В Анкаре оценили влияние санкций США на соглашение Турции и России по С-400

Американские санкции не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир каналу A Haber.

«Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять», – передает его слова РИА «Новости».



По словам Демира, Турция после введения санкций «будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность».

Кроме того, глава секретариата оборонпрома Турции добавил, что США не смогли предложить Анкаре хорошие условия по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и используют санкции из-за С-400 для давления на нее.

«Мы не та страна, которой можно командовать. Этот факт вызвал неудовольствие (США). По Patriot мы не получили тех предложений, которые нам нужны. Никто не обязан покупать товар по условиям, которые его не удовлетворяют. США постоянно держат козыри против нас, и как только им что-то не нравится, они их используют. Если бы не было С-400, то нашли бы другой повод», – пояснил Демир.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что республика не отступит в вопросе о приобретении С-400. «Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме с С-400 мы не отступим назад. Санкции – это ошибочное решение, мы предпримем [ответные] шаги», – передает слова министра ТАСС.

Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер Тайип Эрдоган счел санкции США атакой на суверенитет Турции.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что санкции, введенные из-за российских ЗРК С-400, нужны для «коррекции курса» Турции.