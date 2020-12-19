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19 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

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Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

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Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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    Турция и Украина готовят против Донбасса испытанное оружие

    Киев и Анкара договорились о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии    19 декабря 2020, 14:05
    Фото: Bayhaluk/Wikipedia
    Текст: Ирина Яровая,
    Николай Васильев,
    Артур Приймак

    Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Именно этим беспилотники считаются главными триумфаторами недавней карабахской войны. Есть мнение, что их помощью киевские генералы мечтают повторить карабахский блицкриг в Донбассе. Но что взамен Украина предоставит Турции?

    Вооруженные силы Украины нуждаются в турецких беспилотниках, и Киев готов проработать вариант их совместного производства с трансфером технологий. Об этом в пятницу заявил министр обороны Украины Андрей Таран. «Современные турецкие боевые беспилотники обладают теми особенностями, которые нам нужны», – сказал он, добавив, что «есть планы по переходу к совместному с Турцией производству БПЛА». «Причем тут мы говорим не просто о создании компании, а о трансфере технологий. Как известно, у Украины есть технологии, которыми можно будет поделиться с турецкими фирмами», – цитирует министра ТАСС.

    В понедельник Таран подписал соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Подписание состоялось в рамках визита в Киев турецкой делегации во главе с главой секретариата оборонпрома республики Исмаилом Демиром. Ранее главнокомандующий ВС Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 21-м году Киев закупит еще пять турецких «Байрактаров ТВ2» (Bayraktar TB2).

    Скорее всего, Украина интересна Турции в качестве исполнителя технологической цепочки производства беспилотников, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Видимо, «Байрактары» будут собираться из комплектующих – «отверточной сборкой», с помощью дешевой рабочей силы. Дешевизны такой сборке добавит и тот факт, что военпром Украины работает за счет американских кредитов, то есть Анкара по сути переложит часть расходов по сборке своих дронов на Америку», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Возможно, интерес Анкары к украинскому военному производству подогрела и угроза западных санкций – США только что ввели давно обещанные санкции, запретив экспорт товаров для нужд оборонной промышленности Турции, а также заморозив активы турецких оборонщиков, включая самого Исмаила Демира, отметил Леонков.

    Впрочем, другие эксперты считают, что американские санкции не имели отношения к заключению сделки с Киевом. «Анкара преследует чисто коммерческий интерес. Она уже получила доступ к двигателям знаменитого завода «Мотор Сич» и теперь готова передать взамен собственные технологии Украине, но не самые актуальные. Ведь большими потерями ей это не грозит: фирма «Baykar Makina», которая производит беспилотники, тем временем уже создает машины совсем иного уровня», – объяснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

    «Киев год назад уже приобрел шесть турецких «Байрактаров» и рассчитывает постепенно довести их число до 50 штук. В связи с этим министр Таран и повел разговор о том, что неплохо бы производить такие аппараты на территории Украины. Никакой сенсации в этом нет, а есть простой поток похвал в адрес своих турецких друзей, желание сделать им приятное, – считает военный эксперт. –

    Самостоятельно производить беспилотники типа Bayraktar у украинцев шансов нет. Бюджет у них очень мал, рынок тоже, поэтому в нынешних условиях это нереально».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, одним из главных открытий недавней войны в Карабахе стали массированные атаки турецких ударных дронов «Байрактар TB2» производства фирмы Baykar Makina. Беспилотник, который, как считается и помог Азербайджану победить Армению, назван по фамилии владельцев компании. Причем, для президента Реджепа Тайипа Эрдогана это чуть ли не семейный бизнес. Нынешний руководитель компании Сельчук Байрактар – его зять.

    Что касается Украины, то оружейный гигант успешно взаимодействует с ней уже давно. В 2018 году Baykar Makina представила первый образец  беспилотника «Акынджи» – совместную разработку турецких и украинских инженеров. Этот аппарат оснащен двигателем, произведенным на заводе «Ивченко-Прогресс» в Запорожье – мотор в 3,5 раза мощнее, чем двигатель базового «Байрактара». Боевой дрон «Акынджи» может подниматься на 12 тысяч метров, нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа. Беспилотник вооружен управлямыми ракетами и бомбами, и оснащен системами радиоэлектронной разведки и борьбы.

