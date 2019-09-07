США борются с Китаем за жемчужину советской промышленности

Новости на Украине заставляют предположить, что там пародируют СССР периода Большого террора. Ведь примерно тогда мы в последний раз сталкивались с обвинениями в адрес руководства предприятий в диверсиях, шпионаже и госизмене. Подоплекой же этих событий стал серьезный конфликт между Китаем и США за контроль над жемчужиной советской промышленности.

А началось всё с визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он приехал в конце августа и сразу дал понять, что основная причина его визита – сделка по продаже двигателестроительной компании «Мотор Сичи» китайским владельцам.

«Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, разработанных другими странами... Мы видели, как Китай работает в ряде стран мира: кажется, что их соглашения содержат очень благоприятные условия финансирования, но чуть позже они оказываются не такими благоприятными. Если говорить прямо, то китайцы прибегли к откровенно коррупционных действиям во многих странах, чтобы гарантировать коммерческий успех для своих компаний». Ранее уже сообщалось, что Болтон хочет сорвать эту важнейшую сделку.

Украинцы взяли под козырёк и открыли уголовное дело.

Евромайдан-могильщик

Зачем же администрация президента США так цепляется за историю с украинским авиапромом? Все дело в том, что «Мотор Сич» является жемчужиной в короне оставшихся на Украины живыми промышленных предприятий. Более того! Производство авиадвигателей - настолько сложное, дорогостоящее и наукоемкое дело, что освоить его на сегодняшний день смогли буквально несколько стран мира. Меньше, чем полетели в космос, меньше, чем обзавелись ядерным оружием. Многие страны производят самолеты, но только очень избранные - современные авиадвигатели. Это особое искусство, доступное только наиболее развитым странам мира. Украине оно досталось в наследство от могущественной империи - СССР.

Как и рынок сбыта этой продукции. До 2014 года «Мотор Сич» был ориентирован в основном на российских партнёров. К примеру, в конце 2011 года предприятие заключило соглашение с концерном «Вертолёты России», по которому обязалось ежегодно поставлять 250-270 двигателей для вертолётов, сконструированных КБ Камова и Миля. Один только этот контракт должен был приносить украинскому производителю 300 млн долл в год. Всего же выручка «Мотор Сичи» до рокового 2014 года превышала 1,1 млрд долл.

Гробовщиком «Мотор Сич» можно в равной степени считать и Евромайдан, последствия которого привели к конфликту на Востоке Украины, и Порошенко лично. Именно он своим указом в августе 2014 года сделал невозможным выполнение того самого контракта с «Вертолётами России». В итоге выручка предприятия в 2014-2018 гг упала в среднем вдвое. А за первое полугодие 2019-го – и вовсе до смешных 102 млн долл.

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А ведь «Мотор Сич» – это не завод, а целых 7 заводов (2 в Запорожье, по одному в Киеве, Виннице, Лубнах, Волочиске и даже Сняжнянске, находящемся на территории ДНР).

При этом ещё в конце 2000-х «Мотор Сич» начала налаживать сотрудничество на азиатском направлении, в первую очередь с Китаем. А уж после того, как Порошенко своим указом запретил ей сотрудничать с российскими поставщиками и клиентами, Китай остался для предприятия едва ли не единственным легальным способом выжить. Уже в 2018 году китайские контракты принесли «Мотор Сичи» 160 из 450 млн долл выручки: сегодня в КНР эксплуатируется около 1200 единиц техники, на которых стоят двигатели украинского производства.

Дело обстоит примерно так: китайский рынок сбыта может заменить «Мотор Сичи» российский. Но никакой другой не может заменить и российский, и китайский одновременно. Проще сразу закрыть.

А причем тут Китай? Китай тоже делает авиадвигатели - да только на весьма примитивном, даже по сравнению с Украиной, уровне. Не может пока освоить самые современные технологии, и ни Запад, ни Россия этими технологиями с Китаем не делятся. Конечно, рано или поздно китайские инженеры научатся. Но не проще за относительно скромные деньги купить советскую школу двигателестроения, все еще остающуюся на Украине?

А ведь если Китай с помощью советских традиций научится делать авиадвигатели - его технологическая и военная конкуренция с Соединенными Штатами выйдет на совершенно иной уровень.

Сложный выбор: угробить или продать?

Нынешняя риторика СБУ, обвинения в диверсии и госизмене, уголовное дело – это уже второй раз за 2 года. Ровно то же самое происходило весной 2018 года.

