Власти Украины оценили военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Военные действия в 2027 году обойдутся украинскому бюджету в 175 млрд долларов, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

«Есть риск того, что нам снова не будет хватать денег. На следующий год министр обороны заявляет, что война должна стоить 175 млрд долларов. В бюджете заложено 100 млрд гривен (22,17 млрд долларов)», – заявил Ермоличев в интервью одному из аналитических центров. Он выразил надежду, что разрыв в финансировании удастся покрыть за счет помощи от зарубежных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о способности страны самостоятельно профинансировать лишь треть государственных расходов.

Киев заложил в проект бюджета на следующий год рекордные суммы на оборону.

Месяцем ранее Владимир Зеленский признал дефицит военного бюджета в размере 27 млрд долларов.



