СБУ заподозрила «Мотор Сич» в подготовке диверсии и госизмене

Служба безопасности Украины начала расследование из-за возможной подготовки диверсии и государственной измены на предприятии «Мотор Сич», сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ открыла уголовное дело и уже начала досудебное расследование «по факту приготовления к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение акционерного общества «Мотор Сич» как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение», передает Радио «Свобода».

Кроме того, правоохранители расследуют и вероятные поставки продукции завода российским компаниям.

В СБУ утверждают, что представители «Мотор Сич» подрывали экономику Украины, поставляя в Россию военную продукцию и товары двойного использования.

Ранее СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР на протяжении двух лет.

Накануне две китайские компании – Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций «Мотор Сич».