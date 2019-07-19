СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы компаний ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность ДНР, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, должностные лица «Снежнянского машиностроительного завода» в ДНР разработали и реализовали «механизм проведения операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, России и ДНР», говорится на сайте СБУ.

«В результате сделки «Центральному республиканскому банку ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых «налогов и других обязательных платежей», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за 2015 год завод оплатил в бюджет ДНР более 32 млн рублей. Кроме того, завод якобы на безвозмездной основе передавал товарно-материальные ценности.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянского машиностроительного завода в совершении уголовного преступления по статье «Финансирование терроризма».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полноценное урегулирование ситуации в Донбассе может произойти только при прямом контакте киевской власти с ДНР и ЛНР.

До этого глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.