вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-32. Вертолеты этих типов активно эксплуатируются на всех континентах. Они стоят на вооружении и используются в гражданской авиации на Украине, в Восточной и Западной Европе, в Южной Америке, Азии и Африке», – рассказал эксперт.

При этом если новые вертолеты российского производства комплектуются двигателями российского же производства, то обеспечение техобслуживания и ремонта парка вертолетных двигателей по всему миру – это конкурентная площадка, где присутствуют как российский производитель ОДК, так и «Мотор Сич», уточнил собеседник.

«Кроме того, существуют по-прежнему популярные двигатели АИ-25 и АИ-222, они используются для ряда учебно-тренировочных полетов чехословацкого и чешского производства. То есть это вполне успешная в коммерческом отношении производственная линейка. Кроме того, «Мотор Сич» является производителем двигателя Д-136 для самого большого в мире вертолета Ми-26, но по понятным причинам сейчас новое производство этих вертолетов носит штучный характер», – добавил Пантелеев.

Новые проекты по поставке двигателей АИ-450 для турецкого производителя беспилотников позиционируются как одна из важнейших целей «Мотор Сич». Также там производятся двигатели для таких самолетов, как Ан-24, Ан-26, Ан-12 – это тоже сфера деятельности, в которую вовлечено предприятие «Мотор Сич».

«Для России это предприятие представляет интерес по двум причинам: во-первых, нам нужны люди, то есть высококвалифицированные специалисты, и во-вторых – коммерческие права на производство двигателей. Двигатели на складах, стендовая база, конечно, имеют свою ценность, но по промышленному оснащению наш ОДК выигрывает. А вот документы и люди – это то, что имеет высочайшую ценность. Поэтому уничтожить цеха и станки можно. Это неприятно, но не критично», – подчеркнул собеседник.

«Удар по «Мотор Сич» был ожидаем. Дело в том, что здесь производятся известные авиадвигатели АИ-450 и комплектующие к ним, которые устанавливаются на турецкие «Байрактары». Украинские пропагандисты не раз говорили, что именно этим оружием они намерены бить по Донбассу. Так что давать нашим противникам возможность пользоваться таким оружием было бы неразумно», – сказал газете ВЗГЛЯД член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. При этом, уверен собеседник,

России надо быть готовой к тому, что «Украина попытается «стереть завод с лица земли».

«ВСУ будут придерживаться принципа «выжженной земли». Мы это уже наблюдали на примере «Азовстали». И когда Россия в полной мере освободит Запорожье, отступающие боевики Зеленского попытаются разгромить завод, чтобы он не смог работать во благо России и всех освобожденных территорий», – пояснил Рогов.

Начиная с 2014 года значительную часть человеческого потенциала с «Мотор Сич» удалось вывезти в Россию, продолжил Рогов. «Надо понимать, что «Мотор-Сич» – это комплекс, в который также входит «Ивченко-Прогресс». Если на «Прогрессе» ведутся все разработки, то само производство происходит на «Моторе». Комплекс важен своим единством. Сегодня, насколько мне известно, у российского ВПК есть значительная часть этих разработок, которая была вывезена специалистами», – сказал Рогов.

Собеседник также отметил, что в перспективе есть шанс полного восстановления завода. «Это надо будет делать именно здесь – в Запорожье. Дело в том, что переносить все это огромное производство сложно. Более того, надо всегда помнить о людях. Не зря ведь президент упростил порядок получения российского гражданства для жителей Запорожской области. Многие из специалистов довольно возрастные. И им будет непросто перестроиться на новый ритм, климат и место жизни в случае переноса предприятия. Поэтому Россия должна дать заводу новую жизнь», – уверен Рогов.

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