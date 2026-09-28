Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов
TWZ: Космические войска США подготовили лазеры против дронов на мысе Канаверал
Представитель подразделения Space Launch Delta 45 сообщил о подготовке лазерной системы для уничтожения дронов над базой Кейп-Канаверал, откуда запускают ракеты SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.
Космические силы США готовят к развертыванию систему лазерного поражения беспилотников на станции Космических сил на мысе Канаверал, сообщил представитель подразделения Space Launch Delta 45 изданию TWZ. Новая система направленной энергии станет частью более широкой программы защиты космодрома от вторжений дронов, которые угрожают запускам и секретным технологиям SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.
По данным военных, база неоднократно подвергалась несанкционированным полетам беспилотников, а в 2025 году над соседним Порт-Канаверал зафиксировано около 500 таких случаев, заявил глава порта капитан Джон Мюррей.
Командир Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман рассказал изданию Florida Today, что новая система способна физически уничтожать беспилотники с враждебными намерениями, вторгающиеся в зону безопасности. По его словам, традиционное подавление радиочастот для борьбы с дронами не подходит для космодрома, поскольку может повредить электронику ракет и спутников.
В конце июля китайский турист Сяодун Хэ на дроне снял видео комплекса NASA имени Кеннеди, приблизившись к стартовой площадке 39B, откуда в 2028 году планируется запуск следующей пилотируемой лунной миссии; 18 сентября он признал вину по федеральному обвинению.
Пентагон уже испытывает лазерное оружие против дронов на южной границе: в конце августа военные Joint Task Force-Southern Border уничтожили три беспилотника комплексом AMP-HEL в рамках операции Ardent Vanguard, а в мае для пилотной программы направленной энергии выбрали еще пять баз, включая Форт-Хуачука и Форт-Блисс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле эксперт отметил эффективность российского лазерного оружия против беспилотников. В мае взрыв ракеты Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде. В феврале погранслужба США сбила воздушные шары лазерным оружием.