Путин заявил о невозможности разрешения конфликта в Донбассе без диалога Киева и республик

Президент России Владимир Путин заявил, что полноценное урегулирование ситуации в Донбассе может произойти только при прямом контакте киевской власти с ДНР и ЛНР.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание, – это на то, что вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», – сказал глава государства на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Президент добавил, что все переговоры в новейшей истории решались только с помощью прямых переговоров конфликтующих сторон.

«Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством», – подчеркнул Путин.

Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.