США объяснили «задумку» с «коррекцией курса» Турции

Санкции, введенные из-за российских ЗРК С-400, нужны для «коррекции курса» Турции, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он подчеркнул, что санкции введены не против вооруженных сил Турции, с которой у США «сохранятся как двусторонние отношения», так и контакты «в рамках НАТО». Как заявили в Госдепе, санкции нужны для того, что «на военном языке называется коррекцией курса». По словам Купера, «задумка» США «заключается в том, чтобы исправить ситуацию».

В интересах Турции, США и НАТО «поддерживать коммуникацию», сотрудничество и «координацию действий», Вашингтон в этом «разделяет общие интересы», сказал Купер. Он подчеркнул, что «в долгосрочной перспективе» США выступают за сохранение «тесных двусторонних связей» и членства Турции в НАТО, передает ТАСС.