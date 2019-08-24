Болтон захотел сорвать покупку Китаем «Мотор Сич»

Советник президента США Джон Болтон хочет сорвать покупку крупнейшего предприятия украинского авиапрома «Мотор Сич» группой компаний, в число которых входит китайская Beijing Skyrizon Aviation, сообщают источники в Белом доме.

Сейчас идет подготовка переговоров Болтона с руководством украинской компании. Встреча должна состояться в Киеве на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Американская сторона намерена обсудить с Киевом «амбиции Китая». Обсуждение того, что «задумал», по мнению Вашингтона, Пекин, будет вестись в рамках «стратегии нацбезопасности», заявили источники.

По их словам, речь идет о «стратегическом соперничестве с Китаем».