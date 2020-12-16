Эрдоган счел атакой на суверенитет Турции санкции США из-за С-400

Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, выступая в Анкаре, что накануне «ЕС против нас грозил ввести санкции, потом США», передает РИА «Новости».

«До сегодняшнего дня CAATSA ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО. Что это за союзничество? Что за это альянс? Какое основание? Турция купила в России С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение – нападение на наш суверенитет, средство давления на нас», – добавил он.

Президент также отметил, что Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400.

«После вчерашнего решения мы теперь в два раза будем больше работать, чтобы увеличить собственное производство в оборонной промышленности. Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили», – сказал он.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что этот шаг со стороны Вашингтона не стал сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает решение США ввести санкции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сожалеет о введении США санкций в отношении Турции.