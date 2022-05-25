Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»

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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
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Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»

    «Мотор Сич» до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения
    		   25 мая 2022, 17:00
    Фото: Dmytro Smoliyenko/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода, который представляет интерес сразу для нескольких великих держав. Речь идет о запорожском «Мотор Сич» – предприятии с огромным потенциалом в авиационном двигателестроении. В чем конкретно заключается ценность этого завода и почему в будущем Россия обязательно возьмет его под контроль и модернизирует?

    В среду стало известно о том, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич». На этих цехах выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения.

    В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

    Позже под давлением США Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», а в сентябре заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия китайским инвесторам, что и вызвало соответствующую реакцию Пекина. Также в спор между США и Китаем пыталась вклиниться Турция. А в ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon (китайский инвестор предприятия) через Гаагский суд пыталась добиться выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. 

    Кроме того, в марте 2022 года Минобороны России сообщило, что предприятие «Мотор Сич» запрашивало у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БПЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами могла быть создана реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

    «Мотор Сич» – весомый и значимый игрок на рынке и на нем завязаны многие процессы, происходящие в мировой авиации. Это, конечно, не гигант, как General Еlectric или Rolls-Royce, но в своем сегменте – это, безусловно, важнейшая компания», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

    «В целом, если мы говорим про «Мотор Сич» и находящееся на его производственной площадке конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», то основным активом там являются квалифицированные кадры. С учетом того, что удар нанесен не в рабочее время, хочется надеяться, что жертв со стороны гражданского населения не было», – отметил Пантелеев.

    «Что касается производства и складских помещений, сейчас каких-то объективных, достоверных данных относительно причиненного ущерба нет, поэтому мы не можем оценить масштаб разрушения», – отметил он.

    «Выпускаемая на «Мотор Сич» продукция занимает значимую долю всего мирового двигателестроения. Это в том числе двигатели семейства ТВ3-117, используемые для вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-32. Вертолеты этих типов активно эксплуатируются на всех континентах. Они стоят на вооружении и используются в гражданской авиации на Украине, в Восточной и Западной Европе, в Южной Америке, Азии и Африке», – рассказал эксперт.

    При этом если новые вертолеты российского производства комплектуются двигателями российского же производства, то обеспечение техобслуживания и ремонта парка вертолетных двигателей по всему миру – это конкурентная площадка, где присутствуют как российский производитель ОДК, так и «Мотор Сич», уточнил собеседник.

    «Кроме того, существуют по-прежнему популярные двигатели АИ-25 и АИ-222, они используются для ряда учебно-тренировочных полетов чехословацкого и чешского производства. То есть это вполне успешная в коммерческом отношении производственная линейка. Кроме того, «Мотор Сич» является производителем двигателя Д-136 для самого большого в мире вертолета Ми-26, но по понятным причинам сейчас новое производство этих вертолетов носит штучный характер», – добавил Пантелеев.

    Новые проекты по поставке двигателей АИ-450 для турецкого производителя беспилотников позиционируются как одна из важнейших целей «Мотор Сич». Также там производятся двигатели для таких самолетов, как Ан-24, Ан-26, Ан-12 – это тоже сфера деятельности, в которую вовлечено предприятие «Мотор Сич».

    «Для России это предприятие представляет интерес по двум причинам: во-первых, нам нужны люди, то есть высококвалифицированные специалисты, и во-вторых – коммерческие права на производство двигателей. Двигатели на складах, стендовая база, конечно, имеют свою ценность, но по промышленному оснащению наш ОДК выигрывает. А вот документы и люди – это то, что имеет высочайшую ценность. Поэтому уничтожить цеха и станки можно. Это неприятно, но не критично», – подчеркнул собеседник.

    «Удар по «Мотор Сич» был ожидаем. Дело в том, что здесь производятся известные авиадвигатели АИ-450 и комплектующие к ним, которые устанавливаются на турецкие «Байрактары». Украинские пропагандисты не раз говорили, что именно этим оружием они намерены бить по Донбассу. Так что давать нашим противникам возможность пользоваться таким оружием было бы неразумно», – сказал газете ВЗГЛЯД член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. При этом, уверен собеседник,

    России надо быть готовой к тому, что «Украина попытается «стереть завод с лица земли».

    «ВСУ будут придерживаться принципа «выжженной земли». Мы это уже наблюдали на примере «Азовстали». И когда Россия в полной мере освободит Запорожье, отступающие боевики Зеленского попытаются разгромить завод, чтобы он не смог работать во благо России и всех освобожденных территорий», – пояснил Рогов.

    Начиная с 2014 года значительную часть человеческого потенциала с «Мотор Сич» удалось вывезти в Россию, продолжил Рогов. «Надо понимать, что «Мотор-Сич» – это комплекс, в который также входит «Ивченко-Прогресс». Если на «Прогрессе» ведутся все разработки, то само производство происходит на «Моторе». Комплекс важен своим единством. Сегодня, насколько мне известно, у российского ВПК есть значительная часть этих разработок, которая была вывезена специалистами», – сказал Рогов.

    Собеседник также отметил, что в перспективе есть шанс полного восстановления завода. «Это надо будет делать именно здесь – в Запорожье. Дело в том, что переносить все это огромное производство сложно. Более того, надо всегда помнить о людях. Не зря ведь президент упростил порядок получения российского гражданства для жителей Запорожской области. Многие из специалистов довольно возрастные. И им будет непросто перестроиться на новый ритм, климат и место жизни в случае переноса предприятия. Поэтому Россия должна дать заводу новую жизнь», – уверен Рогов.

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