Спецназ СБУ тогда ворвался на предприятие, провёл выемку документов. Ещё ранее, в сентябре 2017 года Шевченковский районный суд Киева арестовал 41% акций предприятия с формулировкой «в целях обеспечения государственных интересов». Как утверждают украинские власти, они подозревают генерального директора и совладельца «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева в частичной продаже предприятия компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Сам Богуслаев утверждает, что он стремится лишь сохранить предприятие – ведь, судя по действиям властей, оно Украине всё равно не нужно. «Там [в КНР – Авт.] строится завод. Они дали задание Южгипроавиапрому в Харькове, проектный институт – украинский. Все легально делается. Спроектировали завод, вложили китайцы деньги. Подготовлены лицензионные соглашения по двум двигателям – по законам Украины».

Богуслаев нашёл в Китае инвестора, готового не просто покупать продукцию, а построить с нуля завод на 1000 двигателей в год, вложив в проект 3 млрд долл. В сравнении с прочими попытками КНР сотрудничать с украинскими предприятиями это огромные деньги.

А всё потому, что прогресс в производстве авиадвигателей в КНР наметился только после начала сотрудничества с украинским производителем. И дело даже не столько в самих авиадвигателях, сколько в авианосцах. Китай оснащает их учебно-боевыми самолетами JL-10, а на них, в свою очередь ставят мотор-сичевскиие АИ-222-25.

Это помощь Украины КНР в создании авианесущего флота в США уже успели окрестить «ударом в спину США». «...украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой – бьют американские военно-морские силы ножом в спину», – горячился в прошлом году экс-советник комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт. Видимо, как раз в этом и заключается причина наездов СБУ на «Мотор Сич».

Но СБУ не только наезжает на предприятие по указке СБУ, но и шантажирует, причём уже в своих интересах.

В этом году стало известно о том, что государство в лице Укроборонпрома фактически «отжало» у Skyrizon Aircraft часть ранее купленных акций «Мотор Сичи». И теперь 25% акций находятся в государственной собственности. Причём эта операция была проведена ещё во время президентства Петра Порошенко, а отвечал за неё первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, ставший позднее фигурантом ряда коррупционных скандалов в оборонной сфере. Из-за чего у ряда экспертов и возникло подозрение, что и арест акций, и последовавший наезд СБУ были связаны с желанием Петра Порошенко погреть руки на переходе уникального предприятия под контроль КНР.

Ведь несмотря на намерение уже новой власти устроить тотальную приватизацию, на Украине уже фактически нечего продавать. Объекты сравнимой ценности либо проданы, либо пришли в упадок. Южмаш уже давно стал тенью самого себя, «Антонов» выпускает по полтора самолёта в год. Одесский припортовый завод работает по 2 месяца в году. Да и то потому, что правительство объявило мораторий на импорт удобрений из России и Беларуси.

Выборы ничего не изменили

Новый наезд на «Мотор Сич» повторяет прошлогодний. то можно расценивать как предупреждение: президент сменился, но всё остаётся как было. Формула удобная. С одной стороны, государство может блокировать работу строящегося в КНР завода авиадвигателей (отказываясь передавать технологии или заваливая партнёров «Мотор Сичи» исками о нелицензионном производстве через ВТО). Этим Украина выполняет просьбы США.

С другой же, инвестор уже вложил деньги, это лучшая позиция для торга. Скорее всего, китайские парнтёры Богуслаева запустят производство, просто потратят на это больше времени, нерв и денег, чем рассчитывали.

Проиграет, как обычно, Украина, ведь строящийся китайский завод обязательно подомнёт под себя всех нынешних клиентов «Мотор Сичи» в регионе и перетянет из Украины наиболее перспективных специалистов. Часть из них, по слухам, уже там, часть – в России.

Богуслаев однажды пошутил, что ему, вероятно, предстоит стать вторым украинским авиаконструктором, который станет успешным лишь после того, как покинет Украину навсегда. Правда, есть разница, и даже две. Во-первых, Сикорский был русским авиаконструктором, что неоднократно лично подчеркивал. Во-вторых, Sikorsky Aircraft возникла уже в США. А тут мы наблюдаем единственный в истории пример, когда действия властей и их зарубежных кураторов ставят авиастроителей перед выбором: перестать существовать или провести эвакуацию в масштабах Великой Отечественной войны.