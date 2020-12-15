Турция пообещала ответить на санкции США из-за С-400

Анкара осуждает решение Вашингтона ввести санкции в связи с покупкой Турцией российских С-400 и готовит ответные шаги, говорится в сообщении турецкого МИД.

«Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное сегодня в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны. Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности», – говорится в заявлении турецкого МИД.

Там добавили, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания. «Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», – отметил ив МИД республики, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир заявил, что введенные США санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 не нанесут ущерба ее оборонной промышленности.

«Мы под руководством нашего президента Тайипа Эрдогана привержены нашей цели полностью независимой оборонной промышленности. Никакое решение, принятое за рубежом против меня лично или нашего ведомства, не изменит мою позицию, позицию нашей команды и ни в коей мере не помешает нашей оборонной промышленности», – сообщил Демир.

В понедельник власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что американские санкции против Турции в связи с покупкой С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».