Китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

Две китайские компании – Skyrizon Aircraft и Xinwei Group – подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиадвигателей «Мотор Сич». При этом акции уже куплены, сообщил представитель предприятия Анатолий Малыш.

«Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ. Когда оно будет – мы не знаем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинское ТВ.

Ранее на этой неделе Wall Street Journal сообщала, что советник президента США Джон Болтон хочет сорвать покупку крупнейшего предприятия украинского авиапрома «Мотор Сич» группой китайских компаний.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич».