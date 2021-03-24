Зеленский подставил Украину под удар Китая

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НОВОСТЬ ЧАСА

«Адмирал Горшков» начал испытания «Цирконов» в Баренцевом море

24 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Почему бензин в России оказался без защиты

Россиянам обещают растущие цены на бензин Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Россию снова пугают грядущим топливным кризисом. Сначала об этом заявила Счетная палата, теперь в колокола бьют сами автозаправочные компании. Подорожание бензина может в три раза превысить инфляцию, предупреждают владельцы АЗС и предлагают правительству радикальные шаги. В частности, отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Почему «защита» перестала работать? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Либералы обиделись на книжную ярмарку

Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов. Подробности...
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Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм

И пятница, и понедельник оказались посвящены публичной сваре с обменом предельно резкими мнениями в духе «сам дурак» Frederic J. Brown/REUTERS
Американские СМИ предложили оригинальное объяснение того, почему переговоры между делегациями США и Китая на Аляске закончились полным провалом несмотря на то, что обе стороны возлагали на них большие надежды. В качестве причины называют расизм. Но не отмечается главное – то, что американцы, китайцы и русские воспринимают эту проблему по-разному.  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube. Подробности...
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Плоды заговора против Павла I мы пожинаем по сей день

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вся политика Павла по укреплению страны, порядка и дисциплины, реабилитации древних понятий чести и рыцарства была направлена на внутреннюю мобилизацию страны, ее аристократии, всего традиционного мира перед лицом страшной опасности, которую представляла собой революция. Подробности...
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Время идеологий прошло, наступило время постправды

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Универсальный выход из любой дискуссии – обвинение оппонента в чем-то, находящемся за пределами предмета обсуждения. Закон Годвина объясняет: по мере разрастания дискуссии вероятность упоминания Гитлера в качестве аргумента становится практически неизбежной. Подробности...
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Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

Байдена слишком рано хоронят

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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17:47
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Зеленский подставил Украину под удар Китая

    Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения    24 марта 2021, 19:20
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Андрей Самохин,
    Наталья Макарова

    Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?

    В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации одного из самых крупных заводов – «Мотор Сич», чьи акции на прошлой неделе арестовал Шевченковский районный суд Киева. Судебному вердикту предшествовало решение СНБО о возвращении предприятия в госсобственность. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал нескольким акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

    Запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной не только украинского, но и мирового двигателестроения.

    Расцвет «Мотор Сич» пришелся на советские годы, когда продукция поставлялась в более чем сто стран мира. С развалом СССР основным рынком сбыта для «Мотор Сич» осталась Россия. После 2014 года предприятие оказалось в крайне тяжелой ситуации. Киев запретил продавать продукцию в Россию. Именно тогда интерес к предприятию проявили китайские инвесторы – и уже в 2017 году контрольный пакет акций «Мотор Сич» перешел к компаниям из КНР.

    В 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила многолетнего главу предприятия Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже китайцам более 50% акций «Мотор Сич». Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщали, что представители иностранных государств провели сделку «вопреки украинскому законодательству» и с участием офшоров. В СБУ предполагали, что новые владельцы пытались уничтожить предприятие.

    В 2020 году китайские инвесторы решили взыскать с Украины 3,5 млрд долларов ущерба, увеличив затем эту сумму еще на 100 млн долларов. Однако в начале этого года Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против китайских инвесторов. Они предусматривают блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории. В ответ МИД КНР потребовал соблюдать права китайских инвесторов, а собственник Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин начал подавать иски в суды Китая, Украины и в международные инстанции для защиты своих «законных прав».

    При этом Китай не так давно разрешил своим национальным компаниям не выполнять зарубежное санкционное законодательство. Как пишет программный директор РСМД Иван Тимофеев, «очевидно, что отказ от соблюдения зарубежных санкций чреват ущербом, который китайское правительство может возместить». Тем не менее «Китай сделал серьезный шаг вперед по защите компаний в своей юрисдикции от зарубежных санкций».

    В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прогнозирует жесткий ответ со стороны Китая, который так и не получит технологий постройки авиадвигателей. «Мотор Сич» производит авиационные моторы, а Китай в этом плане значительно отстает от других стран мира. Поэтому для КНР было важно получить право контролировать выпуск этой продукции», – пояснил собеседник.

    По его словам, Пекин уже собирался вступить в права мажоритарного владельца предприятия, но в этот момент вмешались американцы. «Украинцы сначала заблокировали сделку, а после бесед с США на высшем уровне руководство страны национализировало завод, нарушив множество своих же законов и нормативных актов, которые ранее издавало по приватизации предприятий», – рассказал эксперт. 

    Что касается перспектив китайских инвесторов по отстаиванию своих интересов в судах, то это будет «длительное разбирательство». Островский напомнил о том, что «если ранее украинско-китайские отношения развивались более-менее нормально, то после этого решения Киева китайская делегация Экспортно-импортного банка уже посетила Крым, подписав там ряд инвестиционных соглашений».

    По словам Островского, в будущем Киев может остаться без инвестиций из Китая, который является одним из основных доноров украинской экономики. «Но самое главное – это политический ущерб. Визит китайской делегации в Крым наглядно показывает, что может дальше произойти», – предупредил замдиректора Института Дальнего Востока РАН.

    При этом больше всего от вероятных санкций Китая могут пострадать горнорудная, металлургическая и аграрная сферы, говорит директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. «Украинские аграрии экспортировали в КНР кукурузу, подсолнечник и их производные. Китай также является основным рынком сбыта продукции горнорудной отрасли. Если Пекин введет секторальные санкции по этим направлениям, то это станет серьезным ударом для экономики Украины, несравнимым со стоимостью «Мотор Сич», – констатирует политолог.

    По его словам, уже после ареста акций судом ситуация вышла «за рамки чисто имущественных споров». Впрочем, политолог сомневается, что Пекин введет персональные санкции против Зеленского, «поскольку главы государств редко попадают под таковые». Кроме того, такие санкции наглухо закрыли бы окно переговоров. Зато эксперт не исключил санкций против отдельных украинских чиновников, связанных с конфликтом.

    Он считает, что пока сложно судить «в пользу кого именно произошла национализация предприятия», но «уши» США за этими действиями явно торчат, что осложняет полюбовное разрешение конфликта с КНР».

    «Китайцы прекрасно понимают, что в этой истории главный игрок – Вашингтон, а Украина лишь прокси-участник, который просто выполнил определенную роль.

    Полюбовное решение вопроса уже вряд ли возможно, поскольку Соединенные Штаты достаточно грубо вмешались в этот процесс. Ранее они прислали своего заместителя госсекретаря, причем даже не в Киев, а в Кривой Рог, чтобы тот надавил на Зеленского с целью отобрать акции «Мотор Сич» у китайцев. После такого китайские товарищи уже вряд ли пойдут на попятную», – полагает Бондаренко.

    В то же время глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, экономист Иван Лизан считает, что определенную пользу из этой ситуации может и должна извлечь Россия. «Поскольку Китай был заинтересован в украинских вертолетных двигателях, а теперь этот проект фактически закрыт, то Россия вполне может предложить своему стратегическому партнеру адекватную замену – по части технологии, совместного производства или продажи готовых двигателей. Это придаст новый импульс сотрудничеству двух стран», – подчеркнул собеседник.

    «Еще месяц назад я бы отрицательно оценивал возможность санкций Китая в отношении Украины, но сегодня, я думаю, они скорее всего будут введены», – отметил Лизан. В качестве аргумента экономист привел недавние оперативные контрсанкции КНР против Евросоюза. «Ответ Украине будет, видимо, как симметричным – то есть экономическим, так и ассиметричным: поездка китайской делегации в Крым – наглядный пример последнего», – полагает эксперт. Он также сомневается в материальных возможностях Киева компенсировать Пекину убытки от потери акций «Мотор Сич». «Даже если бы Украина как-то расплатилась с Китаем, то она не может уже компенсировать репутационный ущерб – ведь для Пекина это «потеря лица», обида, которую китайцы долго помнят», – резюмировал Лизан.

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