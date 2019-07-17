Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.

«Мы предложили механизм этого плана. Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой», – заявил Медведчук во время встречи с депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

Политик пояснил, что большинство жителей Украины ждет от президента страны и от парламента установления мира в Донбассе. «Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить», – подчеркнул Медведчук.

Во время партийного съезда в конце января 2019 года Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других.

Из-за этого заявления украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность». Медведчук назвал это политическими репрессиями.