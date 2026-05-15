Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью британскому изданию The Times уточнил, что набор добровольцев неспособен покрыть потребности армии, передает РИА «Новости».

«Это невозможно из-за экономических проблем, а также невозможно потому, что после 12 с половиной лет конфликта нет ничего, что могло бы мотивировать людей пойти добровольцами. <…> Другого пути нет, иначе страна падет», – заявил Буданов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неспособности Киева удержать фронт без постоянного донабора людей.

Месяцем ранее Кирилл Буданов призвал украинцев не ждать чудес от изменения формата работы военкоматов.

В конце прошлого года он обвинил киевский режим в срыве мобилизационной кампании.