    В прошлом году Киев закупил и провел испытания аппаратов «Байрактар ТВ2». По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов. Купленные Украиной дроны оснащаются, в частности, высокоточными авиабомбами MAM-L турецкого производства. Именно эти бомбы с системой наведения по лазерному лучу и применялись Азербайджаном в недавних боях в Карабахе. Боевая часть MAM-L оснащена зарядами как термобарического, так и осколочного типов – то есть может быть использована для поражения как тяжелой техники и инфраструктуры, так и больших скоплений живой силы противника.

    По результатам контракта, в прошлом году ВСУ получили около десятка «Байрактаров TB2», оснащенных боекомплектами класса MAM-L и МАМ-С, сообщало Минобороны Украины. В том же году подготовленные турецкими инструкторами украинские военные применили эти БПЛА на маневрах, причем рельеф местности был максимально приближен к рельефу Донбасса.

    Тесное сотрудничество Анкары и Киева по части боевой беспилотной авиации продолжилось в уходящем году. В январе уже упомянутый «Ивченко-Прогресс» заключил с Baykar Makina контракт на поставку турбовинтовых и турбореактивных двигателей для БПЛА и крылатых ракет. В августе появились сообщения о том, что Киев предлагал Анкаре купить 50% акций другого запорожского предприятия – «Мотор Сич», ведущего еще с совестких времен производителя двигателей для летательных аппаратов. Этот проект, впрочем, не реализовался.

    Как отмечает украинский портал Defense Express, в конце октября турецкая сторона отказалась покупать акции «Мотор Сич», а украинские двигатели для БПЛА решила заменять собственными аналогами. В Baykar Makina пояснили, что для беспилотников нужны поршневые двигатели такого класса, которые «Мотор Сич», увы, не производит. Но при этом в Baykar Makina успокоили киевских партнеров – решение не означает свертывания сотрудничества с украинским ВПК.

    Тогда же, в конце октября, украинский министр по делам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что турки ищут на Украине место для совместного производства дронов. По словам Уруского, Анкара даст инвестиции, а от Украины нужна лишь площадка.

    Тем временем, ВСУ продолжала обкатку закупленных беспилотников в условиях, приближенных к боевым. В конце ноября «Байрактары» вместе с американскими противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin были опробованы в Николаевской области, на полигоне Широкий Лан, сообщала  «Украина.ру». По сценарию учений, украинские военные действовали в городских условиях на фоне применения противником средств радиоэлектронной борьбы. В конце ноября ВСУ сымитировали атаку «Байрактаров» на Крым.

    Украина давно и сама занимается производством беспилотников, отмечают эксперты, но конкуренции тем же турецким по своим качествам они не представляют. Собственные дроны уже давно находятся на вооружении ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. По сообщению Народной милиции ЛНР, с украинских дронов ведется бомбометание по объектам гражданской инфраструктуры. Также БПЛА ведут воздушную разведку, корректируют огонь украинских минометчиков. Как отмечала «Комсомольская правда», в республиках Донбасса опасаются – не означает ли быстрый рост арсенала беспилотной авиации подготовку Киевом блицкрига по образцу карабахской операции.

    «В Киеве декларируют приверженность мирному урегулированию. Спрашивается: зачем тогда нищая страна с дыркой в бюджете покупает «Байрактары»?

    У них что, есть другие горячие точки, где они могут их применить? Нет, они покупают «Байрактары» для применения в Донбассе», –  сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

    Заявления президента Владимира Зеленского и реальные действия Киева кардинально расходятся, констатировал собеседник. «При заявленном стремлении к миру деньги нужно аккумулировать для восстановления Донбасса. И кидать все силы на политико-дипломатическое урегулирование, договариваться о модели сосуществования и вообще снимать вопрос безопасности. Этого не происходит, – посетовал представитель ЛНР. – Украина берет огромные кредиты, покупает «Байрактары», заказывает какие-то боевые корабли в Великобритании и тому подобное.  Следовательно, задача – военные действия с использованием, в данном случае, беспилотной авиации».

    Впрочем, у Донбасса будет чем ответить на атаки «Байрактаров», говорит Мирошник. «В мае 2014 году Украина начала использовать авиацию для налетов по Луганску, Донецку, Суходольску. Тогда они разбивали жилые кварталы своей авиацией. Но уже к августу вся авиация у Украины закончилась. Поэтому сейчас говорить, что мы будем полностью безоружны перед десятком «Байрактаров» – это наивно», – резюмировал представитель ЛНР.

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