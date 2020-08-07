Акции «Мотор Сич» арестованы на Украине

Украинская прокуратура арестовала акции запорожского предприятия «Мотор Сич», сообщила пресс-служба DCH Group.

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского сообщила, что «после того, как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке» в Антимонопольный комитет Украины «в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции».

Ярославский заявил, что на АМКУ оказывают «силовое давление» в попытке не допустить «реализации договоренностей» с китайской стороной и «помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью», передает ТАСС.

При этом от лица потенциальных инвесторов Ярославский дал гарантии, что рабочие места, права интеллектуальной собственности и производственная база будут сохранены.

По его словам, сейчас у «Мотор Сич» «фактически нет собственника», а «показатели деятельности неуклонно ухудшаются». Он призвал немедленно принять «антикризисные меры», которые помешают «окончательному уничтожению» предприятия.

Ярославский от имени DCH и китайских партнеров обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию. Он подчеркнул, что считает попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться неприемлемыми. Такие попытки должны стать предметом антикоррупционного разбирательства.

Ярославский надеется, что на уровне руководства страны будут сделаны шаги, которые сохранят «Мотор Cич» для Украины.

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group с ее аффилированными компаниями 4 августа совместно подали новое заявление в АМКУ о покупке акций «Мотор Сич». В тот же день DCH заменила государственный концерн «Укроборонпром» в заявлении Skyrizon и Xinwei в АМКУ на покупку предприятия.

Напомним, между Китаем и США разгорелся конфликт за контроль над «Мотор Сич».