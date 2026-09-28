Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 14 лет колонии за взятки
Суд приговорил экс-замминистра ЖКХ Свердловской области к 14 годам за взятки
Верх-Исетский районный суд Свердловской области приговорил бывшего замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына к 14 годам колонии строгого режима за получение многомиллионных взяток.
Суд установил, что чиновник в сговоре с другими лицами получал незаконные вознаграждения от компании «Экохим-Проект» за помощь при исполнении муниципальных контрактов по водоснабжению. Общая сумма переданных должностным лицам министерства взяток превысила 4,4 млн рублей, из которых лично Кислицын получил не менее 2,7 млн рублей, передает РИА «Новости».
Преступления совершались с декабря 2021 года по март 2024 года, размер взяток составлял 4,5% от суммы оплаты по контрактам. После вмешательства чиновников объекты подключались к электроснабжению, а заказчики оплачивали крупные контракты.
В марте этого года суд уже приговорил экс-замминистра к 11 годам лишения свободы за получение взятки в 1,9 млн рублей от производителя светотехнического оборудования. С учетом предыдущей судимости окончательное наказание составило 14 лет колонии строгого режима со штрафом более 16,8 млн рублей и запретом занимать должности в органах государственной власти на 14 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранители задержали замминистра строительства Ярославской области по делу о взятке.
В марте суд арестовал бывшего министра Дагестана Сулейманова.
В феврале по делу о взятке суд отправил под стражу бывшего замглавы ЖКХ Свердловской области.