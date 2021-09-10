Зеленский прояснил ситуацию с «Мотор Сич» и китайскими инвесторами

Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным более «предметно»

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что ему не хватает времени думать о нем, но его интересует возможность «предметно встретиться» с главой российского государства.

«Честно говоря, не хватает времени думать о нем (о Путине). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, какое сейчас у него отношение к президенту России.

Кроме того, по словам Зеленского, он рассчитывает, что в случае новой встречи в нормандском формате состоится обмен удерживаемыми лицами. «Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. «Нормандская встреча», возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», – сказал Зеленский.

По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. «Я не верю, что будет (обмен) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.

В то же время Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. «Мы можем (полагаться на США), потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО», – заявил Зеленский.

Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. «Я считаю, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину (в НАТО). Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный», – добавил он.

Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу. «Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям… Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но (мы) просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет», – заявил Зеленский.

В